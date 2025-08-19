Fotod: Rootsis transporditakse Kiruna kirikut uude asukohta

Kirunas asuv tohutu punane puidust kirik, mis ehitati 1912. aastal, on üles tõstetud ja teel uude asupaika. Viie kilomeetrine teekond, mis läbitakse maksimaalselt kiirusega 500 meetrit tunnis, peaks kestma kaks päeva.

Kiruna kiriku eelnevat asupaika ähvardas sissevajumine, kuna rauamaagi kaevandamisest on tekkinud maapinda mitmed lõhed. Kiriku kolimine on Kiruna hoonete laiema ümberpaigutamise kõige tähelepanuväärsem ja sümboolsem hetk.

Teekond algas kiriku vikaari Lena Tjärnbergi ja Luleå piiskopkonna piiskop Åsa Nyströmi õnnistusega.

Lühikese tseremoonia lõppedes, alustas kirik aeglaselt oma teekonda suure rahvamassi silme all. Esimese tunni jooksul liikus pühakoda vaid 30 meetrit.

"Siin on suur rahvahulk. Inimesed ei tulnud ainult Kirunast, vaid ka teistest Rootsi osadest. Ajalugu nagu toimuks meie silme all," ütles kultuuristrateeg Sofia Lagerlöf Mättää.

Kolimise eest vastutav projektijuht Stefan Holmblad Johansson ütles, et tegu on väga keerulise protsessiga.

"See on ajalooline sündmus, väga suur ja keeruline operatsioon ning meil pole veamarginaali, kuid kõik on kontrolli all," ütles Johansson.

2010. aastate keskpaigaks olid teised Kiruna hooned juba turvalisemale maale viidud. Enamik lammutati ja ehitati uuesti üles, kuid mõned maamärgid teisaldati puutumata kujul.

Ka vana raekoja katusel olnud kellatorn teisaldati ja asub nüüd uue raekoja kõrval.