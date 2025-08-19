PTA kehtestas täiendavad viibimiskeelud seoses sigade Aafrika katkuga

Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) kehtestas sigade Aafrika katku leviku piiramiseks kümne farmi territooriumil ja lähiümbruses viibimiskeelu. Keeld ei sea piiranguid kohalike elanike, farmitöötajate ja farmi teenindava personali liikumisele.

"Viibimiskeeldude eesmärk seakasvatusettevõtete ümbruses on taudi levikut ohjata ja ennetada. Kõrvalised inimesed seafarmi territooriumil ja selle ümbruses võivad katku edasi kanda ja levikuala laiendada," selgitas põllumajandus- ja toiduameti peadirektor Raimo Heinam.

Viibimispiirangute eesmärgiks on vältida mistahes kogunemisi ja seeläbi taudi levikut tõkestada. "Kohalikude elanikud saavad liikuda koju, tööle ning ka farmi teenindava transpordi osas piiranguid ei ole. Mõningatel juhtudel on viibimispiirang kehtestatud ka teedele. Kinnitame, et nende teede omanikega oleme ühendust võtnud ning nad mõistavad piirangute vajalikkust," kirjeldas Heinam.

Viibimiskeeld puudutab üle 10 000 seaga ettevõtteid ja Eesti seakasvatuse taastootmisvõime seisukohalt olulisi seakasvatusettevõtteid, nt kuldijaamad, poegimis- ja võõrdepõrsaste sigalad.

Viibimiskeeld on seatud alljärgnevatele sigalatele: Kuula sigala (Sulaoja küla, Kanepi vald, Põlvamaa), Nurme farm (Kannuküla, Viljandi vald, Viljandimaa), Järvepera sigala (Järvepera küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa), Seafarmi (Lutsu küla, Põlva vald, Põlvamaa), Savikoti seafarm (Savikoti küla, Viljandi vald, Viljandimaa), Hinnu seafarm (Allika küla, Kuusalu vald, Harjumaa), Kubja seafarm (Tilga küla, Elva vald, Tartumaa), Kõpsta seafarm (Piibe küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa), Luuka sigala (Raikküla, Rapla vald, Raplamaa) ja Linnamäe Peekon (Oru küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa).

Viibimiskeeld algab teisipäeval, 19. augustil kell 21.00 ja kehtib kuu aega või edasiste korraldusteni. Viibimiskeeld kehtestatakse farmi territooriumil ja selle vahetus läheduses vastavalt Korrakaitseseadusele ja Veterinaarseadusele.

Eeltoodud seakasvatuse ümbruses kehtestatud viibimiskeeld tähendab, et farmi territooriumil ja selle ümbruses võib viibida vaid tööülesannete täitmiseks ja katku ohjamiseks. Kohalikud elanikud võivad jätkuvalt kasutada viibimiskeeluala läbivat teed läbisõiduks. Viibimiskeeluala tähistatakse infotahvlitega. Inimesed suunatakse viibimiskeelualalt välja. Kui juhiseid ei täideta, võetakse ühendust politseiga.

Järgmised piirangud on ettevalmistamisel ja jõustatakse nädala teises pooles. Amet analüüsib järgnevate piirangute kehtestamist lähtuvalt ohuprognoosist.