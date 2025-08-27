X!

Riik muutis RKIK-ile juhi leidmiseks konkursi tingimusi

Eesti
RKIK.
RKIK. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutas välja uue avaliku konkursi kaitseinvesteeringute keskuse peadirektori ametikohale. Võrreldes eelmise luhtunud konkursiga on alandatud inglise keele oskuse nõuet vähemalt C1 tasemelt B2 tasemele, kuid toodud sisse suure organisatsiooni juhtimise kogemus. Muutunud on ka kirjeldus juhi lähiaastate suurimates juhtimisülesannetes.

Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk on öelnud ERR-ile, et riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektori eelmine konkurss nurjus valede tingimuste tõttu.

"Me otsime suure organisatsiooni juhtimise kogemusega inimest ja seda see konkurss hetkel ei andnud," ütles Kuusk.

Võrreldes eelmise konkursiga on kandidaadile esitatavatest nõuetest jäänud samaks magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase ning kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelmise konkursi nõuetes olnud inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel on uues teates asendunud B2 tasemega.

Kui eelmisel konkursil nõuti kandidaadilt "vähemalt 5-aastast suure struktuuriüksuse või organisatsiooni juhtimise kogemust", siis uues teates on see asendunud "vähemalt 5-aastane suure organisatsiooni juhtimise kogemusega".

Eelmises konkursiteates mainiti keskuse ja selle juhi lähiaastate suurima väljakutsena "riigikaitselisi eesmärke toetav tõhus hanke- ja taristukorraldus tänases julgeolekuoluolukorras", "efektiivsus ja kulude kokkuhoid kasvavate kaitseinvesteeringute tingimustes", "kaitsehangete sidumine lokaliseerimisnõudega", "keskuse kujundamine rahvusvahelise hankealase koostöö ja projektijuhtimise kompetentsikeskuseks".

Uue teates on lähiaastate suurimad väljakutsed: "kujundada ja arendada organisatsioon, mis suudab viia läbi mahukaid ja keerukaid hankeid õigeaegselt, läbipaistvalt ja professionaalselt", "arendada RKIK-ist partnerlussuhteid väärtustav ja teenusele orienteeritud organisatsioon, mille kultuur on suunatud koostööle nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt", "toetada kaitsetööstusparkide arengut, sidudes kaitsehanked lokaliseerimisnõuetega, et kasvatada Eesti kaitsetööstuse võimekust ja mõju", "kujundada asutusest rahvusvahelise hankealase koostöö ja projektijuhtimise kompetentsikeskus, mis tõstab Eesti nähtavust ja usaldusväärsust liitlasriikide seas".

Mõnevõrra on on muutunud ka tingimused, millised kandidaadid on eelistatud. Samaks on jäänud eelmises konkursiteates olnud riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolek selle taotlemiseks.

Vanas konkursis oli eelistena välja toodud kandidaat, kellel on "väga head teadmised Eesti riigikaitse planeerimisest ja korraldusest, julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhisuundadest ning kaitseministeeriumi valitsemisala toimimisest", samuti "ametkondade vahelise ning rahvusvahelise koostöö kogemus".

Uues teates eelistatakse kandidaati, kellel on "kogemus suure organisatsiooni või keeruka valdkondliku üksuse juhtimisel, sh strateegiliste muudatuste elluviimisel", "oskus juhtida mitmeid osapooli hõlmavaid mahukaid koostööprojekte ja läbirääkimisi nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt", "kokkupuude Eesti esindamisega rahvusvahelistes formaatides", "head teadmised riigikaitse ja julgeolekupoliitika põhimõtetest ning valdkonda reguleerivatest õigusaktidest".

Kui varasemas konkursiteates tuli kandideerimistaotluses esitada kaheleheküljeline essee teemal "Riigikaitselised hanked ja lokaliseerimine", siis nüüd on essee nõudest loobutud. Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 11. septembril 2025 tippjuhtide valikukomisjonile.

Kaitseinvesteeringute keskuse endine peadirektor Magnus-Valdemar Saar teatas juunis, et lahkub ametist. Tema viimane tööpäev oli 15. juulil. 16. juunil välja kuulutatud esimene avalik konkurss kukkus aga läbi. Kuni uue peadirektori ametisse nimetamiseni juhib keskust peadirektori asetäitja Katri Raudsepp. Kaitseinvesteeringute keskuse peadirektori ametiaeg viis aastat.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:14

Osaka pääses kindlalt edasi, Gauff sai maratonmängus võidu

09:08

Trump kaalub Venemaale majandussanktsioonide kehtestamist

09:08

Droonitootja: võluvõtit droonide vastu olemas ei ole

09:07

Raul Eamets: perepoliitika tugevdamisel võiks tugineda teaduspõhisusele

09:00

Riik muutis RKIK-ile juhi leidmiseks konkursi tingimusi

08:55

Helilooja Anna Pärt: vanaisa on selline nagu vanaisa ikka

08:50

Keskmine palk oli teises kvartalis 2284 eurot, kasv aastaga 13,8 protsenti Uuendatud

08:43

Sinner loovutas USA-s avaringis vaid neli geimi

08:38

Tehisnärvivõrk kaitseb isesõitvat laeva häkkeri eest

08:34

ERR-i teleuudised kell 7:00

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.08

Põllumees leidis Eesti territooriumilt ründedrooni tükid

26.08

Kohalik elanik: kuulsin midagi üle maja lendamas ja seejärel plahvatust Uuendatud

26.08

Sõja 1280. päev: Ukraina ründas droonidega Krimmi raudteetaristut Uuendatud

26.08

Xi: Hiina ja Venemaa peaks koos maailmakorra ümber kujundama

26.08

SKA alustab septembris Vene pensionide väljamaksmist

26.08

Sünoptik: septembri algus võib tuua veel viivuks suvesooja

26.08

Rahvastikuteadlane: inimesed soovivad väiksemaid peresid Uuendatud

26.08

Swedbanki endine peakontor Tallinnas saab uued omanikud

26.08

Michal: eelarveprognoosi järgi jääb 800 miljonit üle

26.08

Ukraina peaminister kinnitas, et tema vend elab sõja ajal välismaal

ilmateade

loe: sport

09:14

Osaka pääses kindlalt edasi, Gauff sai maratonmängus võidu

08:43

Sinner loovutas USA-s avaringis vaid neli geimi

08:06

Mikk Bauer oli Hiinas teine, klubikaaslastega saadi kolmikvõit

04:55

EOK kaalub suurhalli asukohaks Suur-Sõjamäe piirkonda Tallinnas

loe: kultuur

26.08

Tiia Kõnnussaar: me ei tohiks karta, et raamatud on laste jaoks liiga keerulised

26.08

Purga: majandusprognoos soosib palgatõusu kultuuri- ja spordivaldkonnas

26.08

Draamateater avab 106. hooaja Semperi ja Ojasoo lavastusega "Kuningas Ubu"

26.08

Liis Vares nelja-päevasest kestvusetendusest: see on ruumi dokumentatsioon Uuendatud

loe: eeter

08:55

Helilooja Anna Pärt: vanaisa on selline nagu vanaisa ikka

26.08

Tiia Kõnnussaar: me ei tohiks karta, et raamatud on laste jaoks liiga keerulised

26.08

Meelelahutaja Kaarel Tuvike: oma tõelise kire leidsin tänu tülile Irdiga

26.08

Tõnu Talvi: karu eest hoiatav silt metsas tekitab kõhedust looduse ees

Raadiouudised

26.08

Purga: kultuuritöötajate palga suhtes võib olla mõõdukalt optimistlik

26.08

Päevakaja (26.08.2025 18:00:00)

26.08

Elva vallas leiti põllult ründedrooni tükid

26.08

Rahandusministeerium prognoosib tuleva aasta hinnakasvuks 3,5 protsenti

26.08

Sotsiaalministeerium pakkus välja mitu poliitikameedet sündimuse suurendamiseks

26.08

Raadiouudised (26.08.2025 15:00:00)

26.08

Kohtla-Järvel korruptsiooniskandaalis on kolmele isikule esitatud süüdistus

26.08

Kohalik elanik püüdis salvestusele alla kukkunud ründedrooni heli

26.08

Eesti eksperdid tunnevad muret Venemaa digirünnakute pärast

26.08

Raadiouudised (26.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo