USA on ootamatult tühistanud plaani saata Poolasse 4000 sõdurit

USA kaitseministeerium on kohaliku meedia teatel ootamatult tühistanud plaani saata Poolasse rotatsiooni käigus 4000 USA sõdurit. Otsus järgneb vägede vähendamisele Saksamaal ning viitab võimalikule laiemale strateegilisele muutusele.

Teade hakkas levima vaid kaks nädalat pärast seda, kui Washington kinnitas, et viib Saksamaalt välja ligi 5000 Ameerika sõdurit.

Samal ajal käib Ühendriikides laiem arutelu selle üle, milline peaks olema USA roll Euroopa julgeolekus ja kui palju peaksid NATO liitlased ise vastutust kandma.

Washingtonis tegutseva mõttekoja Stimson Centeri vanemteadur Kelly Grieco sõnas, et Ameerika Ühendriikides nähakse praegu suurima strateegilise väljakutsena hoopis Aasiat ja Indo-Vaikse ookeani piirkonda.

"Ma tean, et Venemaa on agressiivne jõud. Kuid Ameerika Ühendriikides peetakse väga ebatõenäoliseks, et Venemaa suudaks saavutada Euroopas hegemoonia. Seetõttu on Euroopa tähtsus paratamatult väiksem võrreldes Indo-Vaikse ookeani piirkonnaga, sest seal on Ameerika Ühendriikide jaoks kaalul suuremad huvid ja suuremad ohud," ütles julgeolekuekspert Eesti rahvusringhäälingule antud intervjuus.

USA president Donald Trump on korduvalt kritiseerinud Euroopa riike liiga madalate kaitsekulutuse pärast ning nõudnud, et liitlased võtaksid enda kaitsmisel suurema vastutuse. Lisaks on suhteid pingestanud Euroopa vastumeelsus toetada Ameerika Ühendriikide sõjalist tegevust Iraani vastu.

Julgeolekuekspert Kelly Grieco sõnas, et probleem ei seisne ainult kaitsekulutuste protsendis. Tema hinnangul soovib Washington oma sõjalisi kohustusi ümber vaadata ning ootab Euroopalt mitte ainult suuremaid kaitsekulutusi, vaid ka reaalselt sõjalise võimekuse kasvatamist.

"Mida me tegelikult vajame, on see, et Euroopa kasvataks oma sõjalisi võimekusi ja võtaks suurema vastutuse. Ei saa eeldada, et kaitsekulutusi suurendatakse ning allianss toimib edasi täpselt samamoodi nagu seni," ütles julgeolekuekspert.

USA ametnike sõnul võib Poola-plaani tühistamine olla seotud laiemate ümberkorraldustega Euroopa vägede paigutuses.

Otsus on tulnud üllatusena, sest Trumpi administratsioon on Poolat seni pidanud üheks kõige lojaalsemaks Euroopa partneriks. Veel sel kuul ütles Trump, et osa Saksamaalt lahkuvatest vägedest võidakse ümber paigutada just Poola, kus praegu viibib ligi 10 000 Ameerika sõdurit.