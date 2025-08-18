Kristi Raik: Anchorage sunnib Euroopat käiku vahetama

Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumise järgne esmamulje oli mõningane kergendus, olgugi et varjutatud iiveldavalt sõbralikust kohtlemisest, mis sõjakurjategijale osaks sai. Vähemalt diile ei tehtud. Ent mida enam avalikkusesse jõuab infot kahe liidri vestluse sisu kohta, seda tumedamaks muutub Euroopa julgeoleku silmapiir, kirjutab Kristi Raik algselt Diplomaatias ilmunud kommentaaris.

Donald Trump kohtles Alaskal toimunud tippkohtumisel Vladimir Putinit kui võrdväärset ega võtnud hoiakut, mis oleks olnud kohane maailma juhtriigile, mis on pea kõigi mõõdupuude järgi Venemaast kordades tugevam.

Ainuke kahtlemata oluline näitaja, milles Venemaa on USA-ga võrreldav suurriik ja maailmas teisel kohal, on tuumavõimekus. Seda Trump ka oma esinemises esile tõstis, jättes samas kasutamata võimaluse mingilgi moel viidata Venemaa nõrkustele, mis lubaksid USA-l soovi korral Moskvale survet avaldada. Võimaliku survestamise lükkas Trump taas kaugemale tulevikku.

Trumpi tegevusest ei ole lihtne leida strateegilisi juhtmõtteid, kuid sealt joonistub välja mingi siiski loogika, mis sai Anchorage'is kinnitust.

Esiteks austab USA president jõudu ning kõvakäelisi autokraate nagu Putin või Xi (ka Hiina suhtes ei ole Trump julenud kõvu meetmeid kasutada). Putini maailmavaade, mille kohaselt suurriikidel on õigus oma mõjusfääri kehtestada ja kohelda sellesse kuuluvaid riike mitte suveräänsete partneritena, vaid vasallidena, on nähtav ka Trumpi hoiakutes. Venemaa on suurriik, Ukraina mitte, nagu Trump tõdes tippkohtumisele järgnenud intervjuus Fox Newsile. Seega peab Ukraina Venemaa nõudmistele alluma.

Teiseks nentis Trump samas intervjuus, kuidas varasemalt on USA teinud vea, tõugates Venemaad Hiinale lähemale. Tema püüdlused Putiniga häid suhteid hoida on ilmselt kantud soovist seda viga parandada. Kuigi paljud eksperdid on pidanud katseid Venemaad Hiinast eemale tõmmata lootusetuteks, ei ole USA praegune administratsioon sellest eesmärgist loobunud.

Kolmandaks on Trumpi maailmas kõik kaubeldav ja majanduslik kasu inimtegevuse peamiseid motiive. See mõttelaad takistab tal mõistmast, et Putini motiivid on hoopis midagi muud: mitte rahas mõõdetav kasum, vaid võimuiha ning sõge nägemus oma ajaloolisest missioonist ja Venemaa impeeriumi olemusest. Ukraina vallutamise nimel on Venemaa valmis kandma suuri majanduslikke kahjusid. Trumpi pakutud majanduslikud võidud vastutasuks rahu eest ei ole vähemalgi määral muutnud Putini eesmärke Ukrainas.

Euroopa püüdlused Trumpi seisukohti Ukraina küsimuses mõjutada näivad üha lootusetumad. Paljud kommentaatorid on kutsunud eurooplasi üles nendest püüdlustest loobuma ja keskenduma enda tegevusele Ukraina toetamiseks. Ent praeguses jõupõhises maailmas, mida suurriigid Venemaa, Hiina ja USA kehtestavad, ei saa Euroopa endale lubada seljakeeramist oma suurele liitlasele. Seda ei saa endale lubada eriti Venemaa naaberriigid Ukraina, Poola, Eesti, Soome jt. Kui USA peaks oma toetuse Ukrainale lõpetama, on sellel kiired negatiivsed tagajärjed kogu Euroopa julgeolekule.

"USA ja Euroopa liitlaste ühtsuse lagunemine teeniks ainult Venemaa huve."

Euroopa peab muidugi pingutama, et ise rohkem Ukraina heaks teha, vajadusel ka ilma USA toetuseta. Vene külmutatud varade kasutuselevõtt Ukraina heaks, uued sanktsioonid Venemaale ja täiendav relvaabi Ukrainale on sammud, mida Euroopa saaks kiiresti teha ja mis mõjutaksid mitte ainult Ukraina, vaid ka USA ja Venemaa positsioone Euroopale soodsamas suunas. Kõike seda saab teha üheaegselt Trumpi veenmisega. USA ja Euroopa liitlaste ühtsuse lagunemine teeniks ainult Venemaa huve.

Näib, et Putin on esitanud Trumpile terve rea nõudmisi, mida tal on hetkel võimatu saavutada ja mida USA üksi rahuldada ei saa. Venemaal on ikka tavaks jõhkralt proovida, kui kaugele tal lastakse minna. Nõudes endale nii vallutatud kui ka vallutamata Ukraina alasid ja lisaks Euroopa julgeolekukorralduse muutmist ning lükates kõrvale tingimusteta relvarahu nõudmise on Putin proovinud suunata järgnevate nädalate arutelud enda soovitud raamistikku.

Euroopa liidrid peavad suutma esmaspäeval Washingtonis seda raamistikku kavalalt lammutada ja pakkuma asemele oma teekaardi rahu suunas. Ukraina on juba näidanud üles põhimõttelist valmisolekut arutada olulisi järeleandmisi (okupeeritud alad), kuid ainult teatud eeldustel (lääneriikide pakutavad julgeolekutagatised). On selge, et Venemaa hetkel sellisest lahendusest huvitatud ei ole, vaid jääb oma maksimalistlike nõudmiste juurde ja jätkab sõdimist.

Euroopa vajab lähinädalatel kiiret edu kolme hiiglasliku ülesandega: Ukraina positsiooni tugevdamine, sõja hinna kasvatamine Venemaale ning Trumpi veenmine, et Putini nõudmiste järgimine oleks hävituslik Euroopale ja häbiväärne USA-le.