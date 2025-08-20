Trump välistas USA väed Ukrainas, kuid pakkus rahuleppe tagamiseks õhutoetust

Sõja lõpetamisele suunatud tiheda diplomaatilise tegevuse käigus kutsus Trump esmaspäeval Valgesse Majja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja Euroopa liidrid, olles kolm päeva varem Alaskal kohtunud Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga.

Kuigi Trumpi sõnul oli Putin on nõustunud Zelenskiga kohtuma ja aktsepteerima Ukrainale teatud Lääne julgeolekutagatisi, on Kiiev ja Lääne pealinnad suhtunud neisse lubadustesse äärmise ettevaatusega ning paljud üksikasjad on endiselt ebaselged.

Putin tegi ettepaneku pidada tippkohtumine Zelenskiga Moskvas, ütlesid AFP-le kolm Trumpi ja Venemaa liidri vahelise telefonikõnega kursis olevat allikat. Ühe allika sõnul keeldus Zelenski sellest kohe.

USA president ütles sellest hoolimata, et on pärast kohtumisi Putini ja Zelenskõiga protsessi suhtes endiselt optimistlik.

"Nüüd ma arvan, et oleks parem, kui nad kohtuksid ilma minuta, lihtsalt, et näha," ütles Trump teisipäeval. "Vaatame, kuidas neil läheb."

Samal ajal kui Lääne liidrid püüavad kokkuleppele jõuda, pidas USA kõrge sõjaväelane kindral Dan Caine teisipäeva õhtul kõnelusi Euroopa sõjaväejuhtidega, et arutada "parimaid võimalusi potentsiaalseks Ukraina rahuleppeks", ütles USA kaitseametnik AFP-le.

Kõnelused toimuvad enne kolmapäevast NATO 32 liikmesriigi sõjaväejuhtide virtuaalkohtumist.

Trump, kes on pikka aega teravalt kritiseerinud miljardite dollarite suurust USA toetust Ukrainale alates Venemaa sissetungist 2022. aastal, ütles varem, et Euroopa riigid on valmis saatma vägesid kohapeale, et mis tahes kokkulepet tagada.

"Prantsusmaa ja Saksamaa, mõned neist, Ühendkuningriik – nad tahavad saata vägesid kohale," ütles Trump Fox Newsile. "Me oleme valmis neid teatud asjadega aitama, eriti, tõenäoliselt, kui rääkida õhutoetusest."

Küsimusele, mis tagatise ta annab, et USA vägesid ei saadeta, vastas Trump: "Teil on minu kinnitus ja ma olen president."

Valge Maja kinnitas hiljem Trumpi avaldusi veelkord, kuid andis tippkohtumise või julgeolekutagatiste kohta vähe uusi üksikasju.

Pressiesindaja Karoline Leavitt ütles ajakirjanikele, et Trump on lõplikult teatanud, et USA vägesid Ukrainasse ei saadeta ning USA õhujõudude osalus on valik ja võimalus. Ta väitis kindlalt, et Putin oli Trumpile lubanud Zelenskiga kohtuda, ja lisas, et USA kõrged ametnikud koordineerivad sellise tippkohtumise korraldamist.

Trump oli esmaspäevase kohtumise Zelenski ja eurooplastega katkestanud, et helistada Venemaa liidrile.

Kui saatejuht Mark Levin uuris Trumpilt tema meetodite kohta sellistel otsustavatel läbirääkimistel, vastas president: "See on ilmselt rohkem instinkt, kui protsess."

Liitlased on väljendanud kahtlust, kas Putin kahepoolse kohtumise teoks teeb, kuid eurooplased loodavad Trumpi kõneluste järel võimalikule rahuleppele.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Briti peaminister Keir Starmer pidasid virtuaalseid kõnelusi umbes 30 Ukraina liitlasega, keda tuntakse kui tahtekoalitsiooni.

Starmer ütles neile, et koalitsiooni delegatsioonid ja USA ametnikud kohtuvad peagi, et valmistuda julgestusjõudude paigutamiseks, kui vaenutegevus lõpeb, teatas Downing Streeti pressiesindaja.

Venemaa on hoiatanud, et iga lahendus peab kaitsma ka tema enda julgeolekuhuve ning on välistanud Ukraina liitumise NATOga. Välisminister Sergei Lavrov lisas, et iga liidrite kohtumine peab olema väga põhjalikult ette valmistatud.

Lavrovi kommentaarid ja Putini pakkumine pidada tippkohtumine Moskvas süvendasid eurooplaste kartusi, et Venemaa venitab taas.

Macron ütles, et eelistab Genfi, ajaloolist rahukõneluste toimumispaika. Šveits väljendas valmisolekut pakkuda puutumatust Putinile, kelle suhtes Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) on sõja tõttu väljastanud vahistamismääruse.

Teine potentsiaalne toimumispaik järgnevale kolmepoolsele tippkohtumisele, kus osaleks ka Trump, on Budapest.

"Võib-olla," ütles USA rahandusminister Scott Bessent Fox Newsile küsimuse peale, kas asukohaks võiks olla Ungari pealinn. "Kõigepealt peame Putini ja Zelenski kohtumise ära ootama."