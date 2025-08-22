X!

Kiviselg: augustiga on Venemaa Ukrainas okupeerinud 330 ruutkilomeetrit

Välismaa
Ants Kiviselg
Ants Kiviselg Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Erinevate tippkohtumiste taustal jätkavad Vene relvajõud oma suvise pealetungikampaaniaga ning viimasel nädalal pole nad oma lahingute tempos järeleandmisi teinud, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg. Augustis vallutasid venelased Kiviselja sõnul 330 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumi.

Kiviselg ütles, et kui senimaani on augustikuu keskmine ööpäevaste rünnaku arv on olnud ca 158, siis viimasel nädalal jäi see keskmiselt 163 rünnaku juurde.

"Augustikuu vältel on Venemaa Föderatsiooni relvajõud suutnud vallutada juurde täiendavalt ca 330 ruutkilomeetrit, mis on siiamaani võrreldavas mahus eelnevate suvekuudega. Eelmisel nädalal toimunud Venemaa Föderatsiooni relvajõudude pealetungi Dobropillia lähistel on Ukraina relvajõud tänaseks suutnud peatada," lausus Kiviselg.

Kiviselja sõnul on Vene vägede pealöögisuunaks on jätkuvalt Donetski oblast, täpsemalt Pokrovski suund.

Ta rõhutas, et ukrainlaste jaoks on Pokrovski linnal jätkuvalt märkimisväärne operatsioonitasandi kaitsealane tähtsus, sest võitlus Pokrovski linna ja seda ümbritsevate asulate vastu seob suures koguses Vene vägesid, võimaldades piirkonnas vastast lagundada.

"Seeläbi piiravad Ukraina relvajõud Vene Föderatsiooni võimalusi suurendada rünnakuid nii põhja suunas, kus asuvad Slovjansk ja Kramatorsk kui ka lääne suunas. Lisaks sellele hoiab Pokrovskit ümbritsev kaitse kinni Venemaa Föderatsiooni relvajõudu sisenemaks sügavamale Dnipropetrovski oblastisse," sõnas Kiviselg.

"Seega täidab Pokrovsk jätkuvalt tähtsat rolli Ukraina relvajõudude kaitse ülesse ehitusel Donetski oblastis. Samas isegi selle langemisel ei ole Ukraina kaitse kokku kukkumas, kuna uued kaitseliinid on väljaehitatud," lisas ta.

Kiviselg rääkis, et kui rahuläbirääkimiste perioodil oli täheldatav Vene mereväe ja kauglennuväe raketilöökide mitte läbi viimist ning kaugmaa-drooni löökide teostamist väiksemas mahus, siis kõneluste järgselt hoogustasid venelased taas löökide andmist.

"Ööl vastu 19. augustit andsid strateegilised pommitajad Ukraina suunal väiksemas mahus raketilööke tiibrakettidega Kh-101. Ööl vastu 21. augustit aga teostasid Venemaa Föderatsiooni relvajõud järjekordse massiivse kombineeritud raketi- ja kaugmaa-droonide löökide seeria. Strateegilistelt pommitajatelt lasti tiibrakette Kh-101, hävitajatelt aeroballistilisi rakette "Kinžal", mereväe alustelt tiibrakette "Kalibr" ja raketisüsteemidest "Iskander" ballistilisi rakette. Lisaks lasti Sumõ oblastisse ka ülehelikiirusel lendav tiibrakett "Tsirkon"," rääkis Kiviselg.

Ta lisas, et lasti ka märkimisväärsel hulgal kaugmaa-droone – kokku 574.

Kiviselg tõi näited selle kohta, millistele sihtmärkidele viimasel nädala jooksul Venemaa Föderatsiooni relvajõud on raketi- ja droonilööke andnud.

"Zaporižžja trafotehas, Aserbaidžaani riikliku naftaettevõttele "SOCAR" kuuluv naftahoidla Odessa piirkonnas, tööstuspiirkond Harkivis, naftatöötlemistehas Krementšukis ja gaasikompressorijaam Lubnas. Tööstusobjektide ning gaasi- ja naftatöötlemise ja hoiustamise taristu kõrval on antud lööke ka sellistele tsiviilobjektidele nagu näiteks Ukraina postiettevõtte "Nova potšta" terminalid ja keskus Usatovos, ülikooli raamatukogule Sumõs ja sünnitushaiglale Dobropillias," loetles Kiviselg.

