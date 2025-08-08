X!

Allikad: ÜRO julgeolekunõukogu arutab laupäeval Iisraeli Gaza plaani

ÜRO julgeolekunõukogu istung.
ÜRO julgeolekunõukogu istung. Autor/allikas: SCANPIX/Xinhua
ÜRO julgeolekunõukogu koguneb laupäeval erakorralisele istungile, et arutada Iisraeli plaani haarata kontroll Gaza linna üle, ütlesid kolm diplomaatilist allikat AFP-le.

Eesti aja järgi kell 22.00 algavat kohtumist taotlesid mitu julgeolekunõukogu liiget, ütles üks allikas.

Iisrael plaan Gaza linn enda kontrolli alla võtta on tekitanud üleilmset muret.

ÜRO julgeolekunõukogu istungi pidamine nädalavahetusel on haruldane.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

