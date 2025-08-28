Blair arutas Trumpiga Gaza tulevikku

Arutelu all olevate ettepanekute kohta pole veel üksikasju avaldatud. Veebruaris aga rääkis Trump Gaza ülevõtmise plaanidest ning ähvardas sinna rajada "Lähis-Ida Riviera". Veebiväljaanne Axios teatas, et viimasel kohtumisel osales ka Trumpi väimees Jared Kushner.

Arutelu toimus ajal, mil avalikkuse surve Iisraelile kasvab. Hiljuti ründas Iisrael Gaza lõunaosas asuvat haiglat, surma sai vähemalt 20 inimest.

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et kolmapäeval toimunud kohtumine pidi keskenduma ka USA humanitaarabi kohaletoimetamise plaanile. Leht teatas varem, et Blair on andnud nõu Trumpi erisaadikule Steve Witkoffile.

Blair ise oli aastatel 2007-2015 Lähis-Ida rahukõnelustel USA-d, Venemaad, Euroopa Liitu ja ÜRO-d esindav erisaadik.

Witkoff on aga kinnisvaraärimees, kellel polnud enne Trumpi erisaadikuks asumist erilist diplomaatilist kogemust. Seetõttu on ta toetunud ka Blairi kogemustele pikaajaliste konfliktide lahendamisel.

Blair andis aasta alguses intervjuu Politicole ja pakkus toona välja, et Gazas saaks teha edusamme, kui tulevase lahenduse korral leitakse territooriumi juhtima kolmas osapool.

Gaza sõja vallandas Hamasi 2023. aasta 7. oktoobri rünnak Iisraelile, milles hukkus ametlikel andmetel 1219 inimest, enamasti tsiviilisikuid. Iisraeli vasturünnakutes on Hamasi kontrolli all oleva Gaza tervishoiuministeeriumi andmetel hukkunud vähemalt 62 819 palestiinlast, kellest enamik on tsiviilisikud.