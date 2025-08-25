X!

Reformierakonna valimistulemused Tartus on ekspertide sõnul prognoosimatud

Foto: Postimees/Scanpix
Valitseva Reformierakonna toetus langes augustis rekordmadalale ehk 11 protsendile. Tartus, kus Reformierakond on üle 25 aasta võimul olnud, on poliitikaekspertide hinnangul valimistulemused raskesti ennustatavad ning võimalikud on ka koalitsioonid, millest Reformierakond välja jääb.

Reformierakond on Tartus võimul olnud alates 1990. aastate lõpust ehk ligi 30 aastat ning praegune linnapea Urmas Klaas on linna juhtinud 11 aastat. Nii, nagu üle-eestiliselt, on ka Tartus Reformierakonna toetus suve jooksul langenud. Kui mais oli ühiskonnauuringute instituudi ja Norstati uuringu andmetel Reformierakonna toetus Tartus enam kui 30 protsenti, siis praeguseks on see langenud veidi enam kui 20 protsendile. Peamine konkurent Reformierakonnale on Isamaa.

"Eelnevatel aastatel oli Reformierkonna toetus ligi 40 protsenti, et poliitilist maastikku kujundasid nemad. Praeguse seisuga juhtub ilmselt see, et Reformierakond nii head tulemust ei tee, kui eelmistel kohalikel valimistel Tartus ja me võime ka tõenäoliselt ennustada seda, et Isamaa teeb oluliselt parema tulemuse kui eelmistel kohalikel valimistel. Siin kuskil juulikuus see vahe nende kahe vahel Isamaa kasuks kärises rohkem kui 15 protsenti. Praegu me näeme vaikselt jälle seda, et toetused on võrdsustumas," sõnas politoloog Martin Mölder.

Mölderi sõnul on Reformierakond toetust kaotanud eelkõige üleriigilise poliitika ja Tallinnas toimuva tõttu ning kohalikul tasandil tehtul suurt mõju ei ole. Samuti ei ole Tartus enne valimisi välja kujunenud teemat, mis erakondi selgelt vastandaks.

"Kui vaadata spetsiifiliselt Tartu kohalikke programme, siis need on sellised väga detailsed loetelud üksikutest asjadest, mida siin ja seal kohalikul tasandil tuleb teha. Reformierakonnal on see natuke rohkem lahti kirjutatud, Isamaal natuke vähem, et siit ütleme, et sellist suurt erinevust on keeruline välja tuua," ütles Mölder.

Kantar Emori uuringueksperdi Aivar Voogi sõnul on neil praeguseks tehtud uuringutel Tartu valim liiga väike, et linnas erakondade toetusele hinnang anda, kuid võrreldes eelmiste kohalike valimistega, on pilt tema sõnul siiski huvitavam.

"Seal võib tekkida selliseid koalitsioone, kust Reformierakond võib välja jääda. See on täitsa tõenäoline variant, et Tartu on väga segane, et seal kindlasti mängib rolli ka see, et paljud eelistavad harjumuspärast. Samas see harjumuspärane variant Reformierakonna kuvandist on väga tugeva löögi all praegu ja väga kriitilises seisus, et need kaks aspekti muudavad Reformierakonna seisu väga prognoosimatuks, et mis sellest Tartust saab. Kindlasti on hästi huvitav, milline see Tartu tulemus saab. Väga raskelt prognoositav," lausus Voog.

"Üleüldiselt ma arvan, et see kohtade jaotus Tartu volikogus kujuneb selliseks, et on võimalik väga-väga palju erinevaid koalitsiooni kombinatsioone. Kaks suurt võitjat on ilmselt Reformierakond ja Isamaa. Keskerakond, sotsiaaldemokraadid ja EKRE saavad mõnevõrra vähem kohti. Omaette must lammas on Parempoolsed, kes hetkel küll on selle viie protsendi taseme all, aga see tõenäosus, et ka nemad saavad volikokku, on täiesti olemas ja see muudaks seda pilti omakorda keerulisemaks. Väga põnev saab Tartus olema, ma arvan," ütles Mölder.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

