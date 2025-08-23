Putini sõnul arutavad Venemaa ja USA ühisprojekte Arktikas ja Alaskal

Vene režiimi juht Vladimir Putin ütles reedel, et Venemaa ja USA suhetes on lootust paranemisele ning kaks riiki arutavad juba ühisprojekte Arktikas ja Alaskal.

"President [Donald] Trumpi saabumisega arvan, et tunneli lõpus on lõpuks valgus paistmas. Ja nüüd oli meil Alaskal väga hea, sisukas ja avameelne kohtumine," ütles Putin, viidates eelmise nädala tippkohtumisele.

"Järgmised sammud sõltuvad nüüd Ameerika Ühendriikide juhtidest, kuid olen kindel, et praeguse presidendi, president Trumpi juhiomadused on hea garantii suhete taastamiseks," lisas Vene liider.

Putini kommentaarid näitasid tema optimismi, et ta suudab suhteid USA-ga parandada ja äritehinguid sõlmida, hoolimata selgete edusammude puudumisest Ukraina sõja lõpetamise suunas tema 15. augusti tippkohtumisel Trumpiga Alaskal.

Putin ei andnud üksikasju võimaliku USA ja Venemaa koostöö kohta Arktikas, kuid ütles, et piirkonnas on tohutud maavarade varud ja märkis, et Venemaa veeldatud maagaasi ettevõte Novatek tegutseb seal juba.

"Muide, arutame Ameerika partneritega võimalust selles valdkonnas koostööd teha. Ja mitte ainult meie Arktika tsoonis, vaid ka Alaskal. Ja samal ajal ei oma tehnoloogiaid, mis meil on, täna mitte keegi peale meie. See pakub huvi meie partneritele, sealhulgas Ameerika Ühendriikides," ütles ta.

Putin viitas ka kliimasoojenemisega avanenud Põhja mereteele, mis võimaldab suvel vedada kaupu Atlandi ja Vaikes ookeani vahel läbi Venemaast põhja poole jääva Põhja-Jäämere.

"Eelmisel aastal veeti 38 miljonit tonni, mis on mitmekordne kasv. Ja seoses kliimamuutustega, nagu te teate, kõik juba räägivad sellest, on põhjust arvata, ütleme ettevaatlikult, et transpordimaht võib seoses navigatsiooni suurenemisega järsult suureneda," rääkis ta ja lisas, et Venemaa on alustanud täiendavate jäämurdjate ehitamist.

"Muidugi oleks meist lihtsalt rumal seda marsruuti mitte arendada, kuna paljud maailma riigid on selle kasutamisest huvitatud. On selge, et kaupade transportimise aeg Atlandi ookeanist Vaiksesse ookeani, kogu Aasia ja Vaikse ookeani piirkonda, mis areneb (...) lääne kogukonnale seni tundmatu kiirusega, lüheneb mitu korda," tõdes Putin.

Nii Venemaa kui ka Ameerika Ühendriikide juhtkond on öelnud, et näevad tohutuid majanduslikke võimalusi, kui nad suudavad suhteid normaliseerida pärast seda, kui suhted on Ukraina sõja tõttu langenud külma sõja järgsele madalseisule.