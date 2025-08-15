Lavrov: Venemaa läheb tippkohtumisele selgete seisukohtadega

"Me ei ennusta kunagi midagi. Me teame, et meil on argumendid, arusaadav ja täpne seisukoht. Me esitame selle," ütles CCCP-kirjaga kudumit kandnud Vene välisminister vastuseks ajakirjaniku palvele hinnata eelseisva tippkohtumise edukuse tõenäosust.

Lavrov showed up in Alaska wearing a USSR sweatshirt. Very reassuring to at least 14 of Russia's neighbors. pic.twitter.com/zwalshPWaC — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 15, 2025

"USA presidendi eriesindaja Steve Witkoffi visiitide ajal on juba palju ära tehtud. Venemaa president Vladimir Putin ütles seda. Steve Witkoff rääkis president Donald Trumpi nimel. Loodan, et homme jätkame seda kasulikku vestlust," tsiteeris Vene välisministeeriumi veebisait Venemaa delegatsiooni kuuluvat Lavrovi.

USA president Donald Trump kohtub reedel Alaskal Venemaa režiimijuhi Vladimir Putiniga, et pidada läbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamise üle.

Trump ütles enne tippkohtumist, et hindab kohtumise nurjumise tõenäosust 25 protsendile.

Tippkohtumine toimub Alaska suurima linna Anchorage'i lähistel asuvas Elmendorf-Richardsoni sõjaväebaasis. Kohtumine peaks algama Eesti aja järgi kell kümme õhtul.