Trump ja Putin kiitsid kohtumist, kuid kokkulepet ei sündinud

USA president Donald Trump ja Venemaa režiimi juht Vladimir Putin nimetasid mõlemad reedest tippkohtumist Alaskal viljakaks, kuid konkreetsest läbimurdest Ukraina sõja osas ja uudistest relvarahu kohta teada ei antud.

Pärast kolm tundi kestnud kõnelusi oma tippnõunikute osalusel kiitsid Trump ja Putin pressikonverentsil teineteist, kuid ei vastanud ajakirjanike küsimustele, mis on meediat tundva USA presidendi puhul äärmiselt ebatavaline.

Trump kinnitas, et kohtumine oli väga viljakas, kusjuures paljudes punktides oldi ühte meelt, kuid ei täpsustanud, kuidas see silmatorkavalt sõbralik kokkusaamine sõda Ukrainas mõjutab.

"Meil oli äärmiselt viljakas kohtumine ja paljudes punktides jõuti kokkuleppele. Jäänud on vaid väga vähesed," ütles Trump ühisel pressikonverentsil. "Mõned pole nii olulised, üks on ilmselt kõige olulisem," lausus ta täpsustamata ja lisas: "Me ei jõudnud veel sinna, aga meil on väga hea võimalus sinna jõuda."

Trump keeldus reedel avaldamast, millises olulises küsimuses ta Venemaa režiimi juhiga eriarvamusel on ja mis vajab tulevikus lahendamist.

"Ei, ma ei tahaks seda avaldada. Ma arvan, et keegi teine teatab sellest avalikult. Aga mina ei taha seda teha," vastas Trump hiljem küsimusele, kas ta kavatseb avaldada mis on see üks oluline küsimus, milles tema ja Putin eri meelt on.

Trump ütles, et tahab näha, kas küsimust on võimalik lahendada. USA president kordas ka veendumust, et et Ukraina kriisile on hea võimalus leida lahendus.

Trump: Zelenski peab nüüd Putiniga kokkuleppele jõudma

Trump ütles, et nüüd on Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski asi tagada tema ja Putini Alaska kohtumisele tuginedes kokkuleppe Venemaa kolm aastat kestnud agressioonisõja lõpetamiseks.

"Nüüd on tõesti president Zelenski asi see teoks teha. Ja ma ütleksin ka, et Euroopa riigid peavad veidi kaasatud olema, kuid see on president Zelenski teha," ütles Trump telejaamale Fox News pärast tippkohtumist, mida ta hindas kümnepallisel skaalal kümnega.

Trump lubas, et räägib peagi Zelenski ja ka NATO juhtidega oma kõnelustest Vene liidriga, mis kestsid ligi kolm tundi. "Otsus on lõpuks nende teha," märkis ta.

"Me jõudsime peaaegu kokkuleppele. Nüüd vaadake, Ukraina peab nõustuma. Võib-olla nad ütlevad ei," rääkis USA liider.

Trump soovitas Zelenskil kokkuleppele jõuda: "Sõlmige tehing. Venemaa on väga suur riik. Ukraina mitte."

USA president väitis, et kõnelustel jõuti suures osas kokkuleppele Ukraina julgeolekugarantiide küsimuses ning et ka Euroopa riigid peavad Ukraina konflikti lahendamises "veidi osalema".

USA president lubas kaaluda ka Putini ettepanekut "järgmine kord" Moskvas kokku saada.

Trump: korraldame Zelenski ja Putini kohtumise, ma olen ilmselt kohal

Trump ütles, et USA korraldab Vene režiimi juhi Vladimir Putini ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kohtumise ja tema soovib sellel osaleda.

"Me korraldame Zelenski ja Putini kohtumise. Ja ma olen ilmselt seal kohal," ütles ta Fox Newsile antud intervjuus.

"Nii Zelenski kui ka Putin tahavad, et ma seal oleksin. Ma olen seal," ütles Trump, kelle sõnul on Ukraina sõja lahendamises kokkuleppele jõudmise tõenäosus üsna suur.

Sõja lõpetamine oleks nii Putini kui ka Zelenski jaoks suur saavutus, lisas ta.

Putin manitses Euroopat ja Ukrainat mitte takistusi looma

Putin omakorda rõhutas vajadust USA ja Venemaa koostöö järele, rääkides samuti vaid üldiselt edusammudest. Ent ühtlasi manitses ta Euroopat ja Kiievit mitte looma tema sõnul "takistusi ega üritama tärkavaid edusamme provokatsioonide või kulissidetaguste intriigidega nurjata".

Putini kordas Kremli varasemaid avaldusi, öeldes: "Selleks, et Ukraina konflikti lahendamine oleks jätkusuutlik ja pikaajaline, tuleb kõrvaldada kõik kriisi algpõhjused, arvesse võtta kõik Venemaa õigustatud mured ning taastada õiglane tasakaal julgeolekusfääris Euroopas ja kogu maailmas."

"Nõustun president Trumpiga, ta rääkis sellest täna, et loomulikult tuleb tagada ka Ukraina julgeolek ja me oleme valmis selle nimel töötama," lisas Putin.

"Loodame, et mõistmine, milleni jõudsime, sillutab teed rahule Ukrainas," ütles Vene liider.

Kohtumine, millel osalesid ka mõlema riigi välisministrid Marco Rubio ja Sergei Lavrov, USA erisaadik Steve Witkoff ja Putini välissuhete nõunik Juri Ušakov, leidis aset ruumis, mille ekraanil seisis inglise keeles "Pursuing Peace".

Kohtumist jälgisid tähelepanelikult Euroopa riigid ja Zelenski, keda kohtumisele ei kaasatud ja kes on avalikult tagasi lükanud Trumpi ideed loovutada rahu nimel Venemaa vallutatud alasid.

"On aeg sõda lõpetada ja vajalikud sammud peab astuma Venemaa. Me loodame Ameerikale," ütles Zelenski sotsiaalmeedias.

Trump on varem öelnud, et lõplik kokkulepe saavutatakse kolmepoolsel kohtumisel Putini ja Ukraina presidendiga.

Kõnelused toimusid Elmendorfi õhujõudude baasis, mis on Alaska suurim USA sõjaline rajatis ja külma sõja ajal endise Nõukogude Liidu jälgimiseks loodud baas.