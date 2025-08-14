X!

Eesti teadusagentuur saab uue juhi

Anu Noorma ETAG-i juhiks uuesti ei kandideeri.
Anu Noorma ETAG-i juhiks uuesti ei kandideeri. Autor/allikas: ERR/ Lauri Varik
Eesti Teadusagentuur (ETAG) kuulutas välja konkursi juhatuse esimehe kohale. Praegune juht Anu Noorma uuesti ei kandideeri.

Kandideerimine kestab 25. augustini ning ametisse määramise otsus tehakse agentuuri nõukogu poolt hiljemalt oktoobris. Uue juhi ametiaja algus on 1. aprill 2026. Konkursi viib läbi Fontes PMP koostöös ETAG-i nõukoguga.

ETAG-i nõukogu esimehe, haridus- ja teadusministeeriumi asekantsleri Renno Veinthali sõnul ametikohale huvilisi juba on ja värbamispartner teeb lähipäevil nõukogule vahekokkuvõtte.

Veinthali sõnul ootab uut esimeest ees agentuuri esindamine ja teaduse eestkõnelejaks olemine. Tööülesanded hakkavad tema sõnul lähtuma teadussüsteemi väljakutsetest.

Praegusel ETAG-i juhil Anu Noormal pole plaanis uuesti kandideerida. Noorma ütles ERR-ile, et informeeris oma otsusest nõukogu ning loobumise põhjuseks tõi ta välja, et viie aastaga sai tema panus antud.

"Hea meelega annan koha väärikalt üle," sõnas Noorma ERR-ile.

Fontese veebilehel avaldatud konkursikuulutuses toob muu hulgas välja, et kandidaadil peab olema doktorikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon. Samuti vähemalt viieaastane juhtimiskogemus asutuse või struktuuriüksuse tasemel. Töökoht asub Tartus ja töö eeldab kohapeal viibimist vähemalt neljal päeva nädalas.

ETAG loodi 1. märtsil 2012 Eesti teadusfondi baasil eesmärgiga korrastada teadus- ja arendustegevuse rahastamise süsteemi. Asutusega liideti ka sihtasutuse Archimedes teaduskoostöö keskus. Aastatel 2012–2020 oli ETAG-i juhatuse esimees Andres Koppel. Alates 1. aprillist 2021 füüsikaprofessor Anu Noorma. 

ETAG-i eesmärk on toetada riikliku teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika kujundamist ja elluviimist ning suurendada teadus ja uuendustegevuste sotsiaalset ja majanduslikku mõju ning sünergiat. 

Toimetaja: Liisa Matsar

