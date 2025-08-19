Norstat: Keskerakonna toetus Tallinnas on tõusnud veelgi

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat KOV-valimistel kandideerivate erakondade toetuse uuring näitab, et Keskerakonna populaarsus Tallinnas on kahe nädalaga tõusnud veel 2,1 protsendipunkti.

Norstati värske uuring kajastab seisu ajavahemikus 4. august kuni 18. august.

Tallinna valijate eelistustes on endiselt esikohal Keskerakond 40,2 protsendiga. Sellega hakkab Keskerakond lähenema 2021. aasta valimistulemusele, kui erakond sai 45,4 protsenti häältest ja volikogus 38 mandaati.

Teisel kohal Tallinnas on Sotsiaaldemokraatlik Erakond toetusega 17,8 protsenti. SDE toetus on 0,4 protsendipunkti vähenenud.

Kolmandal kohal on Isamaa 14,9 protsendiga, mis on ühe kuuga 1,1 protsendipunktiga taas tõusule pööranud.

Neljandal kohal on Reformierakond 10 protsendiga. Kahe nädalaga on nende toetus pool protsendipunkti langenud.

EKRE, kes on pingereas viiendal kohal, toetus on 7,6 protsenti. See on kahe nädalaga 0,3 protsendipunkti tõusnud.

Parempoolsete toetus on langenud 1,9 protsendipunkti. See on praegu 5,4 protsenti.

Üle-eestiliselt on KOV valimistel suurima toetusega samuti Keskerakond (21,9 protsenti), millele järgnevad Isamaa (19,6 protsenti), valimisliidud (16,4 protsenti), EKRE (14,2 protsenti), SDE (11,2 protsenti), Reformierakond (9,7 protsenti), Parempoolsed (3,3 protsenti), Eesti 200 (1,8 protsenti), Koos (1,1 protsenti), ERK (0,4 protsenti) ja Rohelised (0,3 protsenti).

Kaks nädalat tagasi oli üle-eestiliselt on KOV valimistel suurima toetusega samuti Keskerakond (21,3 protsent), millele järgnesid Isamaa (20,4 protsenti), valimisliidud (15,6 protsenti), EKRE (13 protsenti), SDE (11,5 protsenti), Reformierakond (9,7 protsenti), Parempoolsed (4,4 protsenti), Eesti 200 (1,5 protsenti), Koos (1,1 protsenti), Rohelised (0,7 protsenti) ja ERK (0,5 protsenti).

Eelmistel KOV valimistel 2021 sai Keskerakond üle Eesti toetust 24,4 protsenti ja valimisliidud 24,3 protsenti. Reformierakond sai üle Eesti toetust 17,3 protsenti, EKRE 13,2 protsenti, Isamaa 8,4 protsenti, Eesti 200 kuus protsenti ja SDE viis protsenti.