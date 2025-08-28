X!

Blair arutas Trumpiga Gaza tulevikku

Välismaa
Tony Blair
Tony Blair Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Jacqueline Lawrie
Välismaa

USA president Donald Trump korraldas kolmapäeval kohtumise, millest võttis osa ka Suurbritannia endine peaminister Tony Blair. Kohtumise käigus arutati Gaza sõjajärgseid plaane.

Arutelu all olevate ettepanekute kohta pole veel üksikasju avaldatud. Veebruaris aga rääkis Trump Gaza ülevõtmise plaanidest ning ähvardas sinna rajada "Lähis-Ida Riviera". Veebiväljaanne Axios teatas, et viimasel kohtumisel osales ka Trumpi väimees Jared Kushner. 

Arutelu toimus ajal, mil avalikkuse surve Iisraelile kasvab. Hiljuti ründas Iisrael Gaza lõunaosas asuvat haiglat, surma sai vähemalt 20 inimest. 

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et kolmapäeval toimunud kohtumine pidi keskenduma ka USA humanitaarabi kohaletoimetamise plaanile. Leht teatas varem, et Blair on andnud nõu Trumpi erisaadikule Steve Witkoffile. 

Blair ise oli aastatel 2007-2015 Lähis-Ida rahukõnelustel USA-d, Venemaad, Euroopa Liitu ja ÜRO-d esindav erisaadik. 

Witkoff on aga kinnisvaraärimees, kellel polnud enne Trumpi erisaadikuks asumist erilist diplomaatilist kogemust. Seetõttu on ta toetunud ka Blairi kogemustele pikaajaliste konfliktide lahendamisel. 

Blair andis aasta alguses intervjuu Politicole ja pakkus toona välja, et Gazas saaks teha edusamme, kui tulevase lahenduse korral leitakse territooriumi juhtima kolmas osapool. 

Gaza sõja vallandas Hamasi 2023. aasta 7. oktoobri rünnak Iisraelile, milles hukkus ametlikel andmetel 1219 inimest, enamasti tsiviilisikuid. Iisraeli vasturünnakutes on Hamasi kontrolli all oleva Gaza tervishoiuministeeriumi andmetel hukkunud vähemalt 62 819 palestiinlast, kellest enamik on tsiviilisikud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph, Axios

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:02

Vene ulatuslikus õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis Uuendatud

13:00

Mikael Meema: koomikud on tihti ühed kõige tõsisemad inimesed

12:59

Eesti ostab Rail Balticu tarbeks kuni viis regionaalrongi

12:56

Enamik Tallinna koole sel sügisel hilisemale koolialgusele üle ei lähe

12:55

Ostapenko nimetas kaotuse järel vastast lugupidamatuks

12:50

Veneetsia festivali filmid peegeldavad ohtlikku aega

12:45

Reedel sajab aeg-ajalt vihma

12:42

Kalev Aavik: ametnike otsesuhtluse piiramise kooskõlast seadusega

12:30

Suure kaotuse saanud Rangers ei pääsenud Meistrite liigasse

12:25

Raadiouudised (28.08.2025 12:00:00)

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

27.08

Sõja 1281. päev: Levivad teated Moskvat varustava naftajuhtme purunemisest plahvatuses Uuendatud

27.08

Statistikaamet: arvutasime teise kvartali keskmise kuupalga valesti Uuendatud

27.08

Eesti alustas finaalturniiri kindla kaotusega ülitugevale Serbiale Uuendatud

13:02

Vene ulatuslikus õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis Uuendatud

27.08

Trump ründas Sorost

08:22

Teismelise migrandi hukkumine vallandas Šveitsi linnas rahutused

27.08

Ossinovski automaksu autorlusest: see on naeruväärne

27.08

Siim Kallas: arukus ausse, jõukus majja – kes on Reformierakond nüüd?

27.08

Kaubikus elava viieliikmelise pere ema: kogume raha päris oma kodu jaoks

27.08

Eesti Panga ökonomist: riigi rahanduse pärast on põhjust olla mures

ilmateade

loe: sport

12:55

Ostapenko nimetas kaotuse järel vastast lugupidamatuks

12:30

Suure kaotuse saanud Rangers ei pääsenud Meistrite liigasse

11:54

Kullamäe: peame enda rünnaku järgmiseks mänguks paremaks saama

11:25

Eesti kurlingupaar alustas olümpiahooaega kuuenda kohaga

loe: kultuur

11:27

Galerii: Krulli kvartalis lõppesid noortefilmi "Morten" võtted

09:15

Filmi "Täiuslikud võõrad" režissöör Arun Tamm: mind inspireerisid tugevad näitlejad

08:18

Adamson-Ericu stipendiumi pälvis Katariin Mudist

27.08

Fotod: Jõhvis sai nurgakivi Eesti esimene filmilinnak

loe: eeter

13:00

Mikael Meema: koomikud on tihti ühed kõige tõsisemad inimesed

12:02

Arstid diagnoosivad Eestis üha enam puukborrelioosi

10:36

Tallinna Toomkiriku katus särab peagi uues vaskkuues

09:15

Filmi "Täiuslikud võõrad" režissöör Arun Tamm: mind inspireerisid tugevad näitlejad

Raadiouudised

10:00

Kraavide kinniajamine Alam-Pedja metsades tekitab kohalike seas küsimusi

10:00

Sotsiaalministeeriumil valmisid sündimuse suurendamise ettepanekud

09:55

FBI uurib Minneapolise tulistamist kui vihakuritegu

09:50

Kohati sajab hoovihma

09:30

Raadiouudised (28.08.2025 09:00:00)

27.08

Riigieelarve läbirääkimistel hakatakse aruatama nii tulumaksutõusu ärajätmist kui automaksu tühistamist

27.08

Päevakaja (27.08.2025 18:00:00)

27.08

Koolidel tekib kohustus arvestada huvikoolides õpitut

27.08

Jõhvis pandi nurgakivi filmilinnakule, valmis saab see aasta pärast

27.08

Raadiouudised (27.08.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo