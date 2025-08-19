Sauga-Pärnu neljarajaline teelõik sai valmis

Teelõik Tallinna‒Pärnu‒Ikla maantee kilomeetritel 122,6–125,2 saab alguse Pärnusse sissesõidul Jänesselja ringristmikust, mis ehitati ümber turboringristmikuks.

Edasi kulgeb tee mööda olemasolevat trassi, laienedes Rääma raba poole. Enne asulat keerab tee täielikult uuele trassile ja suubub mööda Tuisu tänavat Ehitajate teeni.

Jalakäijatele rajatati üks kergliiklustunnel ning Hirvela, Tuule ja Parmu ristmikud said valgusfoorid. Lisaks ehitati ligi 1,7 kilomeetrit müratõkkeseina ja kogu lõik sai valgustuse.

Transpordiameti teehoiuteenistuse lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla ütles, et tegu on väga tähtsa teelõiguga Via Baltica trassil, sest sealne liiklussagedus on väga suur. Ümberehituse tagajärjel peaks teelõik olema turvalisem ja sõitjatele mugavam, kuid ühtlasi vähenes Pärnu linnas tee lähedal asuvates majades müratase.

Tööd pidid valmis saama tänavu detsembri alguses, kuid jõudsid lõpule enne tähtaega.

Peatöövõtja oli AS TREF Nord ja tööd läksid maksma 13,3 miljonit eurot, millele lisandus käibemaks.

Projekti rahastati perioodi 2021–2027 transpordiameti maanteetaristu arendamise investeeringute kava, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Regionaalfondi toetusega.