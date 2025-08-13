X!

Galerii: Nurme farmi juures protestiti taas sigade hukkamise vastu

Eesti
Nurme farmi juures on taas protest sigade hukkamise vastu.
Vaata galeriid
29 pilti
Eesti

Põllumajandus- ja toiduamet on teatanud Viljandimaa Nurme farmi sigade hukkamisest homme. Kuigi farmis ei ole teateid haigusnähtudega loomadest, osutusid ühe sea proovid korduval testimisel positiivseks ja seetõttu tuleb loomad hukata. Farmi ümber kogunesid kolmapäeva õhtul taas üle poolesaja protestija, kuigi riigiametnikud ja seakasvatajad palusid sinna mitte koguneda.

Möödunud kuu lõpus teatas põllumajandus- ja toiduamet, et Viljandimaal Nurme farmis tuvastati sigade Aafrika katku nakatumine. Haiguse tõttu läheb hukkamisele 4500 looma.

Kuigi Hispaania referentslabori tulemused kinnitasid Nurme farmi sigade katku, siis kahtlevad paljud, sealhulgas ka loomakaitse liit testide õigsuses.

Neljapäeva hommikul kell 7.30 lähevad Nurme farmi sead hukkamisele ning kolmapäeva õhtul kogunes juba teist korda suur hulk inimesi loomakasvatuse aia taha, proovides takistada loomade hukkamist.

Eestimaa loomakaitse liidu Lõuna-Eesti regioonijuht Kristi Metsa oli üks nendest, kes Nurme farmi juurde protestima läks. Tema hinnangul pole veel kõikide vajalike testide tulemused veel selgunud, mistõttu pole veel vajalik pealtnäha terveid sigasid hukata.

"Me ei ole ju täielikke proovitulemusi saanud. On ainult PCR-i tulemus ehk see näitab ainult ju viiruse olemasolu. Teised olulisemad proovid on ju kõik alles töös ja selle PCR-i põhjal teha nii põhjapanevat ja eluvõtvat otsust ei ole õige. Tänaseni ei ole ju ka ükski siga haigestunud ja ühtegi haigustunnust ei ole. Ehk siis tegelikult ei näe mingit põhjust ikkagi tervete sigade hukkamiseks," sõnas Metsa.

"Meie lõplik eesmärk on ikkagi rahumeelselt see asi nii-öelda ära hoida ja rõhuda otsustajate südametunnistusele, et me soovime väga, et terveid sigasid ei hukataks ja soovime aega juurde nendele sigadele. Soovime oodata ära lõplikud tulemused, sest osad on ikkagi ju puudu, mis päriselt olulised on," lisas Metsa.

Regioonijuht kinnitas, et protestitakse rahumeelselt ning avaldas lootust, et politsei rahva vastu ei astu.

"Meie seisame rahumeelselt oma masinatega ja loodame väga, et Eesti politsei vaba rahva vastu ei tule. Meil on siin naisi, meil on siin lapsi. Loodame, et me ei anna põhjust vägivallaks ja loodame, et politsei mõistab seda ja et tegelikult mõeldakse asjad ümber, sest praegu on päriselt abi vajavad farmid mujal," lisas Metsa.

Sigade Aafrika katkuga nakatumist kahtlustatakse nüüd ka Kanepi vallas 6700 seaga Kuula sigalas. Laboriuuringu tulemused laekusid kolmapäeval. Seejärel teostatakse farmi ja loomade ülevaatus ning sellest lähtuvalt teeb PTA edasised otsused.

Kolmapäeval tuvastati ka Tartumaal Ilmatsalus pea 2000 seaga Maag Agro sigalas sigade Aafrika katk. Haigustekitaja määrati kindlaks laboratoorse uuringuga. Lisaks konkreetsele viiruspositsiivsele seale on farmis veel haigustunnusega loomi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera", "Vikerraadio"

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13.08

Kivikas ohustas Soomes oma rahvusrekordeid

13.08

Iluvõimlemiskoondis testis kodupubliku ees vormi

13.08

Meedia: Venemaa saavutas Pokrovski lähistel olulise läbimurde Uuendatud

13.08

Avaseti koledalt kaotanud Lajal pääses USA-s edasi

13.08

Leedus hakatakse lastele õpetama droonide ehitamist ja lennutamist

13.08

Levadia on korduskohtumiseks valmis: peame veel paremini mängima

13.08

Aktuaalne kaamera kell 21:00

13.08

Rehi: Venemaa väidetavad edusammud Pokrovski suunal on propaganda

13.08

ETV spordisaade, 13. august

13.08

Eesti võrkpallikoondis kindlustas Horvaatias edasipääsu EM-finaalturniirile Uuendatud

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.08

Meedia: Venemaa saavutas Pokrovski lähistel olulise läbimurde Uuendatud

13.08

Omniva ostis teda kritiseeriva sotsiaalmeediagrupi Uuendatud

13.08

Hispaania teeteo vastu aitavad elektritara, pardid ja Tšehhi pilsner

13.08

Eesti saadab Vene diplomaadi õõnestustegevuse pärast välja Uuendatud

13.08

Trump lükkas tagasi kriitika eelseisva kohtumise kohta Putiniga

13.08

USA kohus vabastas Eesti krüptomiljonärid

13.08

Norstati küsitlus näitab koalitsiooni rekordmadalat toetust

13.08

Trump: Venemaad ootavad karmid tagajärjed, kui nad ei nõustu sõda lõpetama

12.08

Telegraph: Ukraina on valmis loobuma Venemaa poolt vallutatud piirkondadest

12.08

Swedbank tõstab teenuste hindu ja muudab tingimusi

ilmateade

loe: sport

13.08

Kivikas ohustas Soomes oma rahvusrekordeid

13.08

Iluvõimlemiskoondis testis kodupubliku ees vormi

13.08

Avaseti koledalt kaotanud Lajal pääses USA-s edasi

13.08

Levadia on korduskohtumiseks valmis: peame veel paremini mängima

loe: kultuur

13.08

Narvas algav Vabaduse festival toob piirilinna teatreid maailma eri paigust

13.08

Eesti luuleprõmmu meistriks tuli Mari-Liis Müürsepp

13.08

Tartu Elektriteater toob linale kõrbekuuma filmiklassika

13.08

Heldur Karmo elulugu ja looming jõudsid kaante vahele

loe: eeter

13.08

Vähidiagnoosi saanud noor naine: haigus ei tohi takistada oma elu elamast

13.08

Unenõustaja Kene Vernik: ära tekita endale voodis negatiivseid seoseid

13.08

Indrek Vaheoja: trummarite asemel paneme laval tööle sisepõlemismootorid

13.08

Madis Ollikainen: "Röövlirahnu Martin" andis mu ellu palju värvi ja kassi

Raadiouudised

13.08

Isamaa tahab ehitada Tartusse Kvissentali silla

13.08

Rail Balticu ehitus vajab graafikus püsimiseks raha juurde

13.08

Päevakaja (13.08.2025 18:00:00)

13.08

Põlva- ja Võrumaa nõuavad regionaalministrilt kohest rongiliikluse taastamist

13.08

Tänavune õunasaak tõotab tulla piirkonniti väga erinev

13.08

Euroala riikidega võrreldes on Eesti krediitkaaritde intressimäärad üsna kõrged

13.08

Valga valla juhid kehtestasid kontrolli meediapäringute üle

13.08

Pallase galeriis avati Urmas Viigi isikunäitus

13.08

Raadiouudised (13.08.2025 15:00:00)

13.08

Raadiouudised (13.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo