X!

Trump välistas USA väed Ukrainas, kuid pakkus rahuleppe tagamiseks õhutoetust

uudised
Donald Trump
Donald Trump Autor/allikas: REUTERS/Al Drago/Scanpix
uudised

USA president Donald Trump välistas teisipäeval vägede saatmise kokkulepet tagama, kuid pakkus selle asemel õhutoetust.

Sõja lõpetamisele suunatud tiheda diplomaatilise tegevuse käigus kutsus Trump esmaspäeval Valgesse Majja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja Euroopa liidrid, olles kolm päeva varem Alaskal kohtunud Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga.

Kuigi Trumpi sõnul oli Putin on nõustunud Zelenskiga kohtuma ja aktsepteerima Ukrainale teatud Lääne julgeolekutagatisi, on Kiiev ja Lääne pealinnad suhtunud neisse lubadustesse äärmise ettevaatusega ning paljud üksikasjad on endiselt ebaselged.

Putin tegi ettepaneku pidada tippkohtumine Zelenskiga Moskvas, ütlesid AFP-le kolm Trumpi ja Venemaa liidri vahelise telefonikõnega kursis olevat allikat. Ühe allika sõnul keeldus Zelenski sellest kohe. 

USA president ütles sellest hoolimata, et on pärast kohtumisi Putini ja Zelenskõiga protsessi suhtes endiselt optimistlik.

"Nüüd ma arvan, et oleks parem, kui nad kohtuksid ilma minuta, lihtsalt, et näha," ütles Trump teisipäeval. "Vaatame, kuidas neil läheb."

Samal ajal kui Lääne liidrid püüavad kokkuleppele jõuda, pidas USA kõrge sõjaväelane kindral Dan Caine teisipäeva õhtul kõnelusi Euroopa sõjaväejuhtidega, et arutada "parimaid võimalusi potentsiaalseks Ukraina rahuleppeks", ütles USA kaitseametnik AFP-le.

Kõnelused toimuvad enne kolmapäevast NATO 32 liikmesriigi sõjaväejuhtide virtuaalkohtumist.

Trump, kes on pikka aega teravalt kritiseerinud miljardite dollarite suurust USA toetust Ukrainale alates Venemaa sissetungist 2022. aastal, ütles varem, et Euroopa riigid on valmis saatma vägesid kohapeale, et mis tahes kokkulepet tagada.

"Prantsusmaa ja Saksamaa, mõned neist, Ühendkuningriik – nad tahavad saata vägesid kohale," ütles Trump Fox Newsile. "Me oleme valmis neid teatud asjadega aitama, eriti, tõenäoliselt, kui rääkida õhutoetusest."

Küsimusele, mis tagatise ta annab, et USA vägesid ei saadeta, vastas Trump: "Teil on minu kinnitus ja ma olen president."

Valge Maja kinnitas hiljem Trumpi avaldusi veelkord, kuid andis tippkohtumise või julgeolekutagatiste kohta vähe uusi üksikasju.

Pressiesindaja Karoline Leavitt ütles ajakirjanikele, et Trump on lõplikult teatanud, et USA vägesid Ukrainasse ei saadeta ning USA õhujõudude osalus on valik ja võimalus. Ta väitis kindlalt, et Putin oli Trumpile lubanud Zelenskiga kohtuda, ja lisas, et USA kõrged ametnikud koordineerivad sellise tippkohtumise korraldamist.

Trump oli esmaspäevase kohtumise Zelenski ja eurooplastega katkestanud, et helistada Venemaa liidrile.

Kui saatejuht Mark Levin uuris Trumpilt tema meetodite kohta sellistel otsustavatel läbirääkimistel, vastas president: "See on ilmselt rohkem instinkt, kui protsess."

Liitlased on väljendanud kahtlust, kas Putin kahepoolse kohtumise teoks teeb, kuid eurooplased loodavad Trumpi kõneluste järel võimalikule rahuleppele.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Briti peaminister Keir Starmer pidasid virtuaalseid kõnelusi umbes 30 Ukraina liitlasega, keda tuntakse kui tahtekoalitsiooni.

Starmer ütles neile, et koalitsiooni delegatsioonid ja USA ametnikud kohtuvad peagi, et valmistuda julgestusjõudude paigutamiseks, kui vaenutegevus lõpeb, teatas Downing Streeti pressiesindaja.

Venemaa on hoiatanud, et iga lahendus peab kaitsma ka tema enda julgeolekuhuve ning on välistanud Ukraina liitumise NATOga. Välisminister Sergei Lavrov lisas, et iga liidrite kohtumine peab olema väga põhjalikult ette valmistatud.

