Tallinna vanalinna hotell Burman sai kõrgeima hotellireitingu

Burman sai Eesti kõrgeima hotellireitingu.
Burman sai Eesti kõrgeima hotellireitingu. Autor/allikas: KPMS
Tallinna vanalinnas avatud hotell Burman sai ametlikult Eesti kõrgeima 5 tärni Superior hotellireitingu. Kokku on Eestis nüüd selle reitingu saanud kolm hotelli.

"Meie eesmärk on olla kogu regiooni hinnatuim sihtkoht ning just selles suunas me ka samm-sammult liigume ja ilma mingi kahtluseta vastab The Burman kõigile Superior viie tärni reitingu rahvusvahelistele nõuetele," kinnitab Bombay Groupi tegevust juhtiv Dajana Tiitsaar.

Alates 2. maist 2011 hakkas kehtima uus üleeuroopaline tärnisüsteem Hotelstars Union, millega on ka liitunud Eesti. Hotell Telegraaf, Radisson Collection Hotell ja Burman Hotell hoiavad Eestis ainukestena 5 tärni Superior hinnangut. 5 tärni Superior reiting on kõrgeim reiting, mida saab hotell saavutada.

Lisaks Burman hotelli tunnustusele jõudsid ka restoranid Shang Shi ja Koyo The Michelin Guide Estonia 2025. aasta põhivalikusse. Lõuna-Hiina kööki pakkuv Shang Shi ja restoran Koyo kuuluvad sammuti Bombay Groupi alla.

"Jõuda vaid mõned kuud pärast avamist juba ka ametlikult restoranimaailma hinnatuimate hulka on kahtlemata veelkordne kinnitus, et me mitte ainult ei kavanda ja luba, vaid ka teeme oma lubadused teoks," märkis lisaks Dajana Tiitsaar.

Toimetaja: Kert Kristjan Viira

