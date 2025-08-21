X!

Üle poole ukrainlastest näeb Ukrainat kümne aasta pärast jõuka EL-i liikmena

Kiiev
Kiiev Autor/allikas: SCANPIX/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Ukrainlastest 53 protsenti näeb riiki kümne aasta pärast kõige tõenäolisemalt või väga tõenäoliselt jõuka EL-i liikmesriigina, osutavad Kiievi rahvusvahelise sotsioloogiainstituudi (KIIS) neljapäeval avaldatud uuringu tulemused.

Selles, et Ukraina võiks olla kümne aasta pärast jõukas Euroopa Liidu riik, kahtleb või peab seda väga ebatõenäoliseks 40 protsenti ukrainlastest, selgub tänavu 23. juulist kuni 4. augustini läbiviidud uuringu tulemustest.

KIIS-i pressiteates märgiti uuringu tulemuste kohta, et vastajatele pakuti kaks stsenaariumit tuleviku kohta kümne aasta pärast. Esimese stsenaariumi kohaselt on Ukrainal puuduvad usaldusväärsed välised julgeolekutagatised ja ta peab lootma ainult oma väele. Teises saab Ukraina Euroopalt stabiilset sõjalist ja majanduslikku tuge ilma rahuvalvajateta.

Olenemata stsenaariumi tingimustest peab pool – 51-55 protsenti – tõenäoliseks edukat tulevikku, samas kui 39-49 protsendi ootused on pessimistlikud. Sotsioloogid usuvad, et ukrainlastel on Euroopa rollist ja potentsiaalsest usaldusväärsest liitlasest juba üsna kristalliseerunud ettekujutus, seega stsenaariumite sisu hinnangut ei mõjutanud.

Instituut märkis, et piirkondlikus mõõtmes – läänest itta – väheneb nende osakaal, kes on Ukraina tuleviku suhtes kümne aasta pärast optimistlikud, 57 protsentilt 44 protsendile. Samal ajal on pessimistide osakaal kõigis piirkondades peaaegu sama – 38-40 protsenti.

Üldiselt peab 63 protsenti Euroopat jätkuvalt usaldusväärseks liitlaseks ja 27 protsenti usub vastupidi, et Euroopa on väsinud ja avaldab survet vastuvõetamatu rahuga leppimiseks.

Ukrainlaste seas, kes tunnevad endiselt Euroopa usaldusväärset tuge, on optimismi tase aga kõrgem – nende seas usub 58 protsenti, et Ukraina on kümne aasta pärast jõukas riik, 35 protsenti nii ei arva.

President Volodõmõr Zelenski usaldajate seas on enamik – 64 protsenti – Ukraina tuleviku suhtes optimistlik. Pessimistide osakaal on 31 protsenti. Samas usub mitteusaldajatest enamik ehk 54 protsenti, et Ukrainast ei saa tõenäoliselt jõukat EL-i liikmesriiki. Optimiste on 39 protsenti.

Kõige optimistlikumalt on meelestatud alla 30-aastased ukrainlased, samuti 60-aastased ja vanemad ukrainlased. Suhteliselt kõrge optimism noorte seas on soodne suundumus, kuigi tuleb siiski arvestada, et 38 protsenti alla 30-aastastest ukrainlastest usub, et Ukraina edu 10 aasta pärast on ebatõenäoline. See, et alla 30-aastased inimesed sõltuvad sageli vähem karjäärist ja perekondlikest kohustustest, on nad mobiilsemad ja võivad suurema tõenäosusega otsustada emigreeruda.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Interfax-BNS

