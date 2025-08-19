Hamas aktsepteerib Gaza relvarahu ettepanekut

Hamas teatas, et aktsepteerib Gaza relvarahu ettepanekut, Iisrael pole oma seisukohta avaldanud. Leping hõlmaks 60-päevast sõjategevuse peatamist ja poolte elusolevate Iisraeli pantvangide vahetamist Palestiina vangide vastu.

Palestiina relvastatud rühmituse allikas ütles BBC-le, et Hamas on nõustunud piirkondlike vahendajate viimase ettepanekuga Gaza vaherahu ja pantvangide vabastamise kokkuleppeks Iisraeliga.

Väidetavalt põhineb Egiptuse ja Katari ettepanek raamistikul, mille esitas USA erisaadik Steve Witkoff juunis.

Ettepanek sisaldab umbes poolte elusolevate Hamasi võetud Iisraeli pantvangide vabastamist esialgse 60-päevase vaherahu jooksul – arvatavasti on elus umbes 20 pantvangi. Samuti toimuksid ettepaneku järgi läbirääkimised püsiva relvarahu üle.

Iisraeli võimalik vastus on ebaselge, kuna peaminister Benjamin Netanyahu kantselei teatas eelmisel nädalal, et nõustub kokkuleppega ainult siis, kui kõik pantvangid vabastatakse korraga.

Pärast teadet, et Hamas aktsepteerib ettepanekut, ütles Netanyahu, et talle jääb mulje, et Hamas on tohutu surve all.

Pühapäeval seisis Netanyahu silmitsi riigi suurimate sõjaaegsete protestidega, mis nõudsid pantvangide vabastamise tagamiseks kokkulepet.

Netanyahu on kritiseerinud ulatuslikke tänavaproteste, väites, et meeleavaldajad toetavad Hamasi positsiooni läbirääkimistel.

Kavandatud kokkulepe järgneb viimastel päevadel Kairos toimunud Hamasi, Egiptuse ja Katari ametnike vahelistele läbirääkimistele.

Egiptuse allikad teatasid, et Hamasi poolt aktsepteeritud viimane Gaza relvarahu ettepanek seda võib sillutada tee suurema rahuleppe saavutamiseks peaaegu kaks aastat kestnud sõja lõpetamiseks.

Samas on Iisrael ähvardanud alustada uut ulatuslikku sõjalist pealetungi Gaza linna kontrolli alla saamiseks, mis potentsiaalselt sunniks kuni miljon palestiinlast kodust lahkuma.

Netanyahu on sel teemal silmitsi seisnud kõrgete julgeolekuametnike terava vastuseisuga, kes on hoiatanud, et Gaza linna vallutamiseks suunatud uue pealetungi korral võivad ülejäänud pantvangide elud olla ohus. Need hoiatused on vaid süvendanud massiproteste.

Iisraeli valitsuse plaan Gaza linn enda kontrolli alla võtta on tekitanud ärevust nii siseriiklikult kui ka välismaal. Iisrael on sattunud ka üha suureneva rahvusvahelise surve alla Gazas kasvava näljahäda ja genotsiidisüüdistuste tõttu.

Iisraeli maaväe pealetungi ohu tõttu on tuhanded palestiinlased Gaza linna idaosas lahkunud oma kodudest ning suundunud purustatud territooriumi lääne- ja lõunaossa.