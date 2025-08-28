Läti keskmine palk oli teises kvartalis 1808 eurot

Läti statistikaameti andmed näitavad, et 2025. aasta teises kvartalis ulatus riigis keskmine brutokuupalk 1808 euroni. Aastaga kasvas palk 8,2 protsenti ehk 137 eurot, vahendas LSM.

Eelmise kvartaliga võrreldes kasvas keskmine brutokuupalk 2,9 protsenti ning tunnitasu suurenes 9,4 protsenti.

Võrreldes 2024. aasta esimese kuue kuuga kasvas keskmine brutokuupalk 2025. aasta esimeses pooles 8,2 protsenti, samas kui võrreldes 2024. aasta keskmiste palkadega tõusis see 5,8 protsenti.

Suurem osa inimeste sissetulekutest läheb siiski maksudele – keskmine netopalk oli 1342 eurot (ehk 74,2 protsenti brutopalgast). Aastaga kasvas see 10,6 protsenti, ületades nii tarbijahindade kui ka brutopalga tõusu. Võttes arvesse hinnatõusu, oli netotulu reaalne kasv tagasihoidlikum – 6,6 protsenti.

Keskmine tunnitasu tõusis Lätis 12,69 euroni (11,2 protsenti).

Mediaanpalk oli 1464 eurot

Brutomediaanpalk ulatus 2025. aasta teises kvartalis 1464 euroni. Aastaga kasvas see 113 euro võrra ehk 8,4 protsenti (2024. aasta teises kvartalis oli see 1350 eurot). Netomediaanpalk oli 1111 eurot ning võrreldes 2024. aasta teise kvartaliga kasvas see 12,1 protsenti.

Erasektoris kasvas keskmine palk aastaga 0,3 protsendipunkti rohkem kui avalikus sektoris (8,4 protsenti ja 8,1 protsenti).

Avalikus sektoris oli palk siiski kõrgem – 2025. aasta teises kvartalis oli erasektori keskmine kuupalk enne maksude mahaarvestamist 1781 eurot, samal ajal kui avalikus sektoris oli see 105 euro võrra kõrgem ehk 1886 eurot.

Kõige paremini tasustatud töökohad on finants- ja IT-sektoris

Keskmisest riiklikust brutokuupalgast kõrgemad olid palgad järgmistes valdkondades: finants- ja kindlustustegevus (3052 eurot), info- ja sidevaldkond (2804 eurot), energeetika (2389 eurot), teadus- ja tehniline tegevus (2270 eurot), avalik haldus (2104 eurot), veevarustus, kanalisatsioon, jäätmekäitlus ja puhastusteenused (1934 eurot), kaevandamine (1899 eurot) ning tervishoid ja sotsiaaltöö (1831 eurot).

Kõige madalamad brutopalgad registreeriti majutus- ja toitlustusteenuste valdkonnas (1219 eurot).

Kõrgeim keskmine brutopalk oli Riia piirkonnas (1980 eurot), samas kui madalaim oli Latgale piirkonnas (1317 eurot). Riia ja Latgale vahel oli palgalõhe 33,5 protsenti.