Trump avaldas nördimust Zelenski keeldumisest maid vahetada

USA president Donald Trump väljendas esmaspäeval lootust konstruktiivsele vestlusele Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga ning oli rahulolematu Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga territoriaalsete järeleandmiste välistamise pärast.

"Ma räägin Vladimir Putiniga ja ütlen talle: "Te peate sellele sõjale lõpu tegema"," ütles USA president Donald Trump Valge Maja pressikonverentsil, lisades, et ta sooviks näha väga kiiresti relvarahu.

Trump ütles, et helistab Zelenskile ja teistele Euroopa juhtidele kohe pärast kohtumist Putiniga, mis on kavandatud reedeks USA põhjaosas Alaskal.

"Järgmine kohtumine toimub Zelenski ja Putini või Zelenski, Putini ja minu vahel. Olen kohal, kui nad seda vajavad," ütles ta.

Trump ütles, et teda häirib Zelenski väide, et ta vajab igasuguste territoriaalsete järeleandmiste jaoks põhiseaduslikku heakskiitu.

"Tähendab, tal on luba minna sõtta ja kõiki tappa, aga maadevahetuseks vajab ta heakskiitu? Sest seal saab olema mingi maadevahetus," sõnas Trump.

Trump ütles, et Zelenski võiks osaleda tema kohtumisel Putiniga, kuid kahtles, kas see aitaks kaasa rahulepingu sõlmimisele, vahendas CNN.

"Ta ei olnud osa sellest. Ma ütleks, et ta võiks, aga ta on käinud paljudel kohtumistel. Teate, ta on seal olnud kolm ja pool aastat. Midagi ei ole juhtunud," ütles Trump ajakirjanikele.

"Meil tuleb kohtumine Vladimir Putiniga ja selle kohtumise lõpus, ilmselt esimese kahe minuti jooksul, tean ma täpselt, kas tehingut on võimalik sõlmida või mitte," ütles Trump.

"Kuidas te seda teate?" küsis ajakirjanik.

"Sest see on see, mida ma teen. Ma sõlmin tehinguid," vastas Trump.

President lisas hiljem, et kohtumine Putini ja Zelenski vahel on siiski vajalik.

Trump ütles, et hea tehingu kohta võib olla palju definitsioone, kuid samas näis ta reedese tippkohtumise eel ootusi madaldavat.

"Ma ootan kohtumist Putiniga, mis ma arvan, et tuleb hea, aga võib olla ka halb," ütles president.