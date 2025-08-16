Politico ja FT hinnangul võitis Alaska kohtumisest enim Putin

Reedel Alaskal toimunud USA-Vene tippkohtumine, mille peateemaks oli sõda Ukrainas, ei andnud tulemuseks relvarahu, kuid see ei päädinud ka Ukraina surve alla panemisega, mida USA presidendist Donald Trumpist kardeti. Kohtumisest paistis siiski kõige edukamana lahkuvat Venemaa režiimi juht Vladimir Putin, kes sai kokkusaamise maailma kõige mõjukama liidriga ning väljus sellega lääneriikide kehtestatud isolatsioonist, lubamata seejuures oma senist agressioonisõja kurssi muuta, tõdesid väljaanded Financial Times (FT) ja Politico.

"Donald Trump ei lahkunud kohtumiselt Vladimir Putiniga kahe minutiga, mida ta oli ähvardanud teha selle nädala alguses, kui ta näeb, et Venemaa juht ei suhtu Ukrainas püsiva rahu saavutamisse tõsiselt," kirjutas Politico. "Pärast Venemaa presidendi vastuvõttu punasel vaibal ja mitmeid sõbralikke fotosid oli Trump kohtumise järel tehtud 12-minutilises avalduses ajakirjanikele märkimisväärselt ettevaatlik, tunnistades sisuliselt, et ta ei olnud Venemaad eriti rahu suunas liikuma saanud," lisas Politico.

"Donald Trump ei suutnud pärast Alaskal toimunud tippkohtumist, mis algas fanfaaridega, kuid lõppes ilma kulminatsioonita, Vladimir Putinilt mingit lubadust Ukraina sõja lõpetamiseks saada," märkis Financial Times (FT), lisades, et see oli pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. aastal täiemahuliselt sissetungi Ukrainasse, esimene kohtumine USA presidendi ja Putini vahel, märkides sellega otsustavat lõppu aastaid kestnud lääne katsetele Kremli juhti isoleerida.

"Trump ütles enne kohtumist, et nõuab Venemaa presidendilt relvarahu Ukrainas. Ta lahkus Alaskalt, et naasta Washingtoni ilma igasuguse Putini lubaduseta, kes tegi selgeks, et ta ei ole loobunud oma karmidest nõudmistest Ukraina alistumiseks," lisas FT.

"Näis, et Venemaa juhil, kes on ärritanud mitmeid Ameerika presidente, õnnestus endale lisaaega võita, et tõrjuda Trumpi lubatud täiendavaid majandussanktsioone, kui rahupüüdlused takerduvad. Lisaks sellele lahkus ta Alaskalt märkimisväärselt soojast vastuvõtust rääkivate piltidega," kommenteeris Politico.

"Kuid Kiiev vältis ka halvimat stsenaariumi, mida mõned Ukraina toetajad olid kartnud: Trump ja Putin kuulutavad, et nad on saavutanud kokkuleppe konflikti lõpetamiseks, ja suurendavad survet Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile, et ta Ukrainale ebasoodsa kokkuleppega nõustuks," märkis Politico.

Financial Times avaldas ka mitme Trumpi suhtes valdavalt kriitilise eksperdi hinnangu, kelles tekitas lehe hinnangul nördimust Trumpi suutmatus Putinilt järeleandmisi saada.

USA endine suursaadik Kiievis William Taylor ütles, et hea uudis on see, et Jaltat ega Münchenit ei tulenud, viidates 1945. aasta USA, Ühendkuningriigi ja Nõukogude Liidu juhtide kohtumisele, mis jagas Euroopa, ning 1938. aasta kohtumisele Natsi-Saksamaa ja liitlasriikide vahel.

"Halb uudis on see, et vaherahu ei tule," lisas ta.

Kohtumine oli Putinile suur võit, ütles Andrea Kendall-Taylor mõttekojast Center for a New American Security, eriti pärast seda, kui Trump oli lubanud karme tagajärgi, kui Venemaa juht vaherahuga ei nõustu.

"Ta on väga osav sellise surve tagasisuunamises," ütles Kendall-Taylor, kes oli varem töötanud USA Lurre Keskagentuuri (CIA) analüütikuna, viidates Putinile.

Eric Green, kes töötas president Joe Bideni riiklikus julgeolekunõukogus ja korraldas endise presidendi 2021. aasta kohtumise Putiniga Genfis, ütles, et Alaska tippkohtumine peegeldab USA muutuvat Ukraina-poliitikat Trumpi ajal. "Visuaalsed elemendid ja sümboolika olid minu jaoks Ovaalkabinetis Zelenskiga toimunud kohtumise jätk," viidates Trumpi ja Ukraina presidendi veebruarikuu tülile Valges Majas.

"Tegemist on halastamatu Ukraina positsiooni nõrgenemisega, kus USA annab ära rohkem oma mõjuvõimu, lõpetades Putini isolatsiooni ja tekitades põhimõttelisi küsimusi Trumpi nägemuse kohta Euroopa julgeolekust ning Ukraina ja Venemaa positsioonidest selles," lisas Green.

Nii ebamäärane kui see ka polnud, tegi kahe liidri ühine esinemine Elemendorf-Richardsoni sõjaväebaasis – mõlemad juhid seisid koos loosungi ees "Püüdleme rahu poole" ("Pursuing Peace") – selgeks, et Trump ei kavatse Putinile kehtestada väga karme sanktsioone, millega ta oli nädala alguses ähvardanud, juhul kui sõja lõpetamise suunas edusamme ei tehta, tõdes Politico.