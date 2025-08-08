Allikad: ÜRO julgeolekunõukogu arutab laupäeval Iisraeli Gaza plaani

ÜRO julgeolekunõukogu istungi pidamine nädalavahetusel on haruldane.

Iisrael plaan Gaza linn enda kontrolli alla võtta on tekitanud üleilmset muret.

ÜRO julgeolekunõukogu koguneb laupäeval erakorralisele istungile, et arutada Iisraeli plaani haarata kontroll Gaza linna üle, ütlesid kolm diplomaatilist allikat AFP-le.

