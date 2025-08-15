ERR Alaskal: eksperdid kohtumisele suuri ootusi ei pane

Poliitikavaatlejad ei pane Donald Trumpi ja Vladimir Putini reedesele kohtumisele eriti suuri lootusi. Nende hinnangul on Putin juba saavutanud sümboolse võidu sellega, et ei ole enam rahvusvahelises isolatsioonis.

USA president Donald Trump ja Kremli liider Vladimir Putin kohtuvad reedel Alaskal, et arutada eelkõige Ukraina sõja lõpetamist. President Trump ütles, et ei pane esimesele kohtumisele suuri ootusi, ka Vene pool teatas, et mingeid dokumente allkirjastada ei ole kavas.

Paljud poliitikavaatlejad tõdevad, et USA president Donald Trump tahab Ukrainas rahu rohkem kui Kremli liider Vladimir Putin. Trump avaldas esialgu veendumust, et Putin tahab mingi kokkuleppe saavutada, kuna pelgab sanktsioone, mida Trump on ähvardanud Moskva partneritele kehtestada.

Kremli pressiesindaja teatas aga, et Venemaal ei ole kavatsust Alaska tippkohtumisel allkirjastada mingeid kokkuleppeid. Hiljem ütles Trump, et on olemas 25-protsendine tõenäosus, et kohtumine Putiniga kukub läbi ja lisas, et ilmselt esimesel kohtumisel kohe relvarahu ei sünni.

"Ma arvan, et sellest tuleb hea kohtumine, aga palju tähtsam on teine kokkusaamine, kus on koos president Putin, president Zelenski ja mina. Võib-olla kutsume kohale ka mõne Euroopa liidri, võib-olla mitte, vaatame, kuidas läheb," ütles Trump.

"Ma arvan, et president Putin sõlmib rahu, ma arvan, et president Zelenski sõlmib rahu. Vaatame, kas nad saavad omavahel läbi. Tore oleks, kui saaks," ütles Trump.

Kölni ülikooli politoloog Klemens Fischer tõdes, et juba see on suur asi, et mõlemad liidrid laua taha istuvad ning võit on see mõlema jaoks.

"Esiteks Trumpi jaoks, sest kolme aasta jooksul ei ole keegi Läänemaailmast suutnud Putinit tema riigist välja tuua. Trump kutsus ja Putin võttis kutse vastu. See on Trumpi jaoks oluline punkt," ütles Fischer.

"Putini jaoks näitab see, et ta on endiselt nii tähtis, et Läänemaailma juht kutsub ta oma riiki," selgitas Fischer.

USA välisminister Marco Rubio ütles, et reedesel kohtumisel tulevad kõne alla nii julgeolekutagatised kui ka territooriumid. Kremli teatel räägitakse muuhulgas USA ja Venemaa majanduskoostööst.

Ajalehe Telegraph teatel on Trump valmis pakkuma Putinile juurdepääsu haruldastele muldmetallidele, et motiveerida teda Ukraina sõda lõpetama. Võimalik on ka mõnede Ameerika sanktsioonide tühistamine Venemaa lennundustööstusele.

Soome Aleksanteri instituudi juht Markku Kangaspuro tõdes Ylele antud intervjuus, et Putin on juba osa oma eesmärkidest Ukrainas saavutanud: Ukraina pääsemine NATO-sse on lähiajal samahästi kui välistatud, Venemaa on suure osa enda omaks kuulutatud aladest vallutanud, tõenäoliselt saavutab Venemaa eelolevatel kõnelustel ka sanktsioonide leevendamise.

"Nii et teatud mõttes on kahjuks see sõda toiminud Venemaa poliitiliste eesmärkide saavutamise vahendina, nii et see on taas üks näide maailmas, et sõjaga on võimalik midagi saavutada," tõdes Kangaspuro.

Ukraina elanike tunded Alaska tippkohtumise suhtes on vastakad.

"Ei ole Putini või Trumpi asi meie riiki jagada. Meie teame oma piire. See on meie maa, mida me kaitseme. Meie ei rünnanud kedagi. Nemad tungisid meile kallale," ütles üks naine.

"Ma tahan lihtsalt rahu, et inimesed, eriti lapsed, pääseksid lõpuks sellest põrgust. Et nad saaksid kooli tagasi minna ja rahus elada, see on minu ainus soov," ütles veel üks ukrainlane.

Trumpi ja Putini kohtumine Alaskal algab Eesti aja järgi kell 22.30. Kui kõik läheb hästi, peaks Trump andma seejärel ülevaate ka Zelenskile, aga ta ütles, et, kui kohtumine ebaõnnestub, ei hakka ta kellelegi helistama.

ERR Alaskas: kohalikud ei ole Putini tuleku üle õnnelikud

Alaska suurimas linnas Anchorage´is viibiv ERR-i USA korrespondent Laura Kalam ütles hommikuses reportaažis, et tänavapildis ei ole palju märke, mis viitaks, et kohe-kohe on seal toimumas väga kõrgete panustega tippkohtumine. Üheks põhjuseks on tema sõnul kindlasti asjaolu, et kohtumine leiab aset kesklinnast umbes kümne kilomeetri kaugusel asuvas sõjaväebaasis.

"See oli nii logistiliselt kui ka turvanõudeid arvesse võttes kõige loogilisemaks asukohaks," sõnas Kalam.

Seda, et 300 000 elanikuga linnas on midagi suuremat toimumas, näitab Kalami sõnul rahvusvahelise meedia kohalolu. "Naljatades võib öelda, et reportereid on neil päevil linnas rohkem kui linnaelanikke. Peaaegu kõigil siin on käes, kas kaamera või mikrofon. Aga siinsed elanikud, kellega ma eile rääkisin, ei ole just teab mis õnnelikud, et Putin just nende kodukohas vastu võetakse," lausus ta.

Mis puudutab ootusi, jagunetakse Kalami sõnul kaheks või isegi kolmeks. "Ühed kardavad, et Putin suudab Trumpi ümber sõrme keerata ning Ukrainale pannakse peale suur surve. Teised loodavad, et midagi ei juhtu. Loodetakse, et kui midagi ei otsustata, siis sellega ei tehta ka olukorda halvemaks. Ja leidub ka neid, kes usuvad, et Trump suudab Putinit ohjeldada, viidatakse ka võimalikele sanktsioonidele. Aga pea kõik neist tõdesid, et palju on teadmatust ja see tekitab ikkagi ärevust. Ei ole kindlaid signaale, mis suunas kohtumine võiks minna ja võib tulla ka üllatusi," rääkis Kalam.

"Tõdetakse ka, et Venemaast kui ohust Alaskale, mõeldakse täna rohkem kui seda veel mõned kuud või aastad tagasi. Aga Ukrainat siin toetatakse. Täiemahulise sõja algusest alates on Alaskale sõja eest põgenenud ligi 1000 ukrainlast," sõnas ta.

Kalam rääkis, et neljapäeval kogunesid ka mõned sajad inimesed Ukraina toetuseks tänavatele ja ka reedel on kavas mitmeid meeleavaldusi.

Trump on ise kohtumise eel öelnud, et ta saab kiiresti aru, kas Putinil on tõsi taga või mitte.