X!

Väliseestlaste huvi Eesti ülikoolide vastu on kasvutrendis

Eesti
Tehnikaülikooli maskott
Tehnikaülikooli maskott Autor/allikas: Tallinna Tehnikaülikool
Eesti

Haridus- ja noorteamet plaanib kutsuda Eesti kõrgkoolidesse õppima rohkem neid välismaal elavaid noori, kellel on Eesti juured. Ülikoolide hinnangul ei ole veel välisõpilaste osakaal pandeemia eelsele tasemele tõusnud, kuid on märgata, et üha rohkem välismaal elavaid eestlasi tunneb huvi kodumaa ülikoolide vastu.

Ameerika Ühendriikides üles kasvanud Liam sattus Eestisse peale pandeemiat. Kuigi ta kasvas Eesti juurtega peres, ei rääkinud ta varem eesti keelt.

"Tekkis idee, et tahaks tulla lihtsalt külastuseks, aga tundsin ennast kohe nii koduselt, et otsustasin, et tahan siia jääda. Mõtlesin, et mis need võimalused oleksid, kui tahaks kauem Eestis olla. Kandideerisin Tallinna Tehnikaülikooli ja nüüd õpin kolmandal kursusel küberturbetehnoloogiaid ja töötan siin," sõnas Taltechi tudeng Liam Ivanko Kivirist.

Noormehe sõnul olid Eestisse kolimise juures otsustavaks võimalus saada tasuta kõrgharidus ja tuttavad, kes soovitasid Eesti kõrgkoole.

Haridus- ja noorteameti andmetel on väliseestlaste seas palju neid, kes võiksid olla huvitatud siinsest haridusest. Nendeni jõudmiseks on plaanis teha kogukondades varasemast põhjalikum teavitustöö.

"Kui me võtame põhikooli lõpetajad, gümnaasiumi lõpetajad ja ka ülikooli ealised noored, siis me räägime orienteeruvalt 25 000 noorest, aga loomulikult on ka neid, kes on topeltkodakondsusega või pole Eesti passi endale teinud," ütles haridus- ja noorteameti nõunik Kalmar Kurs.

Välistudengite osakaal ülikoolides ei ole pandeemia eelsele tasemele jõudnud. Siiski leiavad ka ülikoolid, et just väliseestlaste huvi on üha kasvav.

"Taltech muutub üha populaarsemaks ka nende välismaal elavate noorte seas, kellel on Eesti juured. Meid on külastanud sel aastal mitmed rühmad ja pered, kes kaaluvad Eestisse kolimist ja Taltechis õppimist," lausus Taltechi rahvusvahelise turunduse spetsialist Alexander Chanadiri.

Viimast aastat TalTechis õppiv Liam tunneb ennast Eestis hästi ning tagasi Ameerikasse ei kipu.

"Praegu ma töötan Eestis, tegelen Eesti küberkaitsega ja töö on hästi huvitav. Ma loodan, et jään pikemaks siia riiki," ütles Liam.

Möödunud õppeaastal astus Eesti kõrgkoolidesse üle 1200 uue välistudengi, kellest pea sada olid Eesti päritolu. Kokku õppis Eesti kõrgkoolides üle 4300 välistudengi 125 eri riigist.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:27

Grabe alistas veenvalt valitseva maailmameistri

22:19

Hääl Eleringi otsusest: turg ei saa enam usaldada turureeglite täitmist

22:07

ETV spordisaade, 21. august

21:58

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale Uuendatud

21:52

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma Uuendatud

21:23

Reede kulgeb muutliku pilvisuse ja sajuhoogudega

21:23

Tour de France'il säranud rattur sai nelja-aastase võistluskeelu

21:17

Tartu Kroonuaia tänava uus lahendus tekitab ratturites segadust

21:14

Väliseestlaste huvi Eesti ülikoolide vastu on kasvutrendis

20:53

Üle poole ukrainlastest näeb Ukrainat kümne aasta pärast jõuka EL-i liikmena

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20.08

Postimees: Orkla müüb Põltsamaa tehase ja kaubamärgi

13:45

Venemaa korraldas Ukrainale viimaste nädalate suurima õhurünnaku Uuendatud

20.08

Galerii: presidendi vastuvõtt Kadrioru roosiaias

08:22

Sugu vahetanud Saksa neonats asub karistust kandma naistevanglas

20.08

Mart Parind ja Liina Raud: Eesti uus Põhjanael – maailma õnnelikem riik

16:26

Kreml nõuab sõnumirakenduse MAX eelinstallimist kõikidesse nutiseadmetesse

20.08

Kaisa Ling: meie ühiskonna sotsiaalne sidekude on kärbunud

11:17

Riigikontroll: riigieelarve ülesehitus vajab viivitamatult muudatusi

11:21

Ministeerium eraldas raha vedurijuhtide palgatõusuks Uuendatud

07:39

Lavrov: julgeolekugarantiide arutamine ilma Venemaata ei vii kuhugi

ilmateade

loe: sport

22:27

Grabe alistas veenvalt valitseva maailmameistri

22:07

ETV spordisaade, 21. august

21:58

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale Uuendatud

21:52

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma Uuendatud

loe: kultuur

18:43

Galerii: Tartus toimus üheksandat korda linnafestival Uit

16:03

Eesti muuseumid saavad hakkama, aga piletihinda praegu tõsta ei julge

15:34

Fotod: Vernissage galeriis avati Malle Leisi näitus "Mälestusi reisidelt"

15:18

Laulasmaal algavad filmiõhtud toovad fookusesse noore Pärdi filmimuusika

loe: eeter

13:56

"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

13:11

Mükoloog: Lõuna-Eestis on oluliselt rohkem seeni kui Põhja-Eestis

11:04

Raul Rebane: ootasin Kariselt hinnangut rahvusvahelisele olukorrale

20.08

Kaisa Ling: meie ühiskonna sotsiaalne sidekude on kärbunud

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (21.08.2025 18:00:00)

17:40

Tööandjad palgaandmete avalikustamist ei toeta

17:35

Reformierakond lubab Tartus sügisestel valimistel anda linna arengule uue hoo

15:20

Raadiouudised (21.08.2025 15:00:00)

13:00

Tänavu on koolitarvete hinnatõus tagasihoidlik

12:55

Jõgeval kandideerivad suuresti samad inimesed, aga erinevates nimekirjades

12:30

Raadiouudised (21.08.2025 12:00:00)

11:05

Riik loobub edaspidi pikaajalise raiemahu määramisest

11:00

Vaatlejad: Euroopal on keeruline pakkuda Ukrainale julgeolekutagatisteks reaalseid lahendusi

09:25

Raadiouudised (21.08.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo