X!

Vabaõhumuuseum taastab šveitsi stiilis suvemõisa hoone

Eesti
Vabaõhumuuseumi šveitsi villa
Vabaõhumuuseumi šveitsi villa Autor/allikas: Eesti Vabaõhumuuseum
Eesti

Vabaõhumuuseum sõlmis ehituslepingu, et taastada algupärasel kujul šveitsi stiilis suvemõisa hoone, mille valmimine on plaanis 2027. aasta suvehooajaks.

Alates 1970. aastast on villat kasutatud muuseumi töö- ja hoidlaruumidena.

Renoveerimiseks on plaanis säilitada võimalikult palju algupäraseid hooneosi ja detaile ning taastada täies ulatuses kunagine ringrõdu, teatas vabaõhumuuseumi kommunikatsioonijuht Riine Kallas.

Pärast renoveerimist on kavas ajastutruult taastada kahe esimese korruse interjöör ning avada need tulevase baltisaksa ekspositsiooni osana külastajatele.

Vabaõhumuuseumi juhatuse liikme Tanel Veeremaa sõnul jäävad hoonesse ka tööruumid, kuid esmakordselt avatakse suurem osa majast külalistele.

Vabaõhumuuseumi šveitsi villa tulevikus Autor/allikas: Eesti Vabaõhumuuseum

Eeldatav tööde teostamise aeg on 2026. aasta lõpp. 

Erinevalt vabaõhumuuseumisse Eesti teistest piirkondadest üle toodud hoonetest on šveitsi villa ehitatud just Rocca al Maresse 1870. aasta paiku. Maja asub kunagise kaupmehe ja Tallinna linnapea Arthur Girard de Soucanton`i (1813-1884) Rocca al Mare suvemõisakompleksis, mille hoonetest on veel säilinud 2024. aastal renoveeritud Hagemeistri maja ja Mechmershauseni maja.

Toimetaja: Liisa Matsar

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:54

Imre Kaas: ka Jürgen Ligil on raske ja ta peab lõvikonserve sööma

09:54

Olümpiahõbe näitas kodupublikule hooaja pikimat vasarakaart

09:45

Riigikeele eksamile saadetud Läti parlamendisaadik otsustas seimist lahkuda

09:22

Levinud taimeliigid vähendavad põlluservades umbrohtude hulka

09:21

Võrkpallikoondis läheb EM-i piletit lunastama, Rikberg pidi kaks meest koju jätma

09:20

Raadiouudised (13.08.2025 09:00:00)

09:17

Erki Tammiksaar: Alaska on Trumpi ja Putini kohtumiseks sobivaim koht

09:11

Madis Ollikainen: "Röövlirahnu Martin" andis mu ellu palju värvi ja kassi

08:50

Ministeeriumid: kodukontorid on meil igapäevane tööosa

08:49

Vabaõhumuuseum taastab šveitsi stiilis suvemõisa hoone

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12.08

Nurme farmi sead lähevad ikkagi hukkamisele Uuendatud

12.08

Telegraph: Ukraina on valmis loobuma Venemaa poolt vallutatud piirkondadest Uuendatud

12.08

Suri kirjanik Aino Pervik

12.08

Sõja 1266. päev: Zelenski välistas Donbassi loovutamise Venemaale Uuendatud

12.08

Swedbank tõstab teenuste hindu ja muudab tingimusi

12.08

Pärnu tahaks kehtestada suvituskorteritele kinnisvaramaksu Uuendatud

12.08

Sõnades kokkuhoiukurssi hoidev riik kulutab suhtekorraldusele miljoneid

12.08

Perseiidide vaatluseks on parim aeg öö vastu kolmapäeva

11.08

Trump avaldas nördimust Zelenski keeldumisest maid vahetada

12.08

Guzanova kandideerib Keskerakonna nimekirjas Tallinnas Uuendatud

ilmateade

loe: sport

09:54

Olümpiahõbe näitas kodupublikule hooaja pikimat vasarakaart

09:21

Võrkpallikoondis läheb EM-i piletit lunastama, Rikberg pidi kaks meest koju jätma

08:45

Alcaraz teenis Cincinnatis hooaja 50. võidu

08:00

Mourinho andis Meistrite liigas van Persiele õppetunni

loe: kultuur

08:17

Pildid: Haus galeriis avati Reti Saksa skulptuurinäitus

12.08

Milanos toimuvad Eesti ja Põhjamaade džässmuusikuid tutvustavad kontsertõhtud

12.08

Tartuffi publikuauhinna pälvis Filipiini draama "Sunshine"

12.08

Galerii ja videod: ERR-i arhiivipärlid Aino Pervikust

loe: eeter

09:11

Madis Ollikainen: "Röövlirahnu Martin" andis mu ellu palju värvi ja kassi

12.08

Genka: elaksin ainult räppimisega ära küll, kui tahaksin

12.08

Perseiidide vaatluseks on parim aeg öö vastu kolmapäeva

12.08

Verekeskuse juht: doonorite loovutatud verest teeme erinevaid veretooteid

Raadiouudised

12.08

Päevakaja (12.08.2025 18:00:00)

12.08

Pärnu abilinnapea Meelis Kukk tahaks suvituskorteritele kinnisvaramaksu

12.08

Saimre Agro töötajad ei välista seakatku proovide vahetusse minekut

12.08

Kliimaministeerium ja ettevõtjad on skeptilised Euroopa Liidu soovis võtta kiiresti kasutusele nullheitega sõidukid

12.08

Raadiouudised (12.08.2025 15:00:00)

12.08

Eesti koolides õpetatakse 23 võõrkeelt

12.08

Nurme farmi sead lähevad hukkamisele

12.08

Narva ooperipäevade etendused toimuvad Kreenholmi tööstusalal

12.08

Tartu vallavolikogu valimistel rõhuvad põhilised jõud vastandumisele

12.08

Lätis algas kohtuprotsess riigi ajaloo suurimas rahapesujuhtumis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo