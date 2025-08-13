X!

Galerii: Nurme farmi ümber protestitakse taas sigade hukkamise vastu

Nurme farmi juures on taas protest sigade hukkamise vastu.
Põllumajandus- ja toiduamet on teatanud Viljandimaa Nurme farmi sigade hukkamisest homme. Kuigi farmis ei ole teateid haigusnähtudega loomadest, osutusid ühe sea proovid korduval testimisel positiivseks ja seetõttu tuleb loomad hukata. Farmi ümber on taas kogunenud üle poolesaja protestija, kuigi riigiametnikud ja seakasvatajad on palunud sinna mitte koguneda.

Möödunud kuu lõpus teatas põllumajandus- ja toiduamet, et Viljandimaal Nurme farmis tuvastati sigade Aafrika katku nakatumine. Haiguse tõttu läheb hukkamisele 4500 looma.

Kuigi Hispaania referentslabori tulemused kinnitasid Nurme farmi sigade katku, siis kahtlevad paljud, sealhulgas ka loomakaitse liit testide õigsuses.

Neljapäeva hommikul kell 7.30 lähevad Nurme farmi sead hukkamisele, kuid juba teist korda on kogunenud suur hulk inimesi loomakasvatuse aia taha ning proovivad protestides takistada loomade hukkamist.

Eestimaa loomakaitse liidu Lõuna-Eesti regioonijuhi Kristi Metsa on üks nendest, kes Nurme farmi juurde protestima läks, kuna tema sõnul pole veel kõikide testide tulemusi tulnud.

"Me ei ole ju täielikke proovitulemusi saanud. On ainult PCR-i tulemus ehk see näitab ainult ju viiruse olemasolu. Teised olulisemad proovid on ju kõik alles töös ja selle PCR-i põhjal teha nii põhjapanevat ja eluvõtvat otsust ei ole õige. Tänaseni ei ole ju ka ükski siga haigestunud ja ühtegi haigustunnust ei ole. Ehk siis tegelikult ei ei näe mingit põhjust ikkagi tervete sigade hukkamiseks," sõnas Metsa.

"Meie lõplik eesmärk on ikkagi rahumeelselt see asi nii-öelda ära hoida ja rõhuda nii-öelda otsustajate südametunnistusele, et me soovime väga, et terveid sigasid ei hukataks ja soovime aega juurde nendele sigadele. Soovime oodata ära lõplikud tulemused, sest osad on ikkagi ju puudu, mis päriselt olulised on," lisas Metsa.

Regioonijuht kinnitas, et protestitakse rahumeelselt ning loodab, et politsei rahva vastu ei astu.

"Meie seisame rahumeelselt oma masinatega ja loodame väga, et Eesti politsei vaba rahva vastu ei tule. Meil on siin naisi, meil on siin lapsi. Loodame, et me ei anna põhjust vägivallaks ja loodame, et politsei mõistab seda ja et tegelikult mõeldakse asjad ümber, sest praegu on päriselt abi vajavad farmid mujal," lisas Metsa.

Sigade Aafrika katkuga nakatumist kahtlustatakse nüüd ka Kanepi vallas 6700 seaga Kuula sigalas. Laboriuuringu tulemused laekusid kolmapäeval. Seejärel teostatakse farmi ja loomade ülevaatus ning sellest lähtuvalt teeb PTA edasised otsused.

Kolmapäeval tuvastati ka Tartumaal Ilmatsalus pea kahe tuhande seaga Maag Agro sigalas sigade Aafrika katk. Haigustekitaja määrati kindlaks laboratoorse uuringuga. Lisaks konkreetsele viiruspositsiivsele seale on farmis veel haigustunnusega loomi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera", "Vikerraadio"

