Terviseametile otsitakse konkursiga peadirektorit

Terviseameti peadirektor on praegu Birgit Lao, kes asus sellesse ametisse 2. mail 2022. Ka tema valiti välja tippjuhtide valikukomisjoni poolt ning ametisse kinnitas ta tollane tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Tippjuhtide konkursiveebis avaldatud uue teate põhjal on avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat ning terviseameti peadirektori põhipalk 7200 eurot (bruto).

Konkursiteate järgi nõutakse kandidaadilt magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridustaset; vähemalt viie aasta pikkust organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemust; inglise keele oskust vähemalt C1-tasemel; kompetentse vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Kandidaadilt eeldatakse ka riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandidaadil tuleb esitada motiveeritud avaldus (kuni kaks lehekülge) ja kirjeldada esimese kahe tööaasta kolme prioriteetset tegevussuunda, et "kujundada terviseamet ennetavaks, riskipõhiseks ja tulemuslikuks asutuseks, mis tagab tõhusa järelevalve, tervisevaldkonna kriisivalmiduse ja annab süsteemset tagasisidet tervisepoliitika meetmete toimivuse kohta".

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 20. novembril 2026 tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.