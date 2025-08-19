Galerii: Viljandis sai valmis Eesti moodsaim loomade varjupaik

Varjupaikade MTÜ on Viljandi külje all asuvas Mustivere külas loomade varjupaika pidanud juba 18 aastat ja hakkab seda kohalike omavalitsuste lepingupartnerina tegema ka tulevikus. Juhatuse liige Triinu Priks ütles, et kui uues majas on kõik tingimused loomade elu ja heaolu tagamiseks, siis vanas majas need puudusid pea täielikult.

"Hetkeks on olukord selline, et see maja hallitab üleni ja laseb tuult ja vett läbi. Seal põhimõtteliselt enam ei olegi tingimusi," ütles Priks.

Viljandi uus loomade varjupaik suudab vastu võtta 16 koera, kassidele on seal 106 kohta.

"Meil on eraldi vastuvõtuala. Kõigepealt läheb loom sinna, veterinaar ja abiline vaatavad ta üle ning teevad vajalikud menetlused. Seejärel leitakse talle koht, kuhu ta paigutada ja siis hakkame otsima vana omanikku. Kui loom on kiibistatud, saab ta kohe koju tagasi, kui ei ole, siis on tal 14 päeva aega vana omanikku oodata. Kui ei tule seda inimest välja, siis hakkame uut kodu otsima," lisas Priks.

Linnavalitsuse haldusjuht Andres Mägi ütles, et kuigi varjupaik asub linna maal, toetasid selle rajamist kõik maakonna omavalitsused. Suurem osa hoone projekteerimiseks, ehitamiseks ja sisustamiseks kulunud 1,8 miljonist eurost saadi maakonna arengustrateegia rahastust. Vallad ja Viljandi linn aitavad ühiselt katta ka loomade varjupaiga igapäevakulusid.

"Projekteerimise juures me kindlasti õppisime teiste KOV-ide pealt, kes on lähiajal midagi ehitanud. Samamoodi me kaasasime Varjupaikade MTÜ, kes on meie eelmine lepingupartner, projekteerimisprotsessi ja küsisime vajadusi. See mugavus ja ilu on kindlasti iga vaataja silmades, aga mina arvan, et meie koerad ja kassid on siin hästi hoitud. Eriti veel kui ka teenusepakkuja on rahul nende ruumidega, siis ma arvan, et kõik on väga hästi," sõnas Mägi.