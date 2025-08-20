X!

Bloomberg: Trump üritas veenda Orbanit toetama Ukraina liitumist EL-iga

Välismaa
Donald Trump ja Viktor Orban 2019. aastal Valges Majas.
Donald Trump ja Viktor Orban 2019. aastal Valges Majas. Autor/allikas: AP Photo/Manuel Balce Ceneta/Scanpix
Välismaa

USA president Donald Trump helistas Ungari peaministrile Viktor Orbanile, et veenda teda toetama Ukraina liitumist Euroopa Liiduga (EL). Vestlus toimus pärast Valges Majas viibinud Euroopa juhtidega peetud arutelusid, teatas allikatele viidates Bloomberg News.

Vestlus Orbaniga, kes on üks Trumpi kindlamaid liitlasi Euroopas, järgnes presidendi esmaspäevastele aruteludele Washingtonis viibinud Euroopa juhtide ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, vahendas The Hill.

Euroopa tippametnikud küsisid Trumpilt, kas ta saaks kasutada oma mõjuvõimu Ungari peaministri üle, et panna teda loobuma vastuseisust Ukraina liitumisele EL-iga, mis on olnud Kiievi pikaaegne eesmärk.

Ungari väljendas valmisolekut korraldada järgmine tippkohtumine, kus osalevad nii Zelenski kui ka Venemaa režiimi juht Vladimir Putin. Trump on toetanud Putini ja Zelenski tippkohtumise ideed, mille järel toimuks kahe juhi ja USA presidendi vahel kolmepoolne kohtumine.

Kohtumise toimumiskoht ja ajastus on ebaselged. Politico teatas teisipäeval, et Valge Maja kaalub Trumpi, Putini ja Zelenski kolmepoolset kohtumist Budapestis. Orban, kellel on Putiniga soojad suhted, on varem püüdnud blokeerida või edasi lükata EL-i katseid saata Ukrainasse relvi ning on kohati olnud vastu Kremli-vastastele sanktsioonidele.

Ei Valge Maja ega Orbani büroo pole Trumpi telefonikõne kohta kommentaare jaganud.

Orban kirjutas teisipäeval sotsiaalmeedias, et Ukraina liikmesus EL-is ei anna mingeid julgeolekugarantiisid, seega on liikmesuse sidumine julgeolekugarantiidega ebavajalik ja ohtlik.

Trumpi kõne Orbaniga toimus samal päeval, kui tema arutelu Putiniga, mis kestis umbes 40 minutit ja toimus ilma, et Euroopa juhid või Zelenski oleksid ruumis viibinud.

Euroopa ametnikud ja Zelenski kohtusid Trumpiga Washingtonis esmaspäeval vaid paar päeva pärast seda, kui Trump reedel Alaskal koos välisminister Marco Rubio ja eriesindaja Steve Witkoffiga Putini ja kahe teise Venemaa ametnikuga kohtus.

Rubio juhib nüüd hiljuti moodustatud ühiskomisjoni, mis töötab Ukraina julgeolekugarantiide ettepaneku koostamise kallal. Komisjoni kuuluvad USA, Euroopa, Ukraina ja NATO ametnikud.

Trump andis märku, et on valmis pakkuma Ukrainale õhutoetust osana julgeolekugarantiidest.

"Oleme valmis neid asjadega aitama, eriti ilmselt õhu kaudu, sest kellelgi pole seda, mis meil on," ütles president teisipäeval.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

uus dokumentaal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:57

Iraan lubab võtta Iisraeli rünnaku korral kasutusele uued raketid

13:53

Noormeeste U-16 koondis võitis Saksimaad

13:22

Uskumatu Võidusõit tõi rajale rekordarvu osavõtjaid

13:03

Bloomberg: Trump üritas veenda Orbanit toetama Ukraina liitumist EL-iga

12:53

John Wall lõpetab oma NBA karjääri

12:37

Fotod: 20. augusti klubi kogunes Toompeal

12:24

ENMV U-18 üksikmängutiitli pälvisid Ken Ink ja Marie Johanna Lapimaa

12:05

Vanemuise teater alustab 156. hooaega festivaliga

12:05

2026. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus toimub Viinis

12:00

Sumõ oblastis sai Venemaa droonirünnakus viga 12 inimest Uuendatud

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.08

Trump: Ukraina saab tagasi oma elu ja juurde palju maad Uuendatud

19.08

Pensioniiga tõuseb 2027. aastal 65 aasta ja ühe kuuni

19.08

Putin tegi ettepaneku korraldada järgmised kõnelused Zelenskiga Venemaal

19.08

Politsei reageeris suurte jõududega Iisraeli vastasele loosungile aknal

19.08

Braže Ukraina kõnelustest: tunnistage okupeeritud alade de facto kontrolli

19.08

Eesti valis nõusolekuseaduses jah-mudeli

19.08

Trump ja Zelenski leppisid kokku USA ja Euroopa julgeolekugarantiides Uuendatud

19.08

Ansip: Reformierakonna madala toetuse taga on Ratase ja Kallase otsused Uuendatud

19.08

Hääl sagedusreservide hinnahüpetest: sellised anomaaliad ei tohiks turule jõudagi

07:27

Trump välistas USA väed Ukrainas, kuid pakkus rahuleppe tagamiseks õhutoetust

ilmateade

loe: sport

13:53

Noormeeste U-16 koondis võitis Saksimaad

13:22

Uskumatu Võidusõit tõi rajale rekordarvu osavõtjaid

12:53

John Wall lõpetab oma NBA karjääri

12:24

ENMV U-18 üksikmängutiitli pälvisid Ken Ink ja Marie Johanna Lapimaa

loe: kultuur

12:05

Vanemuise teater alustab 156. hooaega festivaliga

11:33

Vabaduse päevik #4: Vaba Lava "Tere tulemast, Abdullah!" tekitas vastakaid tundeid

10:44

Maria Kallastu: ma proovin võimalikult vähe muusikat kuulata

09:55

Kristo Nurmis: Tarmo Urbi vabadus ja nõukogude sotsialismi ettehooldus filmis "Päikese kodanik"

loe: eeter

12:05

2026. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus toimub Viinis

11:11

Näitlejaid filmirollidesse valiv Heli Jürisson: talent ikkagi ennekõike

10:19

Spordihullud: väljakutse sündis meie kahe haige mõtlemise tulemusena

09:36

Hans Christian Aavik: virtuoossus on ka ühe noodi täiuslik mängimine

Raadiouudised

19.08

Päevakaja (19.08.2025 18:00:00)

19.08

Haridusjuht: Kohtla-Järve koolide kohta levitatakse ühismeedias väärteavet

19.08

Mustiveres valmis Viljandimaa loomade uus varjupaik

19.08

Tahtekoalitsioon arutas Ukraina julgeolekutagatisi

19.08

Soomaa loomapidajad: hunte peab senisest rohkem küttima

19.08

Sauga-Pärnu neljarajaline teelõik avati liiklusele

19.08

Tartu Sõpruse sild vajab leitud kahjustuste tõttu lisatöid

19.08

Raadiouudised (19.08.2025 15:00:00)

19.08

Stubb rõhutas Washingtonis Ukraina julgeolekutagatiste tähtsust

19.08

Kolmapäeval sajab paiguti hoovihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo