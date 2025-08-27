Michal: kindlasti arutame automaksu ärajätmise võimalusi

Peaminister Kristen Michal sõnas, et kuna riigis on rahaasjad praegu korras, siis võetakse arutluse alla Eesti 200 ettepanek tühistada automaks.

"Fakt on see, et eelarvega ja riigi rahaasjadega on meil paremini, kui arvatud on. Me saime eelarve prognoosi alles eile. Kui me eelarve saatsime parlamenti miinus kolme protsendiga, siis selle aasta defitsiidiks kujuneb miinus üks või veidi vähem, mis tähendab seda, et sellel aastal umbes 800 miljonit on meie eelarvepositsioon parem. See indikeerib seda, et majandusel läheb paremini, laekumised on paremad. On laekunud nii juriidilise isiku tulumaksu kui ka füüsilise isiku tulumaksu, aga oleme ka kärpinud investeeringuid, nihutanud ja kokku tõmmanud ehk riigi rahaasjad on paremas korras. Sellest tuleb nüüd arutelu, kui me hakkame järgmise aasta eelarvet arutama, mida me saame teha, teades, et riigi rahaasjad on korras," sõnas Michal.

Küll aga rõhutas peaminister, et enne automaksu teemalisi arutelusid, tegeletakse Eesti kaitsekulutuste, palgatõusude ja tulumaksu tõusu ärajätmisega.

"Ma ütleks, et prioriteet on kõigepealt kaitse. Me oleme leppinud koos Eesti 200 kokku, et kaitsekulutused on vähemalt viis protsenti SKP-st ja see on absoluutne. Sellest ei tagane, sest muidu ei saa Eesti inimesed ja ega ka meie lapsed tulevikus rahus elada. See on punkt üks. Eelarves on samamoodi ruumi ka palgatõusuks kriitilistes sektorites ehk õpetajad, kultuur, sisejulgeolek - päästjad , politseinikud - ja selle järel olen mina teinud ettepaneku, et järgneva tulumaksu tõusu võiks ära jätta. Seda just sellepärast, et maksulaekumised on paremad, meile laekub tulumaksu juba rohkem ja me saame kaitserahastuse ka kindlustada Euroopa reeglite raames. See lubab lisa üleminekut sellest piirist. Pärast seda võime arutada kõiki ettepanekuid, muu hulgas ka automaksu muutmist ja seda me kindlasti teeme. Prioriteediks on siiski kaitse, tulumaks ja palgad ning siis arutame, mida me saame automaksuga teha. Kindlasti arutame."

Michal tõdes ka, et Eesti 200 ettepanek kaotada automaks ei tulnud talle erilise üllatusena, kuna pole isegi selle pooldaja.

"Ma arvan, et vist enamus teab, et ma olen ikkagi selle automaksu suhtes olnud kaunis kriitiline. Ma võin mõista selle loogikat - oleks ta puhtalt keskkonna- või varamaks, aga sellisel kujul nagu ta tehtud on, ei ole mõistnud seda Eesti inimesed. Seda kõike kõrvale tõstes, kui me tahame saada majanduskasvu ja me tahame, et inimestel oleks võimalik majanduses hinnatõusu ajastul - ehkki see järgmisel aastal raugeb - paremini toime tulla, siis kõige kindlam viis selleks on tõsta tulumaksuvaba osa. Samamoodi jätta ära tulumaksu tõus. Me kindlasti arutame seda ettepanekut (automaksu tühistamise - toim), aga kõik sõltub, kuidas see pannakse reeglitesse ja raamidesse. See peab olema pikaajaliselt jätkusuutlik. Eelarve protsessi alguses on palju ettepanekuid ning alati tuleb neid opositsioonist ja kõik arutame lugupidavalt läbi," lausus Michal.

Meedias on spekuleeritud ka selle üle, et Reformierakond soovis ise enne KOV-valimisi tulla välja teatega, et automaks jäetakse ära, aga Eesti 200 jõudis ette. Michal kinnitas, et Eesti 200 esimees Kristina Kallas ei rikkunud tema plaani ning automaks tuleb kindlasti arutluse alla.

"Kristina Kallas ei ole ühtegi minu plaani ära rikkunud. Ma arvan, et ajastu vältel võivad kõik veenduda aega tagasi kerides, et automaks ei ole minu eriline lemmiklaps kunagi olnud. Minu meelest oleks seda pidanud tegema teisiti, aga ütleme nii, et esimene prioriteet on ikkagi kaitse, seejärel tulumaksu tõusu ärajätmine, tulumaksuvaba miinimumi tõus, mis jätab inimestele rohkem raha kätte ja siis seejärel ka sektorite palgad. Automaksu arutame selle järel," kinnitas Michal.