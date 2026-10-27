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Poola rajab USA õhutõrjesüsteemide Patriot hoolduskeskuse

Välismaa
Õhutõrjesüsteem Patriot
Õhutõrjesüsteem Patriot Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Michael Fischer
Välismaa

Poola teatas teisipäeval, et rajab USA-s toodetud õhutõrjesüsteemide Patriot hoolduskeskuse, mida valitsus kirjeldas kui olulist edasiminekut kaitsekoostöös Washingtoniga.

"Ajalooline otsus!" ütles Poola asekaitseminister Magdalena Sobkowiak sotsiaalmeediaplatvormil X. Ta lisas, et see on mitu kuud kestnud läbirääkimiste tulemus.

Sobkowiaki sõnul edestas Poola Saksamaa, Hollandi ja Norra pakkumisi. Riiklikule ringhäälingule TVP Info antud intervjuus ütles ta, et leping tähistab muutust Washingtoni lähenemises tehnoloogia ja erivõimekuste jagamisele.

Ukrainaga piirnev NATO liikmesriik Poola toimib olulise logistikakeskusena Kiievi liitlaste saadetavale sõjalisele abile ajal, mil Ukraina tõrjub Venemaa sissetungi.

Patrioti püüdurrakette peetakse Ukraina üheks olulisemaks õhutõrjevahendiks püüdlustes tõrjuda Venemaa sagenevaid raketi- ja droonirünnakuid.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles eelmisel nädalal, et mitu Euroopa riiki on valmis oma varudest Patrioti püüdurrakette üle andma, kuid ootavad USA heakskiitu.

Sobkowiaki sõnul on hoolduskeskuse lepingu väärtus 255 miljonit dollarit ning keskuse rajamine võtab aega mitu kuud.

Ta avaldas lootust, et projekt aitab Poolal lõpuks välja arendada võimekuse Patrioti rakettide tootmiseks kodumaal.

Patrioti süsteemidele on tugevalt tuginenud ka USA liitlased Lähis-Idas, et kaitsta end Iraaniga seotud piirkondlikes konfliktides raketirünnakute eest.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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