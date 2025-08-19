Trump: Ukraina saab tagasi oma elu ja juurde palju maad

USA president Donald Trump ütles teisipäeval, et loodab, et Venemaa president Vladimir Putin liigub edasi Ukraina sõja lõpetamisega, kuid möönis, et Kremli juht ei pruugi üldse kokkuleppet soovida, lisades, et see tekitaks Putinile raske olukorra. Trump lisas, et Ukraina saab naasta tagasi oma elu juurde ning lisaks saab tagasi palju territooriume.

Fox Newsi saates "Fox & Friends" avaldas USA president Donald Trump lootust, et paari nädala jooksul selguvad Venemaa riigijuhi Vladimir Putini plaanid. Trump välistas taas Ameerika Ühendriikide relvajõudude saatmise Ukrainasse ega täpsustanud julgeolekugarantiisid, mida Washington Kiievile sõjajärgse kokkuleppe alusel pakkuda võiks.

"Ma ei arva, et see (rahulepingu saavutamine - toim) on probleem, kui aus olla. Ma arvan, et Putin on sellest väsinud. Ma arvan, et nad kõik on sellest väsinud, aga mine tea," ütles Trump.

"Me saame president Putini kohta teada järgmise paari nädala jooksul... On võimalik, et ta ei taha kokkulepet sõlmida," ütles Trump, kes on varem ähvardanud Venemaad ja riike, kes ostavad tema naftat, uute sanktsioonidega, kui Putin rahu ei sõlmi.

USA riigipea kordas ka oma seisukohta, et Ukraina ei saa NATO osaks.

Ukrainat ja tema Euroopa liitlasi on julgustanud Trumpi lubadus anda Ukrainale julgeolekugarantiisid sõja lõpetamiseks, kuid nad seisavad silmitsi paljude vastuseta küsimustega, sealhulgas sellega, kas Venemaa on valmis rahuläbirääkimistel osalema.

USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/Consolidated News Photos

Trump ütles teisipäeval, et Ukraina saab rahulepingu tulemusel taas kontrolli oluliste alade üle.

"Ukraina saab oma elu tagasi, nende rahva tapmine kogu riigis lõpeb ja nad saavad palju maad, aga see oli sõda ja Venemaa on võimas sõjaline jõud, teate küll, meeldib see inimestele või mitte. See on võimas jõud, see on palju suurem riik. See ei ole sõda, mida oleks pidanud alustama. Te ei tee seda, te ei astu vastu riigile, mis on teist kümme korda suurem," vastas Trump USA konservatiivse uudistekanali Fox News küsimusele, kas Valges Majas Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi ja Euroopa juhtidega esmaspäeval aset leidnud kohtumisel arutati territooriumite vahetust.

Trump märkis, et Ühendriigid varustavad Ukrainat maailma parima sõjavarustusega, mainides konkreetselt Patrioti õhutõrjerakette ja kiitis kõige selle juures Ukraina sõdurite vaprust.

"Nad võitlevad palju suurema ja teoreetiliselt palju võimsama jõu vastu," sõnas Trump.

"Ma eeldan, et te kõik olete kaarti näinud. Teate, kui suur ala on vallutatud ja see ala on vallutatud. Praegu räägitakse Donbassist, aga nagu te teate, on Donbass praegusel hetkel 79 protsendi ulatuses Venemaa kontrolli all, seega nad mõistavad, mida see tähendab," lisas Trump.

Teisipäeval teatas Zelenski valmisolekust kohtuda kahepoolselt Putiniga ja edasisest kolmepoolsest kohtumisest Trumpiga ning ütles, et territooriumite küsimus on arutelu, mida arutavad Zelenski ja Putin omavahel.

Ukraina president nimetas esmaspäeval Valges Majas toimunud kõnelusi USA presidendiga suureks sammuks Euroopa 80 aasta surmavaima konflikti lõpetamise ning Putini ja Trumpi kolmepoolse kohtumise korraldamise suunas.

Zelenskit saatsid tippkohtumisel Euroopa liitlased, sealhulgas Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia ja Soome juhid.

Trump kohtus Valges Majas Zelenski ja Euroopa juhtidega. Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/Consolidated News Photos

Tee rahu suunas on aga endiselt ebakindel ja Zelenski võib olla sunnitud tegema valusaid kompromisse, et lõpetada sõda, mis algas Venemaa täiemahulise sissetungiga 2022. aasta veebruaris. Analüütikute sõnul on konfliktis hukkunud või haavata saanud üle miljoni inimese.

Kuigi Washingtoni kõnelused andsid Kiievis ajutise kergendustunde, ei olnud võitluses näha mingisuguseid vaibumismärke. Ukraina õhujõudude teatel lasi Venemaa öises rünnakus Ukraina suunas teele 270 drooni ja kümme raketti, mis on olnud selle kuu seni suurim rünnak. Energiaministeerium teatas, et Venemaa võttis sihikule Kesk-Poltava oblastis asuva naftatöötlemistehase ja muud energiarajatised, põhjustades suuri tulekahjusid.

"Hea uudis on see, et (Valges Majas - toim) plahvatust ei toimunud. Trump ei nõudnud Ukraina alistumist ega katkestanud toetust. Meeleolu oli positiivne ja Atlandi-ülene liit elab edasi," ütles Reutersile endine Suurbritannia kaitseatašee Kiievis ja Moskvas John Foreman.

"Negatiivne külg on see, et julgeolekugarantiide olemuse ja USA täpse eesmärgi osas valitseb suur ebakindlus," lisas Foreman.

Ukraina liitlased pidid teisipäeval pidama läbirääkimisi niinimetatud tahtekoalitsiooni formaadis, et arutada edasisi samme. NATO kaitseväe juhid arutavad teisipäeval ka Ukraina julgeolekugarantiisid.

Venemaa pole aga andnud selgesõnalist lubadust Putini ja Zelenski kohtumiseks. Välisminister Sergei Lavrov ütles teisipäeval, et Moskva ei lükka tagasi ühtegi Ukraina rahuprotsessi arutamise formaati, kuid iga riigijuhtide kohtumine tuleb planeerida äärmise põhjalikkusega.

Putin on hoiatanud, et Venemaa ei salli NATO vägede viibimist Ukraina pinnal. Samuti pole ta näidanud mingeid märke taganemisest oma territooriumite nõudmistest, sealhulgas maa-alal, mis ei ole Venemaa sõjalise kontrolli all.