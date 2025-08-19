X!

Fotod: Rootsis transporditakse Kiruna kirikut uude asukohta

Välismaa
Kiruna kirik reisib ratastel uude asukohta.
Vaata galeriid
5 pilti
Välismaa

Kirunas asuv tohutu punane puidust kirik, mis ehitati 1912. aastal, on üles tõstetud ja teel uude asupaika. Viie kilomeetrine teekond, mis läbitakse maksimaalselt kiirusega 500 meetrit tunnis, peaks kestma kaks päeva.

Kiruna kiriku eelnevat asupaika ähvardas sissevajumine, kuna rauamaagi kaevandamisest on tekkinud maapinda mitmed lõhed. Kiriku kolimine on Kiruna hoonete laiema ümberpaigutamise kõige tähelepanuväärsem ja sümboolsem hetk.

Teekond algas kiriku vikaari Lena Tjärnbergi ja Luleå piiskopkonna piiskop Åsa Nyströmi õnnistusega.

Lühikese tseremoonia lõppedes, alustas kirik aeglaselt oma teekonda suure rahvamassi silme all. Esimese tunni jooksul liikus pühakoda vaid 30 meetrit.

"Siin on suur rahvahulk. Inimesed ei tulnud ainult Kirunast, vaid ka teistest Rootsi osadest. Ajalugu nagu toimuks meie silme all," ütles kultuuristrateeg Sofia Lagerlöf Mättää.

Kolimise eest vastutav projektijuht Stefan Holmblad Johansson ütles, et tegu on väga keerulise protsessiga.

"See on ajalooline sündmus, väga suur ja keeruline operatsioon ning meil pole veamarginaali, kuid kõik on kontrolli all," ütles Johansson.

2010. aastate keskpaigaks olid teised Kiruna hooned juba turvalisemale maale viidud. Enamik lammutati ja ehitati uuesti üles, kuid mõned maamärgid teisaldati puutumata kujul.

Ka vana raekoja katusel olnud kellatorn teisaldati ja asub nüüd uue raekoja kõrval.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: BBC, DW

uus dokumentaal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:08

PTA kehtestas täiendavad viibimiskeelud seoses sigade Aafrika katkuga

17:52

Politsei reageeris suurte jõududega Iisraeli vastasele loosungile aknal

17:50

Mustiveres valmis Viljandimaa loomade uus varjupaik

17:50

Tahtekoalitsioon arutas Ukraina julgeolekutagatisi

17:48

Ametlik: Mihkels väntab Vueltal, nimekas tiimikaaslane jääb eemale

17:34

Fotod: Rootsis transporditakse Kiruna kirikut uude asukohta

17:12

Endine Briti esinumber pakkis reketid lõplikult kotti

16:55

Annela Anger-Kraavi: usaldust ei ole ja omasid ei hoita

16:46

Trump: on võimalik, et Putin ei soovi kokkulepet sõlmida

16:43

Rillo sai Lätis EM-etapil vigastada, Sõna tuli viiendale kohale

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:51

Trump ja Zelenski leppisid kokku USA ja Euroopa julgeolekugarantiides Uuendatud

18.08

Venemaa bensiinihinnad tõusid rekordiliselt kõrgele

08:48

Rainer Saks: Putinil ei ole palju valikuid enam

18.08

Norra kroonprintsessi poeg sai süüdistuse neljas vägistamises

18.08

Harku järve äärsete kinnistute omanikud saavad tihti keskkonnaametilt trahvi

14:47

Ansip: Reformierakonna madala toetuse taga on Ratase ja Kallase otsused Uuendatud

07:21

Zelenski kinnitas valmisolekut Putiniga territooriumide üle arutada

18.08

Martin Helme: meedia reaktsioonid Trumpi ja Putini kohtumisele on olnud paanilised

16:07

ISW: Vene väed ei suuda saavutatud läbimurret ära kasutada Uuendatud

14:15

Pensioniiga tõuseb 2027. aastal 65 aasta ja ühe kuuni

ilmateade

loe: sport

17:48

Ametlik: Mihkels väntab Vueltal, nimekas tiimikaaslane jääb eemale

17:12

Endine Briti esinumber pakkis reketid lõplikult kotti

16:43

Rillo sai Lätis EM-etapil vigastada, Sõna tuli viiendale kohale

16:15

Kotsar lendas Jaapanisse õlauuringule

loe: kultuur

16:12

ETV eetris tele-esilinastub Riho Västriku portreefilm vendadest Urbidest

14:28

Galerii: presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis viiuldaja Hans Christian Aavik

13:28

Vabaduse päevik #3: Merle Karusoo" lavastus "Kes ma olen?" tekitas külmavärinaid

12:43

Göteborgis avatakse Eesti kunstniku Madlen Hirtentreu näitus

loe: eeter

10:49

"Pealtnägija" toimetaja Merilin Pärli: isiklik elu tuleb ära unustada

10:01

Psühholoog: vestlusrobot võib panna liigselt selle soovitusi uskuma

08:12

Ollie: parimad asjad mu elus on juhtunud kogemata

18.08

Imbi Paju: ema ränk elusaatus mõjutas kogu meie peret

Raadiouudised

15:30

Soomaa loomapidajad: hunte peab senisest rohkem küttima

15:25

Sauga-Pärnu neljarajaline teelõik avati liiklusele

15:25

Tartu Sõpruse sild vajab leitud kahjustuste tõttu lisatöid

15:25

Raadiouudised (19.08.2025 15:00:00)

12:30

Stubb rõhutas Washingtonis Ukraina julgeolekutagatiste tähtsust

12:25

Kolmapäeval sajab paiguti hoovihma

12:20

Raadiouudised (19.08.2025 12:00:00)

10:05

Zelenski arutas Trumpiga julgeolekutagatisi

10:00

Kohati sajab hoovihma

09:15

Raadiouudised (19.08.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo