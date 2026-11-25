"Ma lahkusin Kataloonia valitsuse presidendina ja naasen kohta, kus Kataloonia demokraatia valib või vabastab ametist oma presidente. Kataloonia parlamenti. Ma teen seda laupäeval, 12. detsembril, keskpäeval, sel samal ööl magan ma oma kodus, oma pere keskel," ütles Puigdemont pressikonverentsil Brüsselis.

Puigdemont juhtis Kataloonia piirkondlikku valitsust ajal, mil seal korraldati keelatud iseseisvusreferendum ja üritati Hispaaniast lahku lüüa. Teda süüdistati avalike vahendite kasutamises referendumi korraldamiseks, mida kohtud pidasid omastamiseks.

Referendumi järel põgenes Puigdemont vahistamise vältimiseks Belgiasse ja tema suhtes kehtis vahistamismäärus.

2024. aastal avas peaminister Pedro Sánchez võimaluse Puigdemonti naasmiseks, saavutades parlamendis amnestiaseaduse vastuvõtmise. Vastutasuks pälvis tema valitsus Kataloonia iseseisvusliikumist toetava Juntsi partei olulise toetuse. Sel nädalal tühistas kohus viimased Puigdemonti vastu kehtinud süüdistused.

Puigdemonti naasmine võib suurendada pingeid Hispaania keskvalitsusega, eriti juhul, kui pühapäevastel erakorralistel valimistel saavutavad edu paremtsentristlik Rahvapartei (PP) ja parempopulistlik Vox.