Holland paigutab Poola 300 sõdurit ja süsteemid Patriot

Patriot-süsteem Poolas.
Patriot-süsteem Poolas. Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture alliance
Välismaa

Detsembris suundub 300 Hollandi sõdurit kahe Patriot-õhutõrjesüsteemi ja droonitõrjekompleksiga Poola, et hallata sõjavarustuse tarneid Ukrainale, teatas uudistekanal Ukrinform.

Õhutõrjesüsteemid ei ole mõeldud rünnakute tõrjumiseks Ukraina territooriumil.

Hollandi kaitseminister Ruben Brekelmans teatas, et algatuse eesmärk on kaitsta NATO idatiiba, mis on Ukraina toetamise peamine sõjaline sõlmpunkt ning heidutada ja takistada Venemaad.

Hollandi missioon kestab vähemalt mai lõpuni.

Märgitakse, et kui kaks Patriot-süsteemi paigutatakse ajutiselt Poola, siis jääb üks Hollandisse.

Minister toonitas, et NATO tegevus Poolas ja Venemaa heidutamine aitavad kaasa Hollandi kaitsmisele.

Varem on Holland nõustunud paigutama Poola hävitajad F-35, mis hakkavad koos oma Norra kolleegidega kontrollima NATO õhuruumi 1. septembrist kuni 1. detsembrini.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: BNS

