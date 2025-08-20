Bloomberg: Trump üritas veenda Orbanit toetama Ukraina liitumist EL-iga

Vestlus Orbaniga, kes on üks Trumpi kindlamaid liitlasi Euroopas, järgnes presidendi esmaspäevastele aruteludele Washingtonis viibinud Euroopa juhtide ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, vahendas The Hill.

Euroopa tippametnikud küsisid Trumpilt, kas ta saaks kasutada oma mõjuvõimu Ungari peaministri üle, et panna teda loobuma vastuseisust Ukraina liitumisele EL-iga, mis on olnud Kiievi pikaaegne eesmärk.

Ungari väljendas valmisolekut korraldada järgmine tippkohtumine, kus osalevad nii Zelenski kui ka Venemaa režiimi juht Vladimir Putin. Trump on toetanud Putini ja Zelenski tippkohtumise ideed, mille järel toimuks kahe juhi ja USA presidendi vahel kolmepoolne kohtumine.

Kohtumise toimumiskoht ja ajastus on ebaselged. Politico teatas teisipäeval, et Valge Maja kaalub Trumpi, Putini ja Zelenski kolmepoolset kohtumist Budapestis. Orban, kellel on Putiniga soojad suhted, on varem püüdnud blokeerida või edasi lükata EL-i katseid saata Ukrainasse relvi ning on kohati olnud vastu Kremli-vastastele sanktsioonidele.

Ei Valge Maja ega Orbani büroo pole Trumpi telefonikõne kohta kommentaare jaganud.

Orban kirjutas teisipäeval sotsiaalmeedias, et Ukraina liikmesus EL-is ei anna mingeid julgeolekugarantiisid, seega on liikmesuse sidumine julgeolekugarantiidega ebavajalik ja ohtlik.

Trumpi kõne Orbaniga toimus samal päeval, kui tema arutelu Putiniga, mis kestis umbes 40 minutit ja toimus ilma, et Euroopa juhid või Zelenski oleksid ruumis viibinud.

Euroopa ametnikud ja Zelenski kohtusid Trumpiga Washingtonis esmaspäeval vaid paar päeva pärast seda, kui Trump reedel Alaskal koos välisminister Marco Rubio ja eriesindaja Steve Witkoffiga Putini ja kahe teise Venemaa ametnikuga kohtus.

Rubio juhib nüüd hiljuti moodustatud ühiskomisjoni, mis töötab Ukraina julgeolekugarantiide ettepaneku koostamise kallal. Komisjoni kuuluvad USA, Euroopa, Ukraina ja NATO ametnikud.

Trump andis märku, et on valmis pakkuma Ukrainale õhutoetust osana julgeolekugarantiidest.

"Oleme valmis neid asjadega aitama, eriti ilmselt õhu kaudu, sest kellelgi pole seda, mis meil on," ütles president teisipäeval.