X!

Politico ja FT hinnangul võitis Alaska kohtumisest enim Putin

uudised
Vene režiimi juht Vladimir Putin ja USA president Donald Trump kohtumisejärgselt ajakirjanikele esinemas.
Vene režiimi juht Vladimir Putin ja USA president Donald Trump kohtumisejärgselt ajakirjanikele esinemas. Autor/allikas: SCANPIX / AP
uudised

Reedel Alaskal toimunud USA-Vene tippkohtumine, mille peateemaks oli sõda Ukrainas, ei andnud tulemuseks relvarahu, kuid see ei päädinud ka Ukraina surve alla panemisega, mida USA presidendist Donald Trumpist kardeti. Kohtumisest paistis siiski kõige edukamana lahkuvat Venemaa režiimi juht Vladimir Putin, kes sai kokkusaamise maailma kõige mõjukama liidriga ning väljus sellega lääneriikide kehtestatud isolatsioonist, lubamata seejuures oma senist agressioonisõja kurssi muuta, tõdesid väljaanded Financial Times (FT) ja Politico.

"Donald Trump ei lahkunud kohtumiselt Vladimir Putiniga kahe minutiga, mida ta oli ähvardanud teha selle nädala alguses, kui ta näeb, et Venemaa juht ei suhtu Ukrainas püsiva rahu saavutamisse tõsiselt," kirjutas Politico. "Pärast Venemaa presidendi vastuvõttu punasel vaibal ja mitmeid sõbralikke fotosid oli Trump kohtumise järel tehtud 12-minutilises avalduses ajakirjanikele märkimisväärselt ettevaatlik, tunnistades sisuliselt, et ta ei olnud Venemaad eriti rahu suunas liikuma saanud," lisas Politico.

"Donald Trump ei suutnud pärast Alaskal toimunud tippkohtumist, mis algas fanfaaridega, kuid lõppes ilma kulminatsioonita, Vladimir Putinilt mingit lubadust Ukraina sõja lõpetamiseks saada," märkis Financial Times (FT), lisades, et see oli pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. aastal täiemahuliselt sissetungi Ukrainasse, esimene kohtumine USA presidendi ja Putini vahel, märkides sellega otsustavat lõppu aastaid kestnud lääne katsetele Kremli juhti isoleerida.

"Trump ütles enne kohtumist, et nõuab Venemaa presidendilt relvarahu Ukrainas. Ta lahkus Alaskalt, et naasta Washingtoni ilma igasuguse Putini lubaduseta, kes tegi selgeks, et ta ei ole loobunud oma karmidest nõudmistest Ukraina alistumiseks," lisas FT.

"Näis, et Venemaa juhil, kes on ärritanud mitmeid Ameerika presidente, õnnestus endale lisaaega võita, et tõrjuda Trumpi lubatud täiendavaid majandussanktsioone, kui rahupüüdlused takerduvad. Lisaks sellele lahkus ta Alaskalt märkimisväärselt soojast vastuvõtust rääkivate piltidega," kommenteeris Politico.

"Kuid Kiiev vältis ka halvimat stsenaariumi, mida mõned Ukraina toetajad olid kartnud: Trump ja Putin kuulutavad, et nad on saavutanud kokkuleppe konflikti lõpetamiseks, ja suurendavad survet Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile, et ta Ukrainale ebasoodsa kokkuleppega nõustuks," märkis Politico.

Financial Times avaldas ka mitme Trumpi suhtes valdavalt kriitilise eksperdi hinnangu, kelles tekitas lehe hinnangul nördimust Trumpi suutmatus Putinilt järeleandmisi saada.

USA endine suursaadik Kiievis William Taylor ütles, et hea uudis on see, et Jaltat ega Münchenit ei tulenud, viidates 1945. aasta USA, Ühendkuningriigi ja Nõukogude Liidu juhtide kohtumisele, mis jagas Euroopa, ning 1938. aasta kohtumisele Natsi-Saksamaa ja liitlasriikide vahel.

"Halb uudis on see, et vaherahu ei tule," lisas ta.

Kohtumine oli Putinile suur võit, ütles Andrea Kendall-Taylor mõttekojast Center for a New American Security, eriti pärast seda, kui Trump oli lubanud karme tagajärgi, kui Venemaa juht vaherahuga ei nõustu.

"Ta on väga osav sellise surve tagasisuunamises," ütles Kendall-Taylor, kes oli varem töötanud USA Lurre Keskagentuuri (CIA) analüütikuna, viidates Putinile.

Eric Green, kes töötas president Joe Bideni riiklikus julgeolekunõukogus ja korraldas endise presidendi 2021. aasta kohtumise Putiniga Genfis, ütles, et Alaska tippkohtumine peegeldab USA muutuvat Ukraina-poliitikat Trumpi ajal. "Visuaalsed elemendid ja sümboolika olid minu jaoks Ovaalkabinetis Zelenskiga toimunud kohtumise jätk," viidates Trumpi ja Ukraina presidendi veebruarikuu tülile Valges Majas.

"Tegemist on halastamatu Ukraina positsiooni nõrgenemisega, kus USA annab ära rohkem oma mõjuvõimu, lõpetades Putini isolatsiooni ja tekitades põhimõttelisi küsimusi Trumpi nägemuse kohta Euroopa julgeolekust ning Ukraina ja Venemaa positsioonidest selles," lisas Green.

Nii ebamäärane kui see ka polnud, tegi kahe liidri ühine esinemine Elemendorf-Richardsoni sõjaväebaasis – mõlemad juhid seisid koos loosungi ees "Püüdleme rahu poole" ("Pursuing Peace") – selgeks, et Trump ei kavatse Putinile kehtestada väga karme sanktsioone, millega ta oli nädala alguses ähvardanud, juhul kui sõja lõpetamise suunas edusamme ei tehta, tõdes Politico.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Financial Times, Politico

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:36

Viljandimaal tuvastati sigade Aafrika katk ligi 250 seaga farmis

08:29

Delfi peaministriuuring: Michalit eelistab kõigest viis protsenti

08:14

Lukas ja Lepp pääsesid U-22 EM-il 24 parema sekka

07:20

Politico ja FT hinnangul võitis Alaska kohtumisest enim Putin

05:56

Allan Parik: on püsivalt raskustes inimesi, aga ka neid, kes investeerivad

05:49

Trump ja Putin kiitsid kohtumist, kuid kokkulepet ei sündinud Uuendatud

00:33

Galerii: Eesti legendide koondis võitis Jõhvis Markus Jürgensoni väravast Uuendatud

15.08

Hiinas pronksi võitnud Paas: see andis ikka olümpiamängude tunde

15.08

ETV spordisaade, 15. august

15.08

Matšpalli kasutamata jätnud Lajal sai veerandfinaalis valusa kaotuse

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15.08

Trump lubas lasta Ukrainal otsustada aladevahetuste üle Uuendatud

15.08

Välisminister Tsahkna rendib Heiti Hääle pereliikmetelt Käsmus suvemaja

15.08

Leedu plaanib rajada piirile kolmekihilise kaitseliini

15.08

Ukraina ründas droonidega Samara naftatöötlemistehast Uuendatud

15.08

Bolti rendiautod hakkavad juhtide sõiduvõtteid hindama

05:49

Trump ja Putin kiitsid kohtumist, kuid kokkulepet ei sündinud Uuendatud

15.08

Lavrov: Venemaa läheb tippkohtumisele selgete seisukohtadega

14.08

Transpordiamet alustas uue kujundusega juhilubade väljastamist

14.08

Suri muusik Heigo Mirka

15.08

Aivo Peterson kandideerib valimistel Tallinnas

ilmateade

loe: sport

08:14

Lukas ja Lepp pääsesid U-22 EM-il 24 parema sekka

00:33

Galerii: Eesti legendide koondis võitis Jõhvis Markus Jürgensoni väravast Uuendatud

15.08

Hiinas pronksi võitnud Paas: see andis ikka olümpiamängude tunde

15.08

ETV spordisaade, 15. august

loe: kultuur

15.08

Suvepealinnas algab viies Pärnu kirjandusfestival

15.08

Uue muusika reede: Merilin Mälk, Kaytranada, Cardi B, Steve Lacy jpt

15.08

Festivalil Animist Tallinn saab kodumaise esilinastuse Kaspar Jancise "Koer"

15.08

Tartu Akadeemiline Meeskoor suundub kontserttuurile Põhja-Ameerikasse

loe: eeter

15.08

Digiekspert: tehisaru on sõnade ennustamise masin, mis valetab üliusutavalt

15.08

Martin Järveoja crosskardi õpilane Grete Paia: masin on kerge ja päris tige

15.08

Juulikuu teleedetabeli tipus troonivad laulupeo "Iseoma" ülekanded ETV-s

15.08

Pärnust Londonisse väntav rattaentusiast: teen seda vaimse tervise nimel

Raadiouudised

15.08

Päevakaja (15.08.2025 18:00:00)

15.08

Trump: alade vahetamine jääb Ukraina otsustada

15.08

Kõlvart saab Lasnamäel endale tugevad konkurendid

15.08

Võru koolide tunnid algavad septembrist kell üheksa

15.08

Raadiouudised (15.08.2025 15:00:00)

15.08

Naiste tugikeskused vajavad lisaraha

15.08

Laupäeval sajab kohati hoovihma

15.08

Raadiouudised (15.08.2025 12:00:00)

15.08

Õhutemperatuur tõuseb kuni 25 kraadini

15.08

Aivo Peterson kandideerib kohalikel valimistel Tallinnas

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo