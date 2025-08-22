Kuusk: RKIK-i juhi konkursi tingimused ei võimaldanud õiget inimest leida

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse endine peadirektor Magnus-Valdemar Saar teatas juunis, et lahkub ametist. Tema viimane tööpäev oli 15. juulil. Kuni uue peadirektori ametisse nimetamiseni juhib RKIK-i peadirektori asetäitja Katri Raudsepp.

Sel nädalal selgus, et avalik konkurss keskuse uue juhi kohale kukkus läbi.

Kaitseministeeriumi kantsler Kuusk selgitas, et konkursi tingimused olid ebaselged.

"Me otsime suure organisatsiooni juhtimise kogemusega inimest ja seda see konkurss hetkel ei andnud," ütles Kuusk ERR-ile.

Seitsmest kandidaadist pääsesid vestlusvooru kolm inimest.

"Konkurss koosneb erinevatest etappidest, on dokumendivoor, on vestlusvoor. Lõpuks kompetentsikeskus istub maha koos minuga ja selle pealt see otsus sündis. Seda tegelikult, mida vaja oleks, seda seal ei olnud," sõnas Kuusk.

Ta märkis, et arutab järgmisel nädalal tippjuhtide kompetentsikeskusega uue konkursi tingimusi. "Täpsustame neid, pean tunnistama, et see huvi just sellise kogemuse järgi nii täpselt sealt välja ei tulnud," lisas Kuusk.

ERR küsis, kui kriitiline on RKIK-i peadirektori puudumine ajal, mil julgeolekuolukorra tõttu on surve võimalikult kiiresti sõjalist varustust hankida.

"Tegemist on ikkagi üleminekuajaga. Kollektiiv ootab ju päris uut juhti, aga asetäitjad on head, nii et me saame selle üleminekuaja kenasti tehtud," lausus Kuusk.

Tingimused jäid segaseks

Direktorikandidaadile esitatavad nõuded olid: magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase; vähemalt 5-aastane suure struktuuriüksuse või organisatsiooni juhtimise kogemus; inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel ning kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud oli kandidaat, kellel on: väga head teadmised Eesti riigikaitse planeerimisest ja korraldusest, julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhisuundadest ning kaitseministeeriumi valitsemisala toimimisest; ametkondade-vahelise ning rahvusvahelise koostöö kogemus.

Kandidaadilt eeldati riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kaitsehangete kiirus langes märtsis kriitika alla

Kui kaitseministeeriumi endine kantsler Kusti Salm ning Isamaa esimees Urmas Reinsalu kritiseerisid tänavu märtsis kaitseminister Hanno Pevkurit kaitsehangete pärast, väites, et minister keskendub meediakuvandile, kuid vajalikud laskemoonatellimused on tegemata, ütles Saar, et niisugune kriitika pole põhjendatud.

Saar lausus toona, et Eesti on moona tellimisega algusest peale väga kiiresti edasi liikunud, kuid kuna summad on väga suured, siis on läbirääkimised keerulised. Tema hinnangul ei oleks riik saanud neid protsesse veelgi kiiremini läbi viia.

2017. aastal loodud RKIK vastutab riigikaitseks vajalike materjalide ja teenuste kättesaadavuse eest ning tagab toimiva ja ohutu taristu.