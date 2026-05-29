Ukrainlased toetaks Venemaa rünnaku korral naaberiikidele oma vägede appi saatmist

Autor/allikas: SCANPIX / Dmytro Smolienko/UKRINFOR/SIPA
Kui Venemaa ründaks oma naaberriike Leedut, Lätit, Eestit, Moldovat, Soomet ja Poolat, siis toetaks enamik ukrainlasi Ukraina vägede appi saatmist nende kaitsmiseks, selgub uuringufirma Rating Groupi sel nädalal avaldatud küsitluse tulemustest.

Toetus Ukraina vägede appisaatmiseks ulatus 58 protsendist Poola puhul kuni 63 protsendini Leedu puhul, vahendas Leedu rahvusringhääling LRT.

Samast selgus, et ligi kolmveerand ukrainlastest (73 protsenti) usub, et nende relvajõud kaitsevad juba praegu mitte ainult Ukrainat, vaid kogu Euroopat. See arv ei ole muutunud alates 2022. aastast, mil Rating Group esitas samuti selle küsimuse.

Soov kaitsta teisi riike on tihedalt seotud sellega, kui tugevalt vastajad end Euroopa Liiduga samastavad.

LRT tõi välja, et kui näiteks Eestis toetab 73 protsenti neist, kes hääletaksid Ukraina Euroopa Liitu võtmise poolt, ka sõjalist abi Ukrainale. Ukraina EL-iga ühinemise vastaste vastajate seas toetab sellist abi 37 protsenti ja 61 protsenti oleks selle vastu.

Sarnane muster on ka Ukrainas: Euroopa Liiduga tugevat emotsionaalset sidet tundvatest ukrainlastest toetaks 85 protsenti sõjalist abi Eestile; nende seas, kes end EL-iga nõrgalt samastavad, toetaks seda vaid 35 protsenti ja 58 protsenti oleks selle vastu.

Rating Group viis telefoniküsitluse 1000 vähemalt 18-aastase vastaja seas läbi 15.–17. aprillil 2026 läbi; uuringu veamäär on kuni 3,1 protsenti.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LRT.lt, BNS