Ta rääkis, et taristuobjektide mõjutamise kõrval jätkatakse raketi- ja õhulöökide andmist Ukraina relvajõudude ajutistele koondumisaladele ja kaitsepositsioonidele. "Antud positsioonidele lastakse lennuväe pommitajatelt jätkuvalt liugpomme ning "Iskander"-süsteemidest ballistilisi rakette."

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:47

ÜRO inimõigusjuht: näljasurmad Gazas võivad olla sõjakuritegu

13:30

Valitsus keelas butaani importimise Venemaalt ja Valgevenest Uuendatud

13:23

TÄNA OTSE | Levadia võõrustab heas hoos Pärnut

13:05

Kambja vallas kandideerijad: vajame juurde lasteaia- ja koolikohti

13:01

Kiviselg: augustiga on Venemaa Ukrainas okupeerinud 330 ruutkilomeetrit

13:01

Vene merevägi harjutab Läänemerel veealuste rünnakute tõrjumist

13:00

Tallinna volikogu ei kiitnud heaks 30 akutrolli ostmist

12:55

Reformierakond ei pruugi Järva vallas oma nimekirjaga välja tulla

12:51

Korvpallikoondise kapten Siim-Sander Vene hakkab mängima Leedus

12:35

Laupäeval sajab hoovihma ja õhk jaheneb

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.08

Trump: on väga raske võita sõda ilma sissetungijat ründamata

21.08

Kreml nõuab sõnumirakenduse MAX eelinstallimist kõikidesse nutiseadmetesse

11:24

Ukraina purustas droonirünnakuga naftajuhtme Družba pumpla Uuendatud

21.08

Sõja 1275. päev: Venemaa korraldas Ukrainale viimaste nädalate suurima õhurünnaku Uuendatud

21.08

Sugu vahetanud Saksa neonats asub karistust kandma naistevanglas

04:29

Tartu Ülikool otsib 1,3 miljoni eest kalasöömise massidesse viijat

21.08

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma Uuendatud

21.08

Kohus tühistas Trumpile määratud pea poole miljardi suuruse trahvi Uuendatud

04:33

Emor: Reformierakonna toetus rekordmadal, Keskerakonnal viimaste aastate kõrgeim

20.08

Postimees: Orkla müüb Põltsamaa tehase ja kaubamärgi

ilmateade

loe: sport

13:23

TÄNA OTSE | Levadia võõrustab heas hoos Pärnut

12:51

Korvpallikoondise kapten Siim-Sander Vene hakkab mängima Leedus

12:16

USA lahtiste eelturniiridel selgusid poolfinalistid

11:32

Tänak Paraguay ralli eel: oluline on teenida hea punktisaak

loe: kultuur

09:35

Arvustus: "Kippari unerohi": otsekui meeleheitlike inimloomade tsirkus

21.08

Galerii: Tartus toimus üheksandat korda linnafestival Uit

21.08

Eesti muuseumid saavad hakkama, aga piletihinda praegu tõsta ei julge

21.08

Fotod: Vernissage galeriis avati Malle Leisi näitus "Mälestusi reisidelt"

loe: eeter

10:58

Georg Malvius: kui esimest korda Tallinna jõudsin, siis oli linn unarusse jäetud

21.08

"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

21.08

Mükoloog: Lõuna-Eestis on oluliselt rohkem seeni kui Põhja-Eestis

21.08

Raul Rebane: ootasin Kariselt hinnangut rahvusvahelisele olukorrale

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (22.08.2025 12:00:00)

09:45

Plaan liita tervishoiu- ja sotsiaalsüsteem tekitab huvirühmades rohkelt küsimusi

09:40

Rootsi hakkab ehitama uusi tuumareaktoreid

09:35

Kohati sajab hoovihma

09:20

Raadiouudised (22.08.2025 09:00:00)

21.08

Päevakaja (21.08.2025 18:00:00)

21.08

Tööandjad palgaandmete avalikustamist ei toeta

21.08

Reformierakond lubab Tartus sügisestel valimistel anda linna arengule uue hoo

21.08

Raadiouudised (21.08.2025 15:00:00)

21.08

Tänavu on koolitarvete hinnatõus tagasihoidlik

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo