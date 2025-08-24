Khamenei kutsus üles looma ühisrinnet USA vastu

Pealinnas Teheranis asuvas mošees tehtud ja ajatolla Ali Khamenei ametlikul veebilehel avaldatud teade ilmus kaks kuud pärast sõjategevuse lõppu Iraani ja Iisraeli vahel – sõjas, milles viivuks osales ka USA.

Samal ajal peab Teheran suurriikidega läbirääkimisi oma vastuolulise tuumaprogrammi üle.

Juunis läbi viidud Iisraeli ja USA rünnakute, mille sihtmärgiks olid olulised tuumaobjektid ja mis kutsusid esile Iraani vastulöögi, eesmärk oli Khamenei väitel islamivabariiki õõnestada.

Päev pärast seda, kui Iisrael sõja alguses Iraani ründas, kohtusid Euroopas Ameerika agendid, et arutada, milline valitsus peaks Iraani pärast islamivabariiki valitsema, väitis Khamenei.

Tema sõnul on Ühendriikide lõppeesmärk muuta Iraan endale kuulekaks riigiks.

Ajatolla hinnangul väljus riik juunis peetud 12-päevasest sõjast, mis oli riigi ajaloo kõige intensiivsem otsene vastasseis oma põlisvaenlaste Iisraeli ja USA-ga, tugevana.

"Seistes kindlalt relvajõudude, valitsuse ja süsteemi kõrval, andis Iraani rahvas oma vaenlastele tugeva löögi," ütles Khamenei.

Ajatolla, kellel on riigiasjades viimane sõna, hoiatas ka sisemiste lõhede eest, mida tema sõnul õhutavad välisjõud.

"Vaenlase meetod on tekitada Iraanis ebakõla," ütles Khamenei ja süüdistas lõhede külvamises Ameerika ja sionistliku režiimi agente, viidates sellega Iisraelile.

"Tänu jumalale on riik täna ühtne. On küll arvamuste lahknevusi, kuid kui asi puudutab süsteemi ja riigi kaitsmist ning vaenlasele vastuseismist, on rahvas ühtne," lisas ta.

Teherani ja Washingtoni vahelised suhted katkesid pärast 1979. aasta islamirevolutsiooni ja sellele järgnenud pantvangikriisi USA saatkonnas.

Sellest ajast alates on Washington kehtestanud Teheranile järjest uusi sanktsioone, viimati seoses riigi tuumaprogrammiga. USA ja liitlased süüdistavad Iraani tuumarelva hankimise püüdlustes. Selle süüdistuse on Teheran korduvalt tagasi lükanud.

Juunisõda puhkes ajal, mil Teheran ja Washington pidid alustama kuuendat läbirääkimiste vooru Iraani tuumaprogrammi üle, kuid nädalaid varem alanud kõnelused katkesid konflikti tõttu.

Teisipäeval kohtub Iraan tuumakõnelusteks Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaaga. Euroopa suurriigid ähvardavad kokkuleppele jõudmata jäämise korral sanktsioonid taastada.