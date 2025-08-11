X!

Trump avaldas nördimust Zelenski keeldumisest maid vahetada

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Jonathan Ernst
Välismaa

USA president Donald Trump väljendas esmaspäeval lootust konstruktiivsele vestlusele Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga ning oli rahulolematu Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga territoriaalsete järeleandmiste välistamise pärast.

"Ma räägin Vladimir Putiniga ja ütlen talle: "Te peate sellele sõjale lõpu tegema"," ütles USA president Donald Trump Valge Maja pressikonverentsil, lisades, et ta sooviks näha väga kiiresti relvarahu.

Trump ütles, et helistab Zelenskile ja teistele Euroopa juhtidele kohe pärast kohtumist Putiniga, mis on kavandatud reedeks USA põhjaosas Alaskal.

"Järgmine kohtumine toimub Zelenski ja Putini või Zelenski, Putini ja minu vahel. Olen kohal, kui nad seda vajavad," ütles ta.

Trump ütles, et teda häirib Zelenski väide, et ta vajab igasuguste territoriaalsete järeleandmiste jaoks põhiseaduslikku heakskiitu.

"Tähendab, tal on luba minna sõtta ja kõiki tappa, aga maadevahetuseks vajab ta heakskiitu? Sest seal saab olema mingi maadevahetus," sõnas Trump.

Trump ütles, et Zelenski võiks osaleda tema kohtumisel Putiniga, kuid kahtles, kas see aitaks kaasa rahulepingu sõlmimisele, vahendas CNN.

"Ta ei olnud osa sellest. Ma ütleks, et ta võiks, aga ta on käinud paljudel kohtumistel. Teate, ta on seal olnud kolm ja pool aastat. Midagi ei ole juhtunud," ütles Trump ajakirjanikele.

"Meil tuleb kohtumine Vladimir Putiniga ja selle kohtumise lõpus, ilmselt esimese kahe minuti jooksul, tean ma täpselt, kas tehingut on võimalik sõlmida või mitte," ütles Trump.

"Kuidas te seda teate?" küsis ajakirjanik.

"Sest see on see, mida ma teen. Ma sõlmin tehinguid," vastas Trump.

President lisas hiljem, et kohtumine Putini ja Zelenski vahel on siiski vajalik.

Trump ütles, et hea tehingu kohta võib olla palju definitsioone, kuid samas näis ta reedese tippkohtumise eel ootusi madaldavat.

"Ma ootan kohtumist Putiniga, mis ma arvan, et tuleb hea, aga võib olla ka halb," ütles president.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:50

ETV spordisaade, 11. august

21:31

Kallas: Putin tahab Alaskal Trumpiga fotot ja uutest sanktsioonidest loobumist

21:23

Eesti maanteepiiripunktidesse paigaldati voldikväravad ja teetõkked

21:23

Teisipäeval sajab mitmes Eestimaa nurgas hoovihma

21:22

Markkanen kollitas taas Belgiat

21:08

EL-i välisministrid avaldasid enne Alaska kohtumist toetust Ukrainale

21:05

Arvamusuuringute hinnangul saavutab KOV valimistel Tallinnas võidu Keskerakond

20:52

Kalev teenis kolmanda võidu järjest, Viimsi alistas Ararati

20:43

Trump avaldas nördimust Zelenski keeldumisest maid vahetada

20:20

Thierry Neuville: mul ei ole enam midagi kaotada

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:41

Ukraina ründas droonidega Arzamassi sõjatehast Uuendatud

15:42

Kristjan Pihl petuskeemi sattumisest: see oli minu jaoks šokimoment

10.08

Sõja 1264. päev: Ukraina ründas droonidega Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

10.08

Puuete määramise kriteeriumid tekitavad abivajajate seas segadust

10.08

Poliitikud soovivad efektiivistada tervisekassa rahakasutust

07:14

NATO peasekretär Rutte avaldas Trumpi ja Putini kohtumise suhtes optimismi

08:01

Iisraeli väitel oli Gazas tapetud ajakirjanik Hamasi üksuse juht

07:16

Euroopa Liidu uues eelarves võib põllumajanduse osa väheneda kolmandiku võrra

10.08

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

14:11

Pakosta: hinnatõusude valguses peab toimetulekutoetust tõstma

ilmateade

loe: sport

21:50

ETV spordisaade, 11. august

21:22

Markkanen kollitas taas Belgiat

20:52

Kalev teenis kolmanda võidu järjest, Viimsi alistas Ararati

20:20

Thierry Neuville: mul ei ole enam midagi kaotada

loe: kultuur

18:50

Taavi Tõnisson: valust on võimalik ainult läbi minna

17:12

Kertu Orro valiti Rakvere kultuurikeskuse direktoriks

15:14

Heliloomingu suvekoolis valmis 15 uudisteost

14:51

Rain Rannu film "Vaba raha" saab järje

loe: eeter

15:42

Kristjan Pihl petuskeemi sattumisest: see oli minu jaoks šokimoment

14:31

Ulukiuurija: Eesti karude arvukus on kõrgem kui kunagi varem

13:26

Jaagup Kreem: lugu "Juulikuu lumi" sündis bändisiseste pingete kiuste

10:27

Koerakoolitaja: koera jaoks on kontoris käimine väsitav

Raadiouudised

19:40

Päevakaja (11.08.2025 18:00:00)

19:40

Musta Kasti uus lavastus põhineb tõestisündinud lugudel

18:25

Tallinn tahab vähekindlustatutele saada kortermajade renoveerimiseks toetust

18:15

Maismaapiirile paigaldati tõkked kiireks piiri sulgemiseks

16:40

Pakosta meelest tuleks tõsta toimetulekutoetust

16:25

Vabaduse teatrifestivali avab Eesti-Pakistani piirietendus

15:55

Raadiouudised (11.08.2025 15:00:00)

14:25

Vihma jääb lähipäevadel vähemaks

14:00

Koja hinnangul võib ELi põllumajanduseelarve väheneda 30%

12:30

Raadiouudised (11.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo