X!

Ministeerium plaanib vähendada Pärnumaal kutseliste kalurite püügivahendite arvu

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Regionaal- ja põllumajandusministeerium plaanib tulevast aastast vähendada Pärnumaal kutseliste kalurite kalapüüniste arvu. Kalureid teeb plaan murelikuks, sest püügivahenditesse on investeeritud ja pigem soovitakse, et riik ostaks kalapüügiõigused tagasi.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi hinnangul on Pärnu lahes kalavarude seis väga halb ja lõputult erinevaid püügipiiranguid seada ei saa. Nii tahetakse olukorra parandamiseks uuest aastast vähendada Pärnumaal kutseliste kalurite püügivahendite arvu, sest see mõjutab väljapüüki enim.

"Meie kalavarade uuringud Pärnu piirkonna kohta näitavad, et tegelikult meile majanduslikult väga olulised kalavarud, nagu ahven ja koha, on sisuliselt kokku kukkunud. Toon ka näite, et kui kümme aastat tagasi kutseline kalur püüdis ahvenat Pärnu maakonnas 1200 tonni, siis tänaseks on see saak kukkunud 200 tonni peale," sõnas regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kalavarude osakonna juht Herki Tuus.

Kalapüüniste arvu tahetakse vähendada viie protsendi võrra. Tuusi sõnul ei võeta sellega üheltki kalurilt ära tema ajaloolist kalapüügiõigust, lihtsalt lubatud mõrdade ja võrkude arv väheneb. Suure tõenäosusega tuleb aga püüniste arvu vähendada ka järgnevatel aastatel.

"Tegelikult on teadussoovitus palju laiem. Meil on olemas andmed ka teiste piirkondade kohta, aga Pärnu maakonnas on see olukord praegu kõige kriitilisem. Teadlaste soovitus tegelikult ütleb seda, et me peaksime püügivahendite arvu lausa 80 protsenti vähendama, aga see ei ole nii lihtsalt tehtav ega mõeldav. Niisugune järk-järguline lähenemine on ka tegelikult kalurkonnale vastuvõetavam," lisas Tuus.

Kutselised kalurid leiavad, et püügivahendite arvu vähendamine soovitud efekti ei anna.

"Nad võivad seda nimetada, kas vähendamine või piiramine, aga asja iva on see, et tegelikult tahetakse ära võtta püügiõigust ja püügiõigused on asjad, millel on väärtus, mille me oleme ostnud sellesama raha eest, mis me merelt teenime. Kõik see raha on pandud püügilubadesse ja püügivahenditesse. Kalapüügiettevõtte väärtus on tema püünised ja tema püügiload. Püügiluba on turult ostetud asi, mille eest on makstud, millega tehakse notari juures leping ja nüüd tuleb ministeerium ning ütleb, et me võtame selle niisama ära ilma kompenseerimata," ütles kutseline kalur Raio Piiroja.

"Mis nüüd kalavaru puudutab, siis me oleme samamoodi murelikud kui ministeerium, et kala ei ole, mida püüda. Püügiõigus iseenesest ei ole surve varule, vaid me niigi vähese kalavaru tõttu kasutame ainult kuni 30 protsenti püügivõimalusi. Meie näeme, et tegelikult kogukonna suhtes oleks õiglane, kui riik suudaks need püügiõigused tagasi osta ja mitte välja jagada," lausus Liivi Lahe Kalanduskogu MTÜ juhatuse esimees Arne Taggo.

Mereinstituudi hinnangul on aga püüniste arvu vähendamine õige tee.

"Mereinstituut on sellise soovituse andnud, et püügikoormust rannakalanduse vähendada juba väga-väga pikki aastaid. Paraku on see niisugune püüniste piirarvude aasta-aastalt muutmine vastavalt kalavaru seisule. See ongi põhiline meede, millega meil rannakalanduse püügikoormust reguleeritakse. Püüniste arvude reguleerimine vastavalt kalavaru seisule, see käibki niimoodi, et kui kalavaru on halvas seisus, vähendatakse püüniseid ja kui kalavaru seis paraneb, need püüniste piirarvud maakondade kaupa suurenevad," sõnas mereinstituudi kalateadlane Redik Eschbaum.

Ministeeriumi sõnul ei puuduta plaan väikesaari ega kastmõrraga püüki. Oma plaane tuleb ministeerium Pärnumaa rannakaluritele tutvustama kolmapäeval.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:35

Vene väed pommitasid Harkivi oblastis viit asulat Uuendatud

22:27

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile Uuendatud

22:25

ETV spordisaade, 25. august

22:16

Enden EM-i eel: peame suutma oma kaitsega vastaste rütmi ära lõhkuda

22:08

Trump tugevdab julgeolekukontrolli Washingtonis

22:01

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:52

Raik: Venemaa olukord ei ole hea, kuid järgmisel aastal suudab veel sõdida

21:32

Kalevi noored üllatasid esiliigas Elvat

21:26

Septembris kuulutatakse Vabaduse väljakul õndsaks peapiiskop Profittlich

21:21

Teisipäeval sajab jätkuvalt vihma

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11:20

Kliimaministeerium suunas maapiirkonna elamutoetuse raha ametnike palkadeks

13:40

Oma imiku tapnud naine jäi lõplikult süüdi

10:16

Yle: Ukraina droonirünnakud on põhjustanud Venemaal bensiininappuse

07:44

EISA nõukogu kutsus Aare Järvani juhatusest tagasi

24.08

Sõja 1278. päev: Ukraina ründas droonidega Ust-Luga naftaterminali Uuendatud

12:22

Peterburi tee remont Tallinnas algab septembri teises pooles Uuendatud

12:06

Venemaa heaks luuramises kahtlustatav kaubalaev on teel Vaasa sadamasse

09:05

Merz: heaoluriik ei ole Saksamaal enam jätkusuutlik

12:04

EISA-t ootavad suured muutused tegevustes ja juhtimises

19:15

Tervise- ja sotsiaalsüsteemi liitmise plaan kogub kriitikat Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:27

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile Uuendatud

22:25

ETV spordisaade, 25. august

22:16

Enden EM-i eel: peame suutma oma kaitsega vastaste rütmi ära lõhkuda

21:32

Kalevi noored üllatasid esiliigas Elvat

loe: kultuur

18:11

Celine Songi "Materialistid" kogus avanädalavahetusel üle 6500 külastuse

17:05

Galerii: rahvusooper Estonias toimus iga-aastane teatrilaat

15:47

Mari Peegel: riik võiks näha ka popkontserti majanduse mootorina

15:23

Keelesäuts. Papid-mammid ritta, üks, kaks, kolm!

loe: eeter

16:49

Pille Petersoo: suvikõrvitsamoosile annavad särtsaka maitse sidrun ja laim

12:58

Vikerraadio toob noorte kuulajateni kaks uut audioraamatut

12:47

ETV 70 arhiivipärlid | "ETV 60"

10:58

Ilmar Raag: Ukraina peab vastu senikaua, kuni on vabatahtlikke

Raadiouudised

18:50

Päevakaja (25.08.2025 18:00:00)

18:40

EISA teeb juhtimises ja tegevuses ümberkorraldusi

18:40

Riik tahab tulevast aastast Pärnumaa kalurite kalapüüniste arvu vähendada

17:10

Tartu erakool TERA avas gümnaasiumiosa

17:05

Sagedusreservide turg on volatiilne ja läbipaistmatu, samas pole ükski rikkumine kinnitust leidnud

15:25

Raadiouudised (25.08.2025 15:00:00)

13:10

Norra kahekordistab oma vägesid uue Arktika brigaadi loomisega

13:00

Koolides on puudus nii emakeele- kui võõrkeeleõpetajatest

12:25

Raadiouudised (25.08.2025 12:00:00)

11:30

Kutsehariduskeskustesse on sellel aastal rekordarv kandideerijaid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo