Kreml: Putin ja Trump arutavad lisaks Ukraina sõjale ka majandussuhteid

USA president Donald Trump ja Venemaa režiimijuht Vladimir Putin arutavad reedel Alaskal toimuval kohtumisel lisaks Ukraina sõja lõpetamise väljavaadetele ka Vene-USA majandussuhteid, ütles Kremli nõunik Juri Ušakov.

Putini abi Ušakov ütles ajakirjanikele, et tippkohtumine algab kell 22.30 Eesti aja järgi ning esmalt kohtuvad kaks juhti nelja silma all, ainult tõlkide juuresolekul.

Seejärel kohtuvad kahe riigi delegatsioonid ja peavad töölõuna ning presidendid annavad ühise pressikonverentsi.

Trump ja Putin leppisid eelmisel nädalal kokku kohtumise toimumise, mis on esimene tippkohtumine nende riikide juhtide vahel pärast Putini kohtumist USA eelmise presidendi Joe Bideniga 2021. aasta juunis. Kohtumise ajendiks on Trumpi püüdlused lõpetada juba kolm ja pool aastat kestnud Vene agressioonisõda Ukrainas.

Ušakovi sõnul kõigi jaoks ilmselge, et kohtumise keskmes on Ukraina, kuid arutatakse ka laiemaid julgeoleku- ja rahvusvahelisi küsimusi.

"Oodatakse arvamuste vahetust kahepoolse koostöö edasiarendamise üle, sealhulgas kaubandus- ja majandusvaldkonnas. Tahaksin märkida, et sellel koostööl on tohutu ja kahjuks seni kasutamata potentsiaal," rääkis Kremli ametnik.

Trump on väidetavalt viidanud, et kohtumise edu korral võib ta pakkuda Venemaale tihedamaid majandussuhteid ja praeguste sanktsioonide leevendamist.

Ušakov, kes on Putini välispoliitika nõunik, ütles, et Venemaa delegatsiooni teisteks liikmeteks on välisminister Sergei Lavrov, kaitseminister Andrei Beloussov, rahandusminister Anton Siluanov ja Putini investeeringute ja majanduskoostöö eriesindaja Kirill Dmitrijev.