Zelenski kinnitas valmisolekut Putiniga territooriumide üle arutada

"Territooriumi küsimus – meil oli sel teemal Ukraina kaarti vaadates pikk vestlus," lausus Zelenski Valge Maja ees pärast kohtumist USA president Donald Trumpi ja Euroopa juhtidega.

"Sain kõigile meie Ameerika kolleegidele kaardil mitmeid asju näidata... Ma isegi debateerisin natuke kaardil näidatud protsentide üle, sest tean väga hästi ajutiselt okupeeritud alade tegelikke protsente. Aga sellegipoolest polnud see vaidlus – see oli tõeliselt soe, hea ja sisukas vestlus," rääkis ta

"Mulle tundub, et president [Trump] võttis mind kuulda," sõnas Zelenski.

"Territooriumi küsimus on küsimus, mille me jätame minu ja Putini vahele. Julgeolekugarantiid arutatakse tõenäoliselt läbi meie partneritega," ütles ta.

Trump on öelnud, et plaanib korraldada Zelenski ja Putini kahepoolse kohtumise, millele järgneb kolmepoolne kohtumise, kus ka tema osaleb.

Pärast Valges Majas toimunud kohtumist märkis Zelenski, et Ukraina on valmis pidama Venemaaga tingimusteta rahuläbirääkimisi.

"Nagu ma ütlesin, oleme valmis igasugusteks formaatideks, kohtumisteks juhtide tasandil. Usun, et peame kohtuma ilma igasuguste tingimusteta," ütles ta.

Zelenski rõhutas, et osasid Ukraina alasid ei okupeeritud sõjalise jõuga ja seda tuleks rahuläbirääkimistel arvesse võtta.

"On väga oluline mõista, et mõned meie riigi osad, näiteks idaosa ja Krimm, okupeeriti mitte seetõttu, et üks armee surus teise välja, vaid seetõttu, et vaenutegevust ei toimunud, näiteks Krimmis ei toimunud massilist vaenutegevust. Seetõttu ei saa öelda, et nii suur osa okupeeriti seetõttu, et venelastel oli tugev armee," ütles Zelenski.

Rahuläbirääkimised hõlmavad ka jõupingutusi Venemaa poolt röövitud Ukraina laste tagastamiseks. USA andis märku, et on samuti sellesse protsessi kaasatud.

"Ühendriigid mõistavad, et nad on seotud nii olulise, valusa ja väga keerulise küsimusega, kuidas Ukraina lapsi tagasi saata," sõnas Zelenski. "Me rääkisime Ameerika Ühendriikide presidendiga. Ta nõustub, et see pole lihtne süsteem, kuid see aitab mul kõiki kõigi vastu vahetada, mitte ainult sõjaväevange."

Zelenski rõhutas, et Ukraina vajab Venemaa jätkuvate rünnakute tõrjumisel lisarahastust.

"Vaja on lisarahastust. Ma leian kogu selle raha. Selleks peavad meie Euroopa partnerid mõistma, et peame leidma mingiks ajaks rahastamisallika," sõnas ta.

"See peaks olema osa julgeolekugarantiidest. Meil ei pruugi olla piisavalt eelarvet kõigi palkade jaoks. Siis näiteks ei ole meil piisavalt raha oma kodumaise tootmise jaoks... Seega, kui me ise rahastame oma sõdurite kõrgeid palku, vajame tootmiseks palju raha," rääkis Zelenski.

Kui Ukraina on valmis eksportima kodumaal toodetud droone, on Washington valmis ostma sõjavarustust, et toetada Ukraina droonide tootmist, märkis ta.

"Meil on Ameerika Ühendriikide presidendiga kokkulepe, et kui eksport avaneb, ostavad nad Ukraina droone. See on meie jaoks oluline. See rahastab meie kodumaist droonide tootmist," sõnas Zelenski.

Üle 30 riigist koosnev nn tahtekoalitsioon on teatanud valmisolekust Ukrainat toetada ja rahulepingu korral julgeolekugarantiisid pakkuma.

"On oluline, et Ameerika Ühendriigid andsid selge signaali, et nad on üks riikidest, kes aitavad, koordineerivad ja osalevad Ukraina julgeolekugarantiides. Ma arvan, et see on suur samm edasi," ütles Zelenski.

Zelenski märkis, et mõned Ukraina liitlased on valmis rahuvalvejõude kohapeale saatma, teised aga pakuvad tuge. "Keegi on ilmselt valmis rääkima kohalolust. Keegi räägib luurest. Keegi räägib merest. Keegi räägib taeva ohutusest," ütles ta.

"Ukraina pole üksi ja on oluline, et meil on nii tugev toetus," lausus Zelenski.