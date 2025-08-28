Venemaa heaks luuramises kahtlustatav kaubalaev jõuab neljapäeval Vaasasse

Venemaa heaks luuramises kahtlustatav kaubalaev HAV Dolphin jõuab neljapäeva pärastlõunal Vaasa sadamasse. Praegu pole veel teada, kas Soome võimud kavatsevad aluse ka läbi otsida

Soome ringhääling Yle kirjutab, et laev peaks jõudma Vaasa sadamasse kella 13.00 paiku

"Nüüd on see juba meie kontrolltsoonis. Jälgime aluse liikumist praktiliselt oma vastutusalas," ütles Soome piirivalve ohvitser Tuomas Luukkonen.

Ta ei täpsustanud, kas rannavalve kavatseb laeva ka Vaasa sadamas kontrollida. "See on konfidentsiaalne ametlik informatsioon," ütles Luukkonen.

Lendude jälgimise veebisait Flightradar24 teatas, et neljapäeva hommikul lendas kaubalaeva lähedale Rootsi sõjaväelennuk SVF661, mis tõusis õhku Stockholmist. Umbes kell 9.00 pöördus lennuk Rootsi poole tagasi.

HAV Dolphin on varasemalt äratanud tähelepanu nii Saksamaa kui Hollandi julgeolekuteenistuste seas. Antigua ja Barbuda lipu all sõitvat laeva on kahtlustatud Vene luuredroonide vedamises.

