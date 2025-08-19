X!

Galerii: Viljandis sai valmis Eesti moodsaim loomade varjupaik

Eesti
Foto: Olev Kenk/ERR
Viljandi varjupaik.
Vaata galeriid
28 pilti
Eesti

Viljandi külje all Mustivere külas sai valmis Eesti moodsaim loomade varjupaik, mis hakkab teenindama kõiki Viljandimaa omavalitsusi - Mulgi, Põhja-Sakala ja Viljandi valda ning Viljandi linna.

Varjupaikade MTÜ on Viljandi külje all asuvas Mustivere külas loomade varjupaika pidanud juba 18 aastat ja hakkab seda kohalike omavalitsuste lepingupartnerina tegema ka tulevikus. Juhatuse liige Triinu Priks ütles, et kui uues majas on kõik tingimused loomade elu ja heaolu tagamiseks, siis vanas majas need puudusid pea täielikult.

"Hetkeks on olukord selline, et see maja hallitab üleni ja laseb tuult ja vett läbi. Seal põhimõtteliselt enam ei olegi tingimusi," ütles Priks.

Viljandi uus loomade varjupaik suudab vastu võtta 16 koera, kassidele on seal 106 kohta.

"Meil on eraldi vastuvõtuala. Kõigepealt läheb loom sinna, veterinaar ja abiline vaatavad ta üle ning teevad vajalikud menetlused. Seejärel leitakse talle koht, kuhu ta paigutada ja siis hakkame otsima vana omanikku. Kui loom on kiibistatud, saab ta kohe koju tagasi, kui ei ole, siis on tal 14 päeva aega vana omanikku oodata. Kui ei tule seda inimest välja, siis hakkame uut kodu otsima," lisas Priks.

Linnavalitsuse haldusjuht Andres Mägi ütles, et kuigi varjupaik asub linna maal, toetasid selle rajamist kõik maakonna omavalitsused. Suurem osa hoone projekteerimiseks, ehitamiseks ja sisustamiseks kulunud 1,8 miljonist eurost saadi maakonna arengustrateegia rahastust. Vallad ja Viljandi linn aitavad ühiselt katta ka loomade varjupaiga igapäevakulusid.

"Projekteerimise juures me kindlasti õppisime teiste KOV-ide pealt, kes on lähiajal midagi ehitanud. Samamoodi me kaasasime Varjupaikade MTÜ, kes on meie eelmine lepingupartner, projekteerimisprotsessi ja küsisime vajadusi. See mugavus ja ilu on kindlasti iga vaataja silmades, aga mina arvan, et meie koerad ja kassid on siin hästi hoitud. Eriti veel kui ka teenusepakkuja on rahul nende ruumidega, siis ma arvan, et kõik on väga hästi," sõnas Mägi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus dokumentaal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:42

Karjääri raskeimaks katsumuseks valmistuv Vaher: enam ei ole nii hirmus

22:13

Netanyahu süüdistas Macroni juudiviha õhutamises Uuendatud

22:09

Kotsar: viske osas üritan ikkagi paremale käele üle minna

22:02

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

21:56

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:45

ETV spordisaade, 19. august

21:29

Norstat: Keskerakonna toetus Tallinnas on tõusnud veelgi

21:29

Saaremaal tunnustati üle 50 aasta koos elanud abielupaare

21:24

Vaprus teenis veel ühe ülikindla võidu

21:22

Taasiseseisvumispäev tuleb laialdaselt päikseline

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:51

Trump ja Zelenski leppisid kokku USA ja Euroopa julgeolekugarantiides Uuendatud

20:56

Trump: Ukraina saab tagasi oma elu ja juurde palju maad Uuendatud

18.08

Venemaa bensiinihinnad tõusid rekordiliselt kõrgele

08:48

Rainer Saks: Putinil ei ole palju valikuid enam

14:47

Ansip: Reformierakonna madala toetuse taga on Ratase ja Kallase otsused Uuendatud

18.08

Norra kroonprintsessi poeg sai süüdistuse neljas vägistamises

15:38

Braže Ukraina kõnelustest: tunnistage okupeeritud alade de facto kontrolli

14:15

Pensioniiga tõuseb 2027. aastal 65 aasta ja ühe kuuni

07:21

Zelenski kinnitas valmisolekut Putiniga territooriumide üle arutada

16:07

ISW: Vene väed ei suuda saavutatud läbimurret ära kasutada Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:42

Karjääri raskeimaks katsumuseks valmistuv Vaher: enam ei ole nii hirmus

22:09

Kotsar: viske osas üritan ikkagi paremale käele üle minna

22:02

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

21:45

ETV spordisaade, 19. august

loe: kultuur

16:12

ETV eetris tele-esilinastub Riho Västriku portreefilm vendadest Urbidest

14:28

Galerii: presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis viiuldaja Hans Christian Aavik

13:28

Vabaduse päevik #3: Merle Karusoo" lavastus "Kes ma olen?" tekitas külmavärinaid

12:43

Göteborgis avatakse Eesti kunstniku Madlen Hirtentreu näitus

loe: eeter

20:36

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad iseseisvuse taastamist

10:49

"Pealtnägija" toimetaja Merilin Pärli: isiklik elu tuleb ära unustada

10:01

Psühholoog: vestlusrobot võib panna liigselt selle soovitusi uskuma

08:12

Ollie: parimad asjad mu elus on juhtunud kogemata

Raadiouudised

18:55

Päevakaja (19.08.2025 18:00:00)

18:45

Haridusjuht: Kohtla-Järve koolide kohta levitatakse ühismeedias väärteavet

17:50

Mustiveres valmis Viljandimaa loomade uus varjupaik

17:50

Tahtekoalitsioon arutas Ukraina julgeolekutagatisi

15:30

Soomaa loomapidajad: hunte peab senisest rohkem küttima

15:25

Sauga-Pärnu neljarajaline teelõik avati liiklusele

15:25

Tartu Sõpruse sild vajab leitud kahjustuste tõttu lisatöid

15:25

Raadiouudised (19.08.2025 15:00:00)

12:30

Stubb rõhutas Washingtonis Ukraina julgeolekutagatiste tähtsust

12:25

Kolmapäeval sajab paiguti hoovihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo