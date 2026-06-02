Rubio kongressile: Iraani kõrgeim juht Mojtaba Khamenei on elus

USA välisminister Marco Rubio
Iraani uut juhti Mojtaba Khameneid ei ole pärast sõja puhkemist avalikkuse ees nähtud ning meedias on levinud väited, et tema eluküünal on kustunud. USA välisminister Marco Rubio kinnitas aga teisipäeval senati väliskomiteele, et Mojtaba Khamenei on elus.

Ajatolla Ali Khamenei hukkus 28. veebruaril toimunud rünnakutes, misjärel võttis riigi juhtimise üle tema poeg Mojtaba Khamenei. Viimast ei ole seni avalikkuse ees nähtud ning meedias levisid teated, et ta sai samuti raskelt vigastada ja võib olla isegi surnud.

Opositsioonirühmitused on ka väitnud, et ta viibib haiglas koomaseisundis, teised aga on väitnud, et tal on jalaluumurd ja ta on saanud näovigastusi. 

Rubio kinnitas teisipäeval, et Khamenei on elus.

"Arvestades seda, mis on selles süsteemis mitmete juhtidega juhtunud, ei ole avalikkuse ees olemine neile ilmselt soovitatav. Kuid seda öeldes arvan, et on märke, et ta on mingil tasandil üha kaasahaaravam, kuigi kogu tema suhtlus on toimunud kirjalikult ja vahendajate kaudu," ütles Rubio USA kongressile. 

Rubio ütles veel, et Iraan on nõustunud pidama läbirääkimisi oma tuumaprogrammi üle. 

"Meie ees on väljavaade, mis võib juhtuda täna, see võib juhtuda homme, see võib juhtuda järgmisel nädalal, et esimest korda, kindlasti minu mäletamist mööda, on nad nõustunud pidama läbirääkimisi oma tuumaprogrammi aspektide üle, mida nad veel kuu või aasta tagasi keeldusid isegi mainimast," ütles Rubio. 

Rubio märkis, et läbirääkimiste ajal kulub Teheranilt vastuse saamiseks päevi, kuna islamiriigi juhtkond on killustunud, mis muudab kogu protsessi keerulisemaks.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

