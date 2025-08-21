Väliseestlaste huvi Eesti ülikoolide vastu on kasvutrendis

Haridus- ja noorteamet plaanib kutsuda Eesti kõrgkoolidesse õppima rohkem neid välismaal elavaid noori, kellel on Eesti juured. Ülikoolide hinnangul ei ole veel välisõpilaste osakaal pandeemia eelsele tasemele tõusnud, kuid on märgata, et üha rohkem välismaal elavaid eestlasi tunneb huvi kodumaa ülikoolide vastu.

Ameerika Ühendriikides üles kasvanud Liam sattus Eestisse peale pandeemiat. Kuigi ta kasvas Eesti juurtega peres, ei rääkinud ta varem eesti keelt.

"Tekkis idee, et tahaks tulla lihtsalt külastuseks, aga tundsin ennast kohe nii koduselt, et otsustasin, et tahan siia jääda. Mõtlesin, et mis need võimalused oleksid, kui tahaks kauem Eestis olla. Kandideerisin Tallinna Tehnikaülikooli ja nüüd õpin kolmandal kursusel küberturbetehnoloogiaid ja töötan siin," sõnas Taltechi tudeng Liam Ivanko Kivirist.

Noormehe sõnul olid Eestisse kolimise juures otsustavaks võimalus saada tasuta kõrgharidus ja tuttavad, kes soovitasid Eesti kõrgkoole.

Haridus- ja noorteameti andmetel on väliseestlaste seas palju neid, kes võiksid olla huvitatud siinsest haridusest. Nendeni jõudmiseks on plaanis teha kogukondades varasemast põhjalikum teavitustöö.

"Kui me võtame põhikooli lõpetajad, gümnaasiumi lõpetajad ja ka ülikooli ealised noored, siis me räägime orienteeruvalt 25 000 noorest, aga loomulikult on ka neid, kes on topeltkodakondsusega või pole Eesti passi endale teinud," ütles haridus- ja noorteameti nõunik Kalmar Kurs.

Välistudengite osakaal ülikoolides ei ole pandeemia eelsele tasemele jõudnud. Siiski leiavad ka ülikoolid, et just väliseestlaste huvi on üha kasvav.

"Taltech muutub üha populaarsemaks ka nende välismaal elavate noorte seas, kellel on Eesti juured. Meid on külastanud sel aastal mitmed rühmad ja pered, kes kaaluvad Eestisse kolimist ja Taltechis õppimist," lausus Taltechi rahvusvahelise turunduse spetsialist Alexander Chanadiri.

Viimast aastat TalTechis õppiv Liam tunneb ennast Eestis hästi ning tagasi Ameerikasse ei kipu.

"Praegu ma töötan Eestis, tegelen Eesti küberkaitsega ja töö on hästi huvitav. Ma loodan, et jään pikemaks siia riiki," ütles Liam.

Möödunud õppeaastal astus Eesti kõrgkoolidesse üle 1200 uue välistudengi, kellest pea sada olid Eesti päritolu. Kokku õppis Eesti kõrgkoolides üle 4300 välistudengi 125 eri riigist.