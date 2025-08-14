X!

Koolid kannatavad enne uut õppeaastat endiselt õpetajate puuduse all

Kuigi uue õppeaasta alguseni on vähem kui kuu, on paljudes koolides endiselt puudu õpetajaid. Kõige rohkem on vajaka loodus- ja täppisteaduste, matemaatika ja eesti keele õpetajatest.

Õpetajate Lehe töökuulutuste rubriigis on mitukümmend kuulutust, kus koolid otsivad õpetajaid. Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) andmetel on hetkel puudu peamiselt loodus- ja täppisteaduste, matemaatika ja eesti keele õpetajatest.

"Õpetajate puudus on reaalajas pidevalt muutuv suurus, mille täpset numbrit on keeruline hinnata. Seda, kui palju kusagil õpetajaid täpsemalt puudu on, teab eeskätt kooli pidaja," ütles ERR-ile HTM-i haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna peaekspert Taavi Kreitsmann.

Kanepi Gümnaasiumi direktor Diana Leenurm ütles ERR-ile, et otsivad algavaks kooliaastaks endiselt mitmeid õpetajaid. Õpilaste arv on koolis tõusnud ja tõuseb veelgi. Leenurm lisas, et midagi muud ei ole teha, kui kool peab hakkama tõstma õpetajate lisakoormust ning kardetakse, et selle tulemusel õpetajate läbipõlemine suureneb.

Lähte Gümnaasiumi direktor Martin Pent märkis, et juba kevadest saadik otsitakse õpetajaid ning viimaste nädalate jooksul on toimunud lisaks kaks lahkumist.

"Meil ei saa olema mugav ning midagi tuleb välja mõelda. Tuleb hakata õpetajate ülekoormust koolis jagama," sõnas direktor Pent.

Laagri Kooli direktor Toomas Artma tõdes, et pooled puuduolevad õpetajad on leidmata ja neid endiselt otsitakse.

"Kuidagi peame hakkama saama. Kui õpetajaid ei leia, tuleb olemasoleva ressursiga ümberkorraldusi tegema hakata" lisas Arula.

Tallinna linnavalitsuse teisipäevasel pressikonverentsil kinnitas hariduse valdkonna abilinnapea Aleksei Jašin, et pealinna kõikides haridusasutustes on 173 avatud tööpakkumist. Sealhulgas otsitakse koolidesse 74 õpetajat ja lasteaedadesse 37 kasvatajat.

Jašin tõdes, et kõige rohkem on Tallinnas puudu inglise keele, matemaatika ja klassiõpetajatest.

Väljapakutud lahendusena käidi pressikonverentsil välja, et Tallinnal on suurepärane koostöö asendusõpetajate programmiga, mis aitab õpetajate töökoormust jaotada.

Haridus- ja teadusministeerium pakkus lahenduseks, et õpetajaks õppijatele makstakse 400 euro suurust stipendiumi, suurendatakse õppekohtade arvu õpetajaks õppijatele ning Ida-Virumaale eraldatakse õpetajatele palgatoetust. Ministeeriumi hinnangul peaksid lahendused meelitama algavaks kooliaastaks mitmeid õpetajaid ja spetsialiste.

