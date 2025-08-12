Guzanova: allkirjade kogumine ei olnud strateegia poliitikasse minemiseks

Rahvaalgatuse autor Jana Guzanova teatas teisipäeval, et kandideerib Keskerakonna nimekirjas Tallinna linnavolikokku. Guzanova ütles "Aktuaalsele Kaamerale", et rahvaalgatus polnud tema strateegia poliitikasse minemiseks.

"See oli pigem spontaanne. Ma sain lõpuks aru, et kodanikuna ma ei saa üksinda midagi seaduseelnõuna ära teha. Mul on vaja poliitilist õlga alla ja kuna Keskerakonna toetajad olid kõige suuremad toetajad sellele petitsioonile, siis see tundus loogiline ja orgaaniline jätk. Ma ütlen ausalt, et riigikogu valimised on tulemas ja kui praegune riigikogu seda menetlusse ei võta või seaduseelnõu ei sünni, siis minu ambitsioonid on edasiulatuvad," sõnas Guzanova.

Pooleteise kuu jooksul kogus rahvaalgatus ligi 100 000 allkirja, mis teeb sellest Eesti suurima arvu allkirjadega rahvaalgatuse. Ettepanekuga soovitakse esmatarbeliste toidukaupade käibemaksumäära langetada kümnele protsendile.

Algatus viiakse eelnõuna lähiajal riigikokku ja seda tuleb arutada rahanduskomisjonil, mille esimees Annely Akkermann käibemaksu alandamist hinnatõusu lahendusena ei näe.

"Tegelikult selle petitsiooni sisu on inflatsioon ehk hinnatõus, mis on praegu minu meelest Eesti majanduse kõige suurem probleem ja võib-olla peaks seda suures saalis arutama. Ma ei ole seda veel kolleegidega läbi rääkinud, aga ma ise mõtlen küll," lausus Akkermann.

"Minu isiklik eelistus on valida seda, mis inimestele rohkem kätte jõuab ehk siis tulumaksuvaba miinimumi tõus - see aitab madalama ja keskmise sissetulekuga inimest - ja tulumaksutõusu ärajätmine. Täna on aga ennatlik seda ette hinnata, sest me ei tea, mis eelarve laekumise seis on. See tuleb 26. augustil," sõnas peaminister Kristen Michal.

Opositsioon on käibemaksu alandamise poolt. Rahanduskomisjoni menetluses on ka juba mais sotsiaaldemokraatide esitatud sarnase sisuga eelnõu põhitoiduainete käibemaksu langetamiseks üheksale protsendile.

"Küsimus ei ole ainult toidu kallis hinnas või inimeste toimetulekus. See on küsimus Eesti toidutootjate, põllumeeste konkurentsivõime, see on küsimus turismi ja Eesti toitlustusasutuste toimetuleku kohta. Ka neid mõjutab toidu kõrge hind," ütles Lauri Läänemets.

"Ma väga loodan, et Reformierakond ikkagi jõuab tagasi turumajanduse juurde ja ei hakka selgitama turuosalistele, kuidas nad peavad müüma ja mida ning konkurents paneb hinnad paika. Kindlasti väiksem käibemaks jõuab ka tarbijani. Teiste Euroopa riikide kogemused näitavad, et see just niimoodi juhtub," lausus riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Andrei Korobeinik.