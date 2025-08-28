X!

Läti keskmine palk oli teises kvartalis 1808 eurot

Välismaa
Raha.
Raha. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Välismaa

Läti statistikaameti andmed näitavad, et 2025. aasta teises kvartalis ulatus riigis keskmine brutokuupalk 1808 euroni. Aastaga kasvas palk 8,2 protsenti ehk 137 eurot, vahendas LSM.

Eelmise kvartaliga võrreldes kasvas keskmine brutokuupalk 2,9 protsenti ning tunnitasu suurenes 9,4 protsenti.

Võrreldes 2024. aasta esimese kuue kuuga kasvas keskmine brutokuupalk 2025. aasta esimeses pooles 8,2 protsenti, samas kui võrreldes 2024. aasta keskmiste palkadega tõusis see 5,8 protsenti.

Suurem osa inimeste sissetulekutest läheb siiski maksudele – keskmine netopalk oli 1342 eurot (ehk 74,2 protsenti brutopalgast). Aastaga kasvas see 10,6 protsenti, ületades nii tarbijahindade kui ka brutopalga tõusu. Võttes arvesse hinnatõusu, oli netotulu reaalne kasv tagasihoidlikum – 6,6 protsenti.

Keskmine tunnitasu tõusis Lätis 12,69 euroni (11,2 protsenti).

Mediaanpalk oli 1464 eurot

Brutomediaanpalk ulatus 2025. aasta teises kvartalis 1464 euroni. Aastaga kasvas see 113 euro võrra ehk 8,4 protsenti (2024. aasta teises kvartalis oli see 1350 eurot). Netomediaanpalk oli 1111 eurot ning võrreldes 2024. aasta teise kvartaliga kasvas see 12,1 protsenti.

Erasektoris kasvas keskmine palk aastaga 0,3 protsendipunkti rohkem kui avalikus sektoris (8,4 protsenti ja 8,1 protsenti).

Avalikus sektoris oli palk siiski kõrgem – 2025. aasta teises kvartalis oli erasektori keskmine kuupalk enne maksude mahaarvestamist 1781 eurot, samal ajal kui avalikus sektoris oli see 105 euro võrra kõrgem ehk 1886 eurot.

Kõige paremini tasustatud töökohad on finants- ja IT-sektoris

Keskmisest riiklikust brutokuupalgast kõrgemad olid palgad järgmistes valdkondades: finants- ja kindlustustegevus (3052 eurot), info- ja sidevaldkond (2804 eurot), energeetika (2389 eurot), teadus- ja tehniline tegevus (2270 eurot), avalik haldus (2104 eurot), veevarustus, kanalisatsioon, jäätmekäitlus ja puhastusteenused (1934 eurot), kaevandamine (1899 eurot) ning tervishoid ja sotsiaaltöö (1831 eurot).

Kõige madalamad brutopalgad registreeriti majutus- ja toitlustusteenuste valdkonnas (1219 eurot).

Kõrgeim keskmine brutopalk oli Riia piirkonnas (1980 eurot), samas kui madalaim oli Latgale piirkonnas (1317 eurot). Riia ja Latgale vahel oli palgalõhe 33,5 protsenti.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: LSM

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:24

Akkermann läheks edasi tulumaksu tõusuga ja automaksu ei kaotaks Uuendatud

16:15

Statistikaamet ei saa reedeks õiget palgastatistikat valmis Uuendatud

16:12

Eesti mõttesportlased jätkasid MM-il kullakorjet

16:05

USA astub samme üliõpilaste ja ajakirjanike riigis viibimise piiramiseks

15:55

Vene ulatuslikus õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis Uuendatud

15:55

Tallinna-Tartu liinil sõidavad rongid aeglaselt veel kolm nädalat

15:51

Kaljuvere alustas uut hooaega isikliku rekordiga

15:40

Läti keskmine palk oli teises kvartalis 1808 eurot

15:35

Saksa välisminister: EL-i Kiievi esinduse ründamine ei saa jääda tagajärgedeta

15:28

Janar Jäätma: korrakaitseseadusest ja andmete töötlemise õiguslikust alusest

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

27.08

Statistikaamet: arvutasime teise kvartali keskmise kuupalga valesti Uuendatud

27.08

Sõja 1281. päev: Levivad teated Moskvat varustava naftajuhtme purunemisest plahvatuses Uuendatud

15:55

Vene ulatuslikus õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis Uuendatud

27.08

Eesti alustas finaalturniiri kindla kaotusega ülitugevale Serbiale Uuendatud

08:22

Teismelise migrandi hukkumine vallandas Šveitsi linnas rahutused

27.08

Kaubikus elava viieliikmelise pere ema: kogume raha päris oma kodu jaoks

27.08

Trump ründas Sorost

06:56

Teadlane: ministeeriumi ettepanekud sündimuse suurendamiseks on mõistlikud

14:31

Uute katkupuhangute tõttu läheb hukkamisele ligi 30 000 siga Uuendatud

27.08

Rheinmetall avas Saksamaal Euroopa suurima mürsutehase Uuendatud

ilmateade

loe: sport

16:12

Eesti mõttesportlased jätkasid MM-il kullakorjet

15:51

Kaljuvere alustas uut hooaega isikliku rekordiga

15:19

Galerii | Olümpiapäev tõi sadu lapsi ja peresid sportima

14:57

Mölder langes Tuneesias konkurentsist

loe: kultuur

14:59

Galerii: Draakoni galeriis uus näitus kõneleb haavatavusest ja vastupanust

14:47

Kumu Dokumentaali sügishooaja avafilmi fookuses on juust

14:38

Kellerteater toob oktoobris lavale Paul Piigi kirjutatud trilleri

13:42

Galerii: Hobusepea galeriis avatud näitus kõrvutab erinevaid kunstipraktikaid

loe: eeter

13:00

Mikael Meema: koomikud on tihti ühed kõige tõsisemad inimesed

12:02

Arstid diagnoosivad Eestis üha enam puukborrelioosi

10:36

Tallinna Toomkiriku katus särab peagi uues vaskkuues

09:15

Filmi "Täiuslikud võõrad" režissöör Arun Tamm: mind inspireerisid tugevad näitlejad

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (28.08.2025 15:00:00)

12:50

Veneetsia festivali filmid peegeldavad ohtlikku aega

12:45

Reedel sajab aeg-ajalt vihma

12:25

Raadiouudised (28.08.2025 12:00:00)

10:00

Kraavide kinniajamine Alam-Pedja metsades tekitab kohalike seas küsimusi

10:00

Sotsiaalministeeriumil valmisid sündimuse suurendamise ettepanekud

09:55

FBI uurib Minneapolise tulistamist kui vihakuritegu

09:50

Kohati sajab hoovihma

09:30

Raadiouudised (28.08.2025 09:00:00)

27.08

Riigieelarve läbirääkimistel hakatakse aruatama nii tulumaksutõusu ärajätmist kui automaksu tühistamist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo