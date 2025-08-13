Vabaõhumuuseum taastab šveitsi stiilis suvemõisa hoone

Vabaõhumuuseum sõlmis ehituslepingu, et taastada algupärasel kujul šveitsi stiilis suvemõisa hoone, mille valmimine on plaanis 2027. aasta suvehooajaks.

Alates 1970. aastast on villat kasutatud muuseumi töö- ja hoidlaruumidena.

Renoveerimiseks on plaanis säilitada võimalikult palju algupäraseid hooneosi ja detaile ning taastada täies ulatuses kunagine ringrõdu, teatas vabaõhumuuseumi kommunikatsioonijuht Riine Kallas.

Pärast renoveerimist on kavas ajastutruult taastada kahe esimese korruse interjöör ning avada need tulevase baltisaksa ekspositsiooni osana külastajatele.

Vabaõhumuuseumi juhatuse liikme Tanel Veeremaa sõnul jäävad hoonesse ka tööruumid, kuid esmakordselt avatakse suurem osa majast külalistele.

Vabaõhumuuseumi šveitsi villa tulevikus Autor/allikas: Eesti Vabaõhumuuseum

Eeldatav tööde teostamise aeg on 2026. aasta lõpp.

Erinevalt vabaõhumuuseumisse Eesti teistest piirkondadest üle toodud hoonetest on šveitsi villa ehitatud just Rocca al Maresse 1870. aasta paiku. Maja asub kunagise kaupmehe ja Tallinna linnapea Arthur Girard de Soucanton`i (1813-1884) Rocca al Mare suvemõisakompleksis, mille hoonetest on veel säilinud 2024. aastal renoveeritud Hagemeistri maja ja Mechmershauseni maja.