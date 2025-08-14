X!

Opositsioonierakonnad sooviksid erakorraliste valimiste korraldamist

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Opositsioonierakonnad soovivad erakorralisi valimisi, kuid põhiseaduse järgi on ennetähtaegsete valimiste esile kutsumine keeruline. Taasiseseisvunud Eestis pole erakorralisi valimisi aga kunagi toimunud.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu sõnul võiksid erakorralised valimised toimuda juba oktoobris koos kohalike valimistega.

"Kui me räägime lühemast ajalisest perspektiivist, siis meil on võimalus, et valitsus ise teeb ettepaneku - kui talle avaldatatakse umbusaldust - presidendile need ennetähtsegsed valimised esile kutsuda," lausus Reinsalu.

Põhiseaduse järgi tulevad erakorralised valimised siis, kui riigikogus jääb peaministrikandidaat leidmata ja korduvalt kinnitamata. Samuti siis, kui valitsus otsustab pärast umbusaldust, et aeg on uuteks valimisteks. Üks võimalus on seotud rahvahääletusega. Erakorralised tulevad ka siis, kui riigikogu ei suuda kinnitada riigieelarvet.

Reformierakonna aseesimees Maris Lauri ütles, et erakorralisi valimisi pole vaja karta, kuid lähtuda ei tule reitingust, mis ajas muutuvad. Lauri meenutas, et mõne aasta eest oli Isamaa reiting nii madal, et räägiti partei hääbumisest.

"Mina hindaksin, et see jutt praegu, et teha erakorralised valimised, tuleneb kahest asjaolust - Isamaa näeb, et nende reiting on hakanud vajuma ja neil ei ole lähenevatel valimistel sisulisi teemasid pakkuda," sõnas Lauri.

Keskerakonna aseesimees Lauri Laats ütles, et opositsioon soovib murendada koalitsiooni üksmeelt ja jõuda erakorraliste võimalusele lähemale. Opositsioonis pole aga üksmeelt.

"Ma arvan, et praegusel hetkel, kes kindlasti toetavad erakorralisi valimisi, ongi Keskerakond, Isamaa ja EKRE. Nagu ma ütlesin, siis sostside puhul on see väga suure küsimärgi all," lausus Laats.

"Kuni praegusel valitsusel on enamus, on erakorralistest valimistest rääkimine pigem ootuste üleskütmine olukorras, kui sellele parlamendis matemaatilist toetust tulla ei saa," sõnas SDE aseesimees Tanel Kiik.

Anti Poolamets EKRE-st suhtub erakorraliste valimiste võimalusse kahtlevalt. Tema sõnul on Reformierakonnal võimalik leida uus koalitsioonipartner, mis tähendab enamusvalitsusena jätkamist. Poolametsa sõnul tuleks pigem muuta põhiseadust, et tulevikus oleks erakorralistega kergem. Põhiseaduse muutmine on aga omakorda pikk protsess.

"Kui me täna alustame, siis ehk kolme kuni viie aasta pärast ollakse kaugemale jõudnud. Praegu on näha, et see on riigis üks selline tupikseisude tekitamise koht," ütles Poolamets.

Järgmised korralised riigikogu valimised on 2027. aastal.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:33

Rubio: Trump loodab peatada lahingutegevuse Ukrainas

22:32

ETV spordisaade, 14.august

22:06

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

21:43

Lukas ja Lepp avasid U-22 EM-i avapäeval Eesti võiduarve

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:26

Fotod: kunstitudengid päästavad Peril erilist seinamaali

21:22

Reedel on oodata mõnusat rannailma

21:22

Opositsioonierakonnad sooviksid erakorraliste valimiste korraldamist

21:07

Vaaks ja Nanits osalesid kohtunikena kõrgetasemelisel võistlusel Norras

20:38

Eesti maastikuratturid osalesid Rootsis noorte EM-il

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:49

Vene häkkerid võtsid Norras veepaisu seadmed oma kontrolli alla

04:42

Ministeerium: Rail Baltic valmib 2030, kuid mitme mööndusega

15:50

Ukraina süütas droonirünnakuga Volgogradi naftatöötlemistehase Uuendatud

10:57

Transpordiamet alustas uue kujundusega juhilubade väljastamist

06:57

Helsingisse saabunud Tallink Megastari autotekil süttis buss

18:40

Suri muusik Heigo Mirka

13:08

Valitsus kuulutas ilma tõttu põllumajanduses välja sisuliselt eriolukorra

09:40

Veiseliha hinnatõus peletab ostjad teisi valikuid tegema Uuendatud

07:40

Nurme sigala juures jätkus neljapäeva hommikul protest, hukkamine lükkub

12:49

Veel üks küsitlus näitab Reformierakonna toetuse langust rekordmadalale

ilmateade

loe: sport

22:32

ETV spordisaade, 14.august

22:06

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

21:43

Lukas ja Lepp avasid U-22 EM-i avapäeval Eesti võiduarve

21:07

Vaaks ja Nanits osalesid kohtunikena kõrgetasemelisel võistlusel Norras

loe: kultuur

21:26

Fotod: kunstitudengid päästavad Peril erilist seinamaali

18:40

Suri muusik Heigo Mirka

16:18

Ööklubis Hall toimub kaheksas Dark Side of the Moon festival

14:14

Arvustus. Ihulik teekond armastuseni

loe: eeter

16:10

Loodusemees Juhani Püttsepp: külastage oma lapsepõlve lemmikkohti

14:04

Mari Jürjens: vahel mõtlen, millest üldse veel unistada

12:14

Mehhiko muusik Renee Mooi: muusika loomine tervendab mind

09:37

Väikelennukiga Tallinnast Ameerikasse lennanud piloodid: see oli meie unistus

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (14.08.2025 18:00:00)

18:35

Nurme farmi juures nõutakse endiselt sigade hukkamisest loobumist

17:30

Põhja-Pärnumaal hakkab uue tulijana konkurentsi pakkuma Isamaa

17:15

Tartu linnafestivali UIT teema on sel aastal mäng

15:40

Valitsus kuulutas põllumajanduses välja sisuliselt eriolukorra

15:25

Raadiouudised (14.08.2025 15:00:00)

15:20

Pärnu linnavolinikud sooviksid tasuta parkimist

14:40

Plastireostuse vastase lepingu sõlmimiseks on lootus kadunud

13:05

Huvi õeks õppimise vastu kasvab, ent õdesid on endiselt puudu

12:30

Raadiouudised (14.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo