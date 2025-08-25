Venemaa heaks luuramises kahtlustatav kaubalaev on teel Vaasa sadamasse

Luuretegevuses kahtlustatav kaubalaev HAV Dolphin oli esmaspäeva hommikuse seisuga Läänemerel Saksamaa ranniku lähistel. Veebilehe Vessel Finder andmetel on laev märkinud oma sihtkohaks Vaasa, kuhu peaks jõudma neljapäeva hommikul, kirjutab Soome meedia.

HAV Dolphin on varasemalt äratanud tähelepanu nii Saksamaa kui Hollandi julgeolekuteenistuste seas. Antigua ja Barbuda lipu all sõitvat laeva on kahtlustatud Vene luuredroonide vedamises.

Mai alguses lahkus laev Venemaalt Kaliningradist ning saabus Saksamaale Kieli lahte, kus ta oli kaheksa päeva ankrus. Kieli lahes baseerub aga Saksa mereväe 1. flotill. Kui mereväebaasi lähedal droone märgati, otsustasid Saksa võimud Dolphini kontrolli saata. Ajakirjanike sõnul föderaalpolitsei sealt droone ei leidnud, kuid tegi kindlaks, et kogu seitsmeliikmeline meeskond koosnes Venemaa kodanikest.

15. mail saabus HAV Dolphin Hollandisse Rotterdami, kus alus samuti läbi otsiti, kuid samuti oli võimatu kinnitada kahtlusi selle seotuse kohta spionaažis või sabotaažis, selgus meedia uurimisest. Hiljem teatasid HAV Dolphini omanikud, et neile tehti põhjuseta kontroll, ettevõttel pole Venemaal kliente ning Vene meeskond võeti tööle tänu nende kogemustele ja oskustele.

Saksamaa Schleswig-Holsteini liidumaa siseministeerium kinnitas toona ajakirjanikele, et alates 2025. aasta algusest on piirkonna ranniku lähedal tundlike tööstus- ja sõjaliste objektide läheduses märgatud 34 kahtlast drooni.

Euroopa julgeolekuteenistused nõustusid, et vähemalt osa neist droonidest lastakse välja tsiviilalustelt, mis kuuluvad Venemaa varilaevastikku. Lisaks ütles Saksa relvajõudude esindaja ajakirjanikele, et süsteemid droonide laevadelt väljasaatmiseks on saadaval tsiviilturul.

HAV Dolphin alustas teekonda Vaasa suunas Belgia Antwerpeni sadamast.

Sadama tegevus sõltub Soome võimudest

Sadamaettevõtte Kvarken Ports tegevjuht Janne Pylkköse ütles Ylele, et laeva saabumine ei too esialgu Vaasa sadamas kaasa erimeetmete rakendamist. Ta märkis, et personali ja kaamerate poolt tehtav järelevalve töötab sadamas ööpäevringselt.

Pylkköneni sõnul esialgu lihtsalt jälgitakse olukorda. Vajadusel juhendavad võimud omalt poolt sadamat.

Soome kaitsepolitsei (supo) kommunikatsiooniekspert Santeri Iltanen ütles Helsingin Sanomatile e-kirja teel, et supo on laevast ja selle liikumisest teadlik.

HS küsis supolt muuhulgas, kas laeva saabumine Soome käivitab mingeid meetmeid ja kas supo on Vaasa sadamale selles küsimuses mingeid juhiseid andnud.

"Oleme laevast ja selle liikumisest teadlikud. Me ei saa oma operatiivtegevuse kohta kommentaare anda," kirjutas Iltanen.

Luuretegevus võib olla suunatud sihtmärkidele laeva teekonnal

Kuigi kogu Venemaa agressioonisõja vältel Ukrainas on Soomes olnud kahtlusi luuredroonide kasutamise kohta, on juhtumid seni jäänud kahtluste tasemele ning ühtegi kinnitatud juhtumit pole avalikkusele teatavaks tehtud, rääkis Soome Rahvusvaheliste Suhete Instituudi teadur Joel Linnainmäki HS-ile.

"Kahtlused iseenesest ei ole üllatavad. Ukraina on kasutanud droone väga leidlikult, korraldades rünnakuid sügavale Venemaa territooriumile. Vene luureteenistused on Läänemere piirkonnas samuti aktiivsed ning Venemaa kasutab droone ka Ukrainas. Pigem on küsimus ajas, millal mõni juhtum avalikuks tuleb," ütles ta.

Reidide käigus ei ole kaubalaevalt HAV Dolphin droone leitud, kuid Linnainmäki märkkis, et võimudel on kindlasti omad põhjused, miks laev on võetud jälgimise alla.

"See on muidugi õnnetu kokkusattumus Soome jaoks, kui hiljem peaks kinnitust leidma, et laeva on kasutatud luuretegevuseks. Soome võimud on aga tihedas kontaktis oma välispartneritega ja saavad kindlasti olukorra kohta head teavet. Kuna juhtumi kohta praeguses etapis rohkem teada ei ole, on võimatu kommenteerida, kas piirkonnas või teekonna ääres võiks leiduda midagi, mis neid huvitada võiks," rääkis Linnainmäki.

Ta märkis, et võimalik luuretegevus võib olla suunatud sihtmärkidele laeva teekonna ääres või selle vahetus läheduses.

"Mida laiem on ala, mida laev katab, seda suurem on oht, et keegi märkab midagi. Kui see või mõni muu laev tabatakse Soomes ebaseaduslikult luuretegevust läbi viimas, järgneb sellele loomulikult kriminaalmenetlus, laev võetakse aresti alla ja algatatakse kriminaaluurimine," ütles Linnainmäki.