Lavrovi kommentaarid ja Putini pakkumine pidada tippkohtumine Moskvas süvendasid eurooplaste kartusi, et Venemaa venitab taas.

Macron ütles, et eelistab Genfi, ajaloolist rahukõneluste toimumispaika. Šveits väljendas valmisolekut pakkuda puutumatust Putinile, kelle suhtes Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) on sõja tõttu väljastanud vahistamismääruse.

Teine potentsiaalne toimumispaik järgnevale kolmepoolsele tippkohtumisele, kus osaleks ka Trump, on Budapest.

"Võib-olla," ütles USA rahandusminister Scott Bessent Fox Newsile küsimuse peale, kas asukohaks võiks olla Ungari pealinn. "Kõigepealt peame Putini ja Zelenski kohtumise ära ootama."

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

uus dokumentaal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:27

Trump välistas USA väed Ukrainas, kuid pakkus rahuleppe tagamiseks õhutoetust

06:57

Majanduskasvu nõukoda soovitab Eesti Panga ja finantsinspektsiooni ühendada

06:08

Digiriigi asekantsler: tehisaru tulek võib nõuda teistmoodi mõtlemist ja uusi reegleid

19.08

Endine Norra tippjalgpallur: usutakse, et tüdrukud mängivad ainult enda lõbuks

19.08

Karjääri raskeimaks katsumuseks valmistuv Vaher: enam ei ole nii hirmus

19.08

Netanyahu süüdistas Macroni juudiviha õhutamises Uuendatud

19.08

Kotsar: viske osas üritan ikkagi paremale käele üle minna

19.08

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

19.08

Aktuaalne kaamera kell 21:00

19.08

ETV spordisaade, 19. august

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.08

Trump ja Zelenski leppisid kokku USA ja Euroopa julgeolekugarantiides Uuendatud

19.08

Trump: Ukraina saab tagasi oma elu ja juurde palju maad Uuendatud

19.08

Rainer Saks: Putinil ei ole palju valikuid enam

19.08

Ansip: Reformierakonna madala toetuse taga on Ratase ja Kallase otsused Uuendatud

18.08

Venemaa bensiinihinnad tõusid rekordiliselt kõrgele

19.08

Putin tegi ettepaneku korraldada järgmised kõnelused Zelenskiga Venemaal

19.08

Braže Ukraina kõnelustest: tunnistage okupeeritud alade de facto kontrolli

19.08

Pensioniiga tõuseb 2027. aastal 65 aasta ja ühe kuuni

19.08

Politsei reageeris suurte jõududega Iisraeli vastasele loosungile aknal

19.08

Zelenski kinnitas valmisolekut Putiniga territooriumide üle arutada

ilmateade

loe: sport

19.08

Endine Norra tippjalgpallur: usutakse, et tüdrukud mängivad ainult enda lõbuks

19.08

Karjääri raskeimaks katsumuseks valmistuv Vaher: enam ei ole nii hirmus

19.08

Kotsar: viske osas üritan ikkagi paremale käele üle minna

19.08

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

loe: kultuur

19.08

ETV eetris tele-esilinastub Riho Västriku portreefilm vendadest Urbidest

19.08

Galerii: presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis viiuldaja Hans Christian Aavik

19.08

Vabaduse päevik #3: Merle Karusoo" lavastus "Kes ma olen?" tekitas külmavärinaid

19.08

Göteborgis avatakse Eesti kunstniku Madlen Hirtentreu näitus

loe: eeter

19.08

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad iseseisvuse taastamist

19.08

"Pealtnägija" toimetaja Merilin Pärli: isiklik elu tuleb ära unustada

19.08

Psühholoog: vestlusrobot võib panna liigselt selle soovitusi uskuma

19.08

Ollie: parimad asjad mu elus on juhtunud kogemata

Raadiouudised

19.08

Päevakaja (19.08.2025 18:00:00)

19.08

Haridusjuht: Kohtla-Järve koolide kohta levitatakse ühismeedias väärteavet

19.08

Mustiveres valmis Viljandimaa loomade uus varjupaik

19.08

Tahtekoalitsioon arutas Ukraina julgeolekutagatisi

19.08

Soomaa loomapidajad: hunte peab senisest rohkem küttima

19.08

Sauga-Pärnu neljarajaline teelõik avati liiklusele

19.08

Tartu Sõpruse sild vajab leitud kahjustuste tõttu lisatöid

19.08

Raadiouudised (19.08.2025 15:00:00)

19.08

Stubb rõhutas Washingtonis Ukraina julgeolekutagatiste tähtsust

19.08

Kolmapäeval sajab paiguti hoovihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo