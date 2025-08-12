Pärnu abilinnapea Meelis Kukk tahaks suvituskorteritele kinnisvaramaksu

Eeskätt tegi abilinnapea ettepaneku pidades silmas linna suvituskortereid. Kinnisvaraspetsialistide sõnul vajaks teise elukoha maks hoolikat läbimõtlemist. Regionaalministeeriumi hinnal väärib teise elukoha maksu mõte kaalumist, kuid praegu poliitilist valmisolekut sellise maksu kohalike maksude loetellu lisamiseks ei ole.

Pärnu abilinnapea Meelis Kukk tegi regionaal- ja põllumajandusministeeriumile ettepaneku anda kohalikele omavalitsustele võimalus kehtestada teise elukoha maks.

