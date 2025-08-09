X!

Aserbaidžaan ja Armeenia sõlmisid Washingtonis rahuleppe

Välismaa
Armeenia ja Aserbaidžaan sõlmisid Trumpi vahendamisel rahuleppe.
Armeenia ja Aserbaidžaan sõlmisid Trumpi vahendamisel rahuleppe. Autor/allikas: SCANPIX/Nathan Howard/POOL via CNP/INSTA
Välismaa

Aserbaidžaan ja Armeenia allkirjastasid kohtumisel USA presidendi Donald Trumpiga rahulepingu, mis edendaks kahepoolseid majandussuhteid pärast aastakümneid kestnud pingeid.

Vaatlejate hinnangul on USA edu Armeenia-Aserbaidžaani konflikti lahendamisel raputus Moskvale, mis peab piirkonda oma mõjusfääri kuuluvaks.

"Ma arvan, et president Trump väärib Nobeli rahupreemiat ja me kaitseme seda ettepanekut. Me teeme selle nimel tööd," lausus Armeenia peaminister Nikol Pašinjan.

Armeenia ja Aserbaidžaan on olnud tülis alates 1980. aastate lõpust, mil Mägi-Karabahh, kus elasid peamiselt etnilised armeenlased, eraldus Armeenia toel Aserbaidžaanist. Kaks aastat tagasi, kui Aserbaidžaan piirkonna endale jõuga tagasi võttis, lahkusid peaaegu kõik 100 000 armeenlast Mägi-Karabahhist.

"Kes siis veel, kui mitte president Trump, väärib Nobeli rahupreemiat? Ma ei taha siin hakata rääkima Nobeli rahukomitee ajaloos tehtud väga kummalistest otsustest anda auhind kellelegi, kes ei teinud mitte midagi, aga president Trump tegi kuue kuuga imet," lisas Aserbaidžaani president Ilham Alijev.

Briti välisminister David Lammy õnnitles laupäeval Armeeniat ja Aserbaidžaani suurte sammude eest Washingtonis. 

Lammy avaldas tunnustust USA presidendi Donald Trumpi panusele läbimurde saavutamisel ja kinnitas Suurbritannia valmisolekut toetada rahu Kaukaasia lõunaosas. 

Venemaa teatas laupäeval, et Armeenia ja Aserbaidžaani esialgne rahulepe on positiivne areng ning loodab sellelt rahusse panustamist Kaukaasia piirkonnas.

"Lõuna-Kaukaasia vabariikide liidrite kohtumine Washingtonis Ameerika poole vahendusel väärib positiivset hinnangut. Me loodame, et see samm aitab edendada rahu," ütles välisministeeriumi kõneisik Maria Zahharova.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera", BNS

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:14

Venemaa Sotši lennujaamas hilinevad droonirünnakute tõttu kümned lennud Uuendatud

18:08

Ümber Ülemiste järve jooksul võidutsesid Latsepov ja Bell

18:04

Aserbaidžaan ja Armeenia sõlmisid Washingtonis rahuleppe

17:51

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi Uuendatud

17:10

Teise poolaja kümnekesi mänginud Harju sai üle pika aja võidurõõmu tunda

16:42

Ter Stegen ja Barcelona matsid sõjakirve

16:17

Aigro ja Kapp pääsesid suvisel GP-etapil lõppvõistlusele

16:05

ÜK ja USA võõrustavad lääne julgeolekunõunike kohtumist

15:54

Soome esikinnas lahkus Leverkusenist Prantsusmaale

15:11

Eesti korvpallinoored pidid tunnistama ka Iisraeli paremust

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:41

Fotod: PTA lükkas Nurme farmi sigade hukkamise edasi Uuendatud

10:37

Putin ja Trump kohtuvad järgmisel nädalal Alaskal Uuendatud

08.08

Õnnetus Haljala vallas: poisid sõitsid elektritõuksil 73 km/h ja kukkusid

08.08

Sisejuurdlus tuvastas haridusministeeriumi endiste töötajate tegevuses eksimusi

08.08

Rohkem kui pooled tervisekassa ametnikud teevad tööd kodukontoris Uuendatud

08.08

Rain Laane astub tervisekassa juhi kohalt tagasi Uuendatud

06:12

Eesti plaanib võtta kuni 3,6 miljardit eurot kaitselaenu

18:14

Venemaa Sotši lennujaamas hilinevad droonirünnakute tõttu kümned lennud Uuendatud

08.08

Laane: otsuse tagasi astuda tegin ma mõni päev tagasi

08.08

Viie aastaga on tervisekassa suvepäevadele kulunud ligi 250 000 eurot

ilmateade

loe: sport

18:08

Ümber Ülemiste järve jooksul võidutsesid Latsepov ja Bell

17:51

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi Uuendatud

17:10

Teise poolaja kümnekesi mänginud Harju sai üle pika aja võidurõõmu tunda

16:42

Ter Stegen ja Barcelona matsid sõjakirve

loe: kultuur

15:06

Galerii: Anna Škodenko avas Vaal galeriis isikunäituse "Libe tee"

13:44

Fotod: linnafestivali eel avati Emajõel Saksa kunstnikeduo installatsioon

11:59

Urmas Viik toob Pallase galeriisse "Megalilled ja tribaalrebased"

10:38

Galerii: Krulli kvartalis tähistati Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva

loe: eeter

15:05

Jahimees: metsas karuga kohtumise vältimiseks kolista või vilista

11:34

"Ringvaate" toimetaja Väärtnõu: meil on toimetuses väga kirglikud arutelud

09:03

ETV peatoimetaja Urmas Oru: ka eksimisruumi peab olema

08.08

Üle Atlandi sõudja: uurin selle katsumuse käigus inimeste psühholoogiat

Raadiouudised

08.08

Päevakaja (08.08.2025 18:00:00)

08.08

Eesti plaanib Euroopa Komisjonilt kaitsehangete jaoks laenata kuni 3,6 miljardit eurot

08.08

Haapsalus algas Valge Daami aeg

08.08

Laane: tegin ainuvõimaliku otsuse

08.08

Eesti saadab Reeperbahni talendifestivalile neli artisti

08.08

Raadiouudised (08.08.2025 15:00:00)

08.08

Tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane astub ametist tagasi

08.08

Kastre vallas üritavad erakonnad valimisliidu võimu lõhkuda

08.08

Laupäeval sajab kohati hoovihma

08.08

Raadiouudised (08.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo