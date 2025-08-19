X!

Zelenski kinnitas valmisolekut Putiniga territooriumide üle arutada

Välismaa
Ukraina president Volodõmõr Zelenski pärast Valges Majas toimunud kohtumist
Ukraina president Volodõmõr Zelenski pärast Valges Majas toimunud kohtumist Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Jacquelyn Martin
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et arutab võimalike rahuläbirääkimiste käigus territoriaalseid küsimusi otse Venemaa president Vladimir Putiniga.

"Territooriumi küsimus – meil oli sel teemal Ukraina kaarti vaadates pikk vestlus," lausus Zelenski Valge Maja ees pärast kohtumist USA president Donald Trumpi ja Euroopa juhtidega.

"Sain kõigile meie Ameerika kolleegidele kaardil mitmeid asju näidata... Ma isegi debateerisin natuke kaardil näidatud protsentide üle, sest tean väga hästi ajutiselt okupeeritud alade tegelikke protsente. Aga sellegipoolest polnud see vaidlus – see oli tõeliselt soe, hea ja sisukas vestlus," rääkis ta

"Mulle tundub, et president [Trump] võttis mind kuulda," sõnas Zelenski.

"Territooriumi küsimus on küsimus, mille me jätame minu ja Putini vahele. Julgeolekugarantiid arutatakse tõenäoliselt läbi meie partneritega," ütles ta.

Trump on öelnud, et plaanib korraldada Zelenski ja Putini kahepoolse kohtumise, millele järgneb kolmepoolne kohtumise, kus ka tema osaleb.

Pärast Valges Majas toimunud kohtumist märkis Zelenski, et Ukraina on valmis pidama Venemaaga tingimusteta rahuläbirääkimisi.

"Nagu ma ütlesin, oleme valmis igasugusteks formaatideks, kohtumisteks juhtide tasandil. Usun, et peame kohtuma ilma igasuguste tingimusteta," ütles ta.

Zelenski rõhutas, et osasid Ukraina alasid ei okupeeritud sõjalise jõuga ja seda tuleks rahuläbirääkimistel arvesse võtta.

"On väga oluline mõista, et mõned meie riigi osad, näiteks idaosa ja Krimm, okupeeriti mitte seetõttu, et üks armee surus teise välja, vaid seetõttu, et vaenutegevust ei toimunud, näiteks Krimmis ei toimunud massilist vaenutegevust. Seetõttu ei saa öelda, et nii suur osa okupeeriti seetõttu, et venelastel oli tugev armee," ütles Zelenski.

Rahuläbirääkimised hõlmavad ka jõupingutusi Venemaa poolt röövitud Ukraina laste tagastamiseks. USA andis märku, et on samuti sellesse protsessi kaasatud.

"Ühendriigid mõistavad, et nad on seotud nii olulise, valusa ja väga keerulise küsimusega, kuidas Ukraina lapsi tagasi saata," sõnas Zelenski. "Me rääkisime Ameerika Ühendriikide presidendiga. Ta nõustub, et see pole lihtne süsteem, kuid see aitab mul kõiki kõigi vastu vahetada, mitte ainult sõjaväevange."

Zelenski rõhutas, et Ukraina vajab Venemaa jätkuvate rünnakute tõrjumisel lisarahastust.

"Vaja on lisarahastust. Ma leian kogu selle raha. Selleks peavad meie Euroopa partnerid mõistma, et peame leidma mingiks ajaks rahastamisallika," sõnas ta.

"See peaks olema osa julgeolekugarantiidest. Meil ei pruugi olla piisavalt eelarvet kõigi palkade jaoks. Siis näiteks ei ole meil piisavalt raha oma kodumaise tootmise jaoks... Seega, kui me ise rahastame oma sõdurite kõrgeid palku, vajame tootmiseks palju raha," rääkis Zelenski.

Kui Ukraina on valmis eksportima kodumaal toodetud droone, on Washington valmis ostma sõjavarustust, et toetada Ukraina droonide tootmist, märkis ta.

"Meil on Ameerika Ühendriikide presidendiga kokkulepe, et kui eksport avaneb, ostavad nad Ukraina droone. See on meie jaoks oluline. See rahastab meie kodumaist droonide tootmist," sõnas Zelenski.

Üle 30 riigist koosnev nn tahtekoalitsioon on teatanud valmisolekust Ukrainat toetada ja rahulepingu korral julgeolekugarantiisid pakkuma.

"On oluline, et Ameerika Ühendriigid andsid selge signaali, et nad on üks riikidest, kes aitavad, koordineerivad ja osalevad Ukraina julgeolekugarantiides. Ma arvan, et see on suur samm edasi," ütles Zelenski.

Zelenski märkis, et mõned Ukraina liitlased on valmis rahuvalvejõude kohapeale saatma, teised aga pakuvad tuge. "Keegi on ilmselt valmis rääkima kohalolust. Keegi räägib luurest. Keegi räägib merest. Keegi räägib taeva ohutusest," ütles ta.

"Ukraina pole üksi ja on oluline, et meil on nii tugev toetus," lausus Zelenski.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent, Reuters

Samal teemal

uus dokumentaal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:48

Rainer Saks: Putinil ei ole palju valikuid enam

08:42

Itaalia korvpalli suurkuju tõmbas mängijakarjäärile joone alla

08:35

Venemaa ründas Ukrainat droonide ja rakettidega Uuendatud

08:28

Hamas aktsepteerib Gaza relvarahu ettepanekut

08:12

Ollie: parimad asjad mu elus on juhtunud kogemata

08:05

TÄNA | "Võimla" küsib: mida arvata linnaruumis toimuvatest võistlustest?

07:21

Zelenski kinnitas valmisolekut Putiniga territooriumide üle arutada

06:52

ERR Washingtonis: Trump alustas Putini ja Zelenski kohtumise korraldamist

06:52

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Ossinovski, Kase, Lippus, Jašin

06:31

Soomaa loomapidajad on hädas huntidega

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:51

Trump ja Zelenski leppisid kokku USA ja Euroopa julgeolekugarantiides Uuendatud

18.08

Sõja 1272. päev: Trump pani taas surve sõja lõpetamise eest Ukrainale Uuendatud

18.08

Vene oht ajendab kaaluma Raudse Reini raudteeliini taaselustamist

18.08

Venemaa bensiinihinnad tõusid rekordiliselt kõrgele

18.08

Eesti valik: 79 pagulast, ekspertide lähetamine või miljonimakse

18.08

Tervisekassa kaalus kontoripinda valides ka Golden Gate'i arendust

18.08

Martin Helme: meedia reaktsioonid Trumpi ja Putini kohtumisele on olnud paanilised

18.08

Harku järve äärsete kinnistute omanikud saavad tihti keskkonnaametilt trahvi

18.08

Norra kroonprintsessi poeg sai süüdistuse neljas vägistamises

17.08

Sõerd: tulumaksu tõstmise asemel saaks loobuda hoopis maksuvaba tulu tõusust

ilmateade

loe: sport

08:42

Itaalia korvpalli suurkuju tõmbas mängijakarjäärile joone alla

08:05

TÄNA | "Võimla" küsib: mida arvata linnaruumis toimuvatest võistlustest?

18.08

Ronimisliit Balti MV-st: oleme otsinud võimalusi, kuidas koos areneda

18.08

Vesik Eesti rannavõrkpalli seisust: oleme tugev Euroopa keskmik

loe: kultuur

18.08

"Pahalased 2" on kolmandat nädalavahetust järjest Eesti kinolevi tipus

18.08

Suri näitleja Terence Stamp

18.08

Animisti peakorraldaja Mari Kivi: 3D tegi animatsioonis oma ringi ära, nüüd on käsitöö tagasi

18.08

Tallinnas algab kuuajane lühietenduste festival

loe: eeter

08:12

Ollie: parimad asjad mu elus on juhtunud kogemata

18.08

Imbi Paju: ema ränk elusaatus mõjutas kogu meie peret

18.08

Uus draamasari avab Leonard Coheni erilise armastusloo

18.08

Eesti teadlased loovad eakatele autojuhtidele enesetestimise rakendust

Raadiouudised

18.08

Jahimehed saavad metssigade küttimiseks kümme drooni

18.08

Päevakaja (18.08.2025 18:00:00)

18.08

Justiitsministeerium seab nõusolekuseaduse sihiks jah-mudeli

18.08

Eesti ja Rootsi vanglarendileping eeldab Rootsi põhiseaduse muutmist

18.08

Streigiähvardus: haridustöötajad ootavad valitsuselt lubatud palgatõusu

18.08

Asjatundjad hoiatavad: India ja Hiina rahastavad naftaostudega Putini sõjamasinat

18.08

Raadiouudised (18.08.2025 15:00:00)

18.08

Teisest pensionisambast lahkub igal aastal 15 000 inimest

18.08

Šokolaadi kõrge hind jääb mitmeks aastaks püsima

18.08

Eesti valik: 79 pagulast, ekspertide lähetamine või miljonimakse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo