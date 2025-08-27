Tsahkna: maksutõusude taga on sotsid

Rääkides nendest rasketest maksutõusudest, mida valitsus aegade jooksul on pidanud tegema, siis kui vältimatud need eile avaldatud rahandusministeeriumi suvise rahandusministeeriumi eelarveprognoosi kontekstis olid ja kui usaldusväärseks saab neid prognoose pidada?

Kui Eesti 200 aastal 2023 valitsusse jõudis, olid numbrid, mida meile näidati, väga masendavad. Ja need olid ilma kaitsekulude metsiku tõusuta, mida me täna teeme. Nii et tuletan ka meelde, et asusime ju kohe kärpima. Samamoodi hakati vaatama juurde, kus saab riigi tulusid tõsta. Nüüd veel aasta hiljem, täpselt sama lugu. See valitsus ja eelmised valitsused on olnud ju pideva surve all, kus me oleme kandnud kohutavat miinust. Samal ajal meil on olnud ju vajadused eelkõige riigikaitse tõttu, aga oleme ausad, ka avaliku sektori palgasurve pärast – õpetajad, päästjad, kultuuritöötajad. Ja nüüd on ju terve rida makse kehtestatud.

Nüüd, kui me panime viimase valitsuse kokku, vaatasime ümber sotsidega seotud maailmavaatelised probleemid ja tegime juba ettevaatavalt otsuseid, mis puudutab näiteks ettevõtte tulumaksu kehtestamist, samamoodi tuleb ju rohkem raha inimestele kätte järgmisel aastal jõustuvast tulumaksuküüru ärajätmisest ja kõik saavad 700 eurot tulumaksuvabastust.

Aga eile nägime nüüd uut prognoosi ja ka selle aasta prognoosi. Seal vahel on kuskil 800 miljonit eurot plussi. Nüüd on õigustatud küsimus inimestel ja ettevõtjatel, et kas need maksutõusud olid vajalikud. Ühtepidi on ju väga hea, et nüüd on meil vahendeid need õpetajate palgatõusud ära teha, ära jätta näiteks tulumaksu tõus ja ära jätta võib-olla ka automaks, millest on kujunenud ju selline sümbol, täpselt nii, nagu kunagi sotside juhitud alkoaktsiis, mis lõpuks ju ei toonud mitte mingit tulu. Automaksust on varsti kujunemas täpselt samasugune asi. Kui nüüd öelda valitsuse liikmena, poliitikuna, siis väga raske on inimestele selgitada täna, kas kõiki neid makse on tegelikult vaja.

Kas neid oleks saanud vältida?

Nende teadmiste, nende andmete juures, mis meil olid, ei oleks saanud vältida, sest me tegime seda, mis Eesti riigile oli vajalik ja oleme tõstnud metsikult investeeringuid riigikaitsesse. See teadmine selle uue prognoosi kohta saabus minule eile valitsuse kabinetiistungil. Nüüd ongi see hetk, kus meie eesmärk on, et inimesed tuleksid toime. Teine on see, et Eesti majandusele oleks võimalikult väike koormus. Nüüd valitsus peabki siin otsustama lähimate aegade jooksul, eelarve arutelude käigus, et mida me saame koormuse võtmes maha võtta. Mis lollused me saame lõpetada. Enam ei ole valitsuses sotse, kelle jaoks automaks oli väga tähtis. Kui see on võimalik tagasi pöörata... Ja kindlasti õpetajate ja päästjate palkade teema, see on sisuliselt koalitsioonis kokku lepitud nüüd juba eelmistel koalitsiooniläbirääkimistel, küsimus on numbris.

Sotsid on nüüd asunud kutsuma üles vastutustundlikule eelarvepoliitikale.

Sotside ajal oli valitsuses seda vastutustundlikku eelarvepoliitikat väga raske ajada. Suuresti nemad nende maksutõusude taga on ja oleme ausad, et automaksu on nad ihalenud ju aastaid. Selles mõttes on meil täna valitsuses kahe sarnase maailmavaatega erakonnal, parempoolse maailmavaatega erakonnal, lihtsam. Me saame teha maksusüsteemi korda, me saame ära jätta need nii-öelda sotsialistlikud maksud, mida on nõutud ja keskenduda tegelikult majanduse arengule, ja vaadata sellele pildile ausalt silma.

Aga üks asi veel, mis ma tahan eraldi välja tuua, millest ei saa opositsioonipoliitikud aru. Ei saa ka võib-olla paljud inimesed aru – kõik arvavad, et otsus tõsta kaitsekulutused 5,4 protsendile on nagu tehtud, et see arve on juba ära makstud. See ei vasta tõele. Järgmisest aastast tuleb see ja ka selle jaoks tuleb raha leida.

Ühtepidi on väga hea, et oleme suutnud riigieelarve viia olukorda, kus meil on tegelikult suuremad võimalused. Aga teistpidi võib-olla annab see võimaluse ka võtta maha seda maksukoormust, mis on täna tulnud peale inimestele ja ettevõtjatele. Siin tulebki see maailmavaateline erinevus. Meie veendumus on see, et inimestel peab olema rohkem raha käes, see tõmbab ka majandust käima ja sotsid arvavad, et tegelikult inimestelt tuleks rohkem raha ära võtta ja siis kuskil seda riigina laiali jagada.

Kas seda tulumaksutõusu, mida nüüd soovitakse valitsuses ära jätta, nõudsid ka siis sotsid?

Kõik need erinevad asjad sai ju eelmises valitsuses koos teha, aga sotside sõnum on olnud, et maksukoormust tuleb ju tõsta. See vaidlus on meil pidevalt olnud, aga siin ei ole mõtet tagantjärele rusikatega vehkida. Tähtis on see, mida me nüüd uue prognoosi valguses saame teha. Selline lõõpimine ei ole väga viljakas. Meie kanname täna Eesti 200-na valitsuse vastutust. Me oleme parempoolne erakond. Meie jaoks on nüüd läbirääkimistel tähtsad kõik need reformid, mida me tahame teha, julgeolek muidugi, aga ka näiteks õpetajate palgatõusud, päästjate ja politseinike palgatõusud. Väga tähtis on see, et me ei paneks neid makse ühiskonnale peale, mida me ei pea tegema. Tulumaksu tõusu ärajätmine on struktuurse maksutõusu ärajätmine. Ja automaks, oleme ausad, sellest on juba kujunenud sümbol koos kõikide eranditega, koos kõikide kärbetega. Ta pole enam mingi struktuurne käitumisharjumust muutev maks, vaid ongi ühiskonnas ka küsimus, miks teda üldse vaja on. Ka peaminister on öelnud, et automaks sellisel kujul ei ole kuidagimoodi õnnestunud. Ikkagi ma toon selle paralleeli sotside poolt ja Jevgeni Ossinovski, mäletate ise väga hästi, kuidasmoodi ühiskond tõusis tagajalgadele, kui see alkoaktsiis keerati üle võlli. Seal on täpselt sarnane joon.

Kas eile, pärast selle prognoosi tutvustamist ja ka saates "Stuudios on peaminister" kõlanud väljaütlemisi, võib öelda, et läks lahti suuremat sorti suurtel kiirustel valimisralli, kus peaminister, Reformierakonna esimees omaltpoolt rääkis maksude tühistamisest. Ja nüüd kolmapäeva hommikul Eesti 200 teatas, et nad tegid ettepaneku peaministrile automaks tühistada. Üritasite ette rebida Reformierakonnast sellel rallil?

Rallit ei käi. Meie saime eile need numbrid rahandusministeeriumi prognoosist lauale. Täna hommikul oli meil omavaheline arutelu ja meie lähtume tervest mõistusest, kuidasmoodi inimestel, ettevõtjatel oleks kõige parem selles raskes olukorras hakkama saada, kaaluda neid hinnatõuse ja lihtsalt seda infot meil varem ei olnud, mis puudutab seda prognoosi. Nüüd need ettepanekud on tehtud ja nüüd ongi koalitsiooni ülesanne istuda maas, arvutada ja vaadata, mis on võimalik teha ja mida ei ole võimalik teha.

Kas te seda oskate selgitada või olete te aru saanud täpselt, kuidas see 800 miljonit siis ikkagi tekkis?

Seda tuleb täpselt küsida ikkagi nendelt, kes on prognoosinud ja kes analüüsivad. Muid eksperte ju Eestis võtta pole. Aga seal on mitu aspekti. Kõigepealt on see, et makse on laekunud prognoosist paremini, aga kindlasti on seal mingi prognoosiviga, kindlasti on turbulentsed ajad, aga võib öelda, et hullem oleks olnud, kui me oleks avastanud, et meie prognoos on hoopis miinus 800 miljonit. See oleks olnud ikkagi täiesti šokeeriv. Täna võib öelda, et pigem on avanud see võimalusi. Me ei tohi muidugi ära unustada, et riigi rahandus on kontrolli all. Aga kui me vaatame kaitsekulutusi, siis ka Euroopa Komisjon on andnud kaitseinvesteeringuteks miinus 1,5 protsenti rohkem ruumi kõikidele liikmesriikidele. Kui me kõike seda koos vaatame, vaatame makromajanduse näitajaid, siis ei ole asi nii lootusetu. Majandus on hakanud nina püsti ajama. Ma arvan, et rohkem raha inimestele kätte toob ka tegelikult ju selle raha majandusse tihti tagasi. Nii et siin tulebki vaadata neid uusi prognoose ja siit lähtuvalt teha neid otsuseid.

Kas see kõik saab ikka olla nii ilus ja et just enne valimisi tekkisid sellised rahalised võimalused?

Vat, mina ei ole neid valimisi silmas pidanud ja mina neid prognoose ka ei tee. Eesti eelarve prognoosijad on täiesti apoliitilised, nii et küsige nende käest. Uudis on hea, aga samal ajal ega elu nüüd üleöö ka kohutavalt paremaks lähe. Tõsilugu on see, et järgmine aasta suudab see valitsus inimeste sissetulekuid oluliselt tõsta. See on läbi õpetajate, politseinike palgatõusu ja see on läbi majanduse elavdamise ja läbi selle, et oleme juba ära otsustanud, et mingid maksud jäävad ära. Ma loodan, et nüüd lisanduvad siia selle tulumaksutõusu ärajäämine ja samamoodi näiteks automaks. Lisaks taastame Eestile edu toonud maksusüsteemi ja tõstame tulumaksuvaba miinimumi 700 eurole. See tõstab väga palju Eesti inimeste sissetulekuid ja aitab inimestel toime tulla selles hinnatõusus ja inflatsiooni tingimustes.

Päris lõpetuseks. Kas Eesti 200 erakonnana jookseb siis laiali pärast kohalikke valimisi, nagu räägitakse?

Nagu sotsid räägivad, sotsid on proovinud juba kaks aastat meie inimesi enda poole üle meelitada, mitte ükski pole läinud. Välja arvatud üks, kelle me viskasime erakonnast välja ja Eesti 200 ei lähe mitte kuskile laiali. Eesti 200 näitab täna, mis poliitikat me teeme ja loodame, et sellele antakse ka positiivne hinnang